Milano, 6 gennaio 2021 - Nel giorno in cui la Lombardia, come l'intera Italia, torna in zona gialla, gli occhi sono tutti puntati sul bollettino regionale con i dati odierni del contagio, che arriverà entro le 18. In attesa di quelli del monitoraggio dell'Iss, in programma per domani, venerdì 8 gennaio. Questi ultimi numeri serviranno a definire il colore delle zone da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio. I parametri saranno decisi in base all'indice Rt ma sono cambiati: secondo i nuovi criteri, se l'indice Rt quello di trasmissibilità del virus) è pari a 1, si entra in fascia arancione. Se è pari a 1,25 si entra in zona rossa. In entrambi i casi, rispetto ai vecchi parametri, la soglia è stata abbassata di 0,25. Nelle regioni che entreranno in zona rossa dall'11 gennaio si potrà far visita a parenti e amici solo all'interno del "proprio comune". E non più dunque in tutta la regione.

Decreto ponte dal 7 al 15 gennaio: ecco tutte le novità

Intanto, ieri, in Lombardia, ci sono stati 2.952 nuovi positivi e 92 decessi. I tamponi effettuati sono stati 28.462, per un tasso di positività pari al 10,3%, in linea con quello del giorno prima (10,4%). I guarti o dimessi sono saliti di 2.486 unità ma sono aumentati i ricoverati: +80 nei reparti (3.424 in totale) e 18 nuovi ingressi nelle terapie intensive. Per quanto riguarda le province, Milano è tornata a essere la più colpita con 727 nuovi casi di cui 310 nel capoluogo, seguita da Brescia con 681 e Pavia con 291. Le altre province vedono Bergamo a 136, Como a 159, Cremona a 115, Lecco a 88, Lodi a 89, Mantova a 274, Monza Brianza a 175, Sondrio a 77 e Varese a 95.

Galli: "Numeri non rassicuranti, possibile terza ondata"

Gli ultimi dati dei contagi destano qualche preoccupazione. Terza ondata di Covid-19? "Vorrei mordermi la lingua per non dire qualcosa che fa parte dei miei timori e forse anche qualcosa di più", ha detto Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive presso l'ospedale Sacco di Milano, ospite del programma 'Il mio medico' su Tv2000. "Mi auguro - ha aggiunto Galli - che non ci si debba trovare in una situazione simile a quella di due mesi fa. Ma i numeri non sono per niente rassicuranti". Ancora più critico Galli, in relazione all'allentamento delle misure anti Covid. "Stiamo vedendo il fallimento della zona gialla e tutto quello che ha comportato, e ci stiamo nuovamente impelagando in ulteriori dibattiti che vedono la coperta troppo corta tirata da una parte e dall'altra. E' il solito palleggiamento di responsabilità e di decisioni tra il Governo e le Regioni. Ci troviamo a cercare continuamente una serie di compromessi che finiscono fatalmente a portare a una logica di chiusure alternate".

In Lombardia fatti il 22% dei vaccini: nuove dosi in ritardo

Intanto prosegue la campagna vaccinale anti Covid. Sono stati vaccinati circa settemila lombardi ieri, dunque superano i 24.100 gli operatori sanitari e ospiti di Rsa che hanno fatto la prima iniezione-scudo dall’inizio della campagna, ha fatto sapere la Regione, anticipando il dato ancora in corso di comunicazione da parte degli hub al monitoraggio nazionale, che all’aggiornamento delle 17.50 segnava 19.536 dosi iniettate in Lombardia. Ma la percentuale rimane al 22% di quelle ricevute, perché il contatore ministeriale ieri ha aggiornato anche il numero dei vaccini consegnati, segnando 109.845 alla voce Lombardia. Vale a dire appena 29.250 più delle 80.595 razioni della prima fornitura del 30 dicembre, nemmeno il 33% delle nuove 88.920 che la struttura commissariale aveva annunciato in arrivo lunedì scorso. Consegna poi slittata, e se probabilmente vale per la comunicazione delle dosi arrivate lo stesso scarto temporale che esiste per le dosi iniettate (in Lombardia sono ben 65 gli hub di somministrazione), a quanto risulta al Giorno delle 76 “pizze“ previste questa settimana, che hanno iniziato ad arrivare martedì dalla Pfizer agli ospedali lombardi, ieri era giunto a destinazione circa il 40%.

Le altre notizie di oggi

