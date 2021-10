Sono i giovani e i giovanissimi a trainare la ripresa dei contagi in Italia. Nell'ultima settimana un caso su quattro riguarda persone sotto i 20 anni, e a fronte di un aumento dell'incidenza in tutte le fasce di eta', quella a far segnare l'incremento maggiore è sotto i 12 anni, ossia la fascia ancora non vaccinabile. Lo rileva l'Istituto Superiore di Sanità nel report esteso aggiornato sul Covid pubblicato oggi.

"Nell'ultima settimana - si legge nel report - si osserva un aumento dell'incidenza in tutte le fasce d'età; in particolare nella popolazione di età inferiore ai 12 anni, attualmente non elegibile per la vaccinazione, l'incidenza è piu' elevata rispetto alle altre fasce d'eta'". Nel dettaglio, nella popolazione 0-19 anni "nelle ultime tre settimane la distribuzione percentuale settimanale dei casi diagnosticati per fascia d'età risulta stabile. Il 47% dei casi è stato diagnosticato nella fascia d'età 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 13% e il 7% è stato diagnosticato, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni In totale, nell'ultima settimana, il 24% dei casi sono stati diagnosticati nella popolazione di eta' inferiore a 20 anni"

Il bollettino di ieri venerdì 29 ottobre

Italia

++++ Dati in attesa di aggiornamento ++++

Sono la provincia autonoma di Bolzano con un valore di 101,7 (contro l'85,6 della settimana prima), seguita dal Friuli Venezia Giulia a 96,5 (con un valore quasi doppio rispetto alla settimana precedente) e il Veneto a 61,4 (contro il 48,3) le tre regioni e province autonome con il valore maggiore dell'incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti, con un valore nazione di 46. I dati sono riferiti alla settimana della 22-28 ottobre e sono contenuti nella tabella di accompagno al monitoraggio settimane sugli indicatori decisionali (incidenza e occupazione ospedali).

Terza dose vaccino Covid, si allarga la campagna: ecco a chi tocca e quando

Il vaccino cerotto monodose e low cost. Primi test positivi: ecco come funziona

Lombardia

++++ Dati in attesa di aggiornamento ++++

In Lombardia sono 5.281 gli studenti, 268 le classi, e 224 gli operatori scolastici in quarantena - in quanto contatti di caso Covid - al 17 ottobre 2021. Numeri in sensibile aumento nell'ultima settimana, in linea con la crescita registrata nei contagi in fascia 0-18 anni. La sesta settimana di rilevazione (18-24 ottobre) mette in evidenza un incremento dei tassi di incidenza per tutte le classi di età - si legge nel monitoraggio regionale - L'incremento è più accentuato per la classe 6-10 anni, peraltro caratterizzata per maggior numero assoluto di casi", 270 in 7 giorni contro i 147 della settimana prima.

Covid, via libera al vaccino per un 17enne di Pavia: vince ricorso contro mamma no vax

Regioni

Abruzzo Sono 83 i nuovi casi emersi dall'analisi di 2.667 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,11% dei campioni. Si registra un decesso. Scende, però, l'incidenza settimanale dei contagi, che torna sotto quota 50 e arriva a 48.

Sono 83 i nuovi casi emersi dall'analisi di 2.667 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,11% dei campioni. Si registra un decesso. Scende, però, l'incidenza settimanale dei contagi, che torna sotto quota 50 e arriva a 48. Alto Adige Un decesso e 168 nuovi positivi su 1.133 tamponi molecolari. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 45, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 11, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 4 persone. In quarantena o isolamento domiciliare ci sono infine 2.995 soggetti.

Un decesso e 168 nuovi positivi su 1.133 tamponi molecolari. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 45, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 11, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 4 persone. In quarantena o isolamento domiciliare ci sono infine 2.995 soggetti. Basilicata Ieri sono stati processati 669 tamponi molecolari , di cui 17 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 13 guarigioni.

Ieri sono stati processati 669 tamponi molecolari , di cui 17 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 13 guarigioni. Friuli Venezia Giulia Su un totale di 23.036 test e tamponi sono state riscontrate 249 nuove positività, pari all'1,08%. Oggi si registrano tre decessi (uno a Udine, uno a Trieste e uno a Pordenone); sono 12 (-1) le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 63 (+2) i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

Su un totale di 23.036 test e tamponi sono state riscontrate 249 nuove positività, pari all'1,08%. Oggi si registrano tre decessi (uno a Udine, uno a Trieste e uno a Pordenone); sono 12 (-1) le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 63 (+2) i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Calabria , Su 4.350) tamponi i nuovi positivi sono 167 in più rispetto a ieri.

, Su 4.350) tamponi i nuovi positivi sono 167 in più rispetto a ieri. Campania Sono 629 i nuovi casi di Covid accertati, su 22.926 test eseguiti. Una persona è deceduta.

Sono 629 i nuovi casi di Covid accertati, su 22.926 test eseguiti. Una persona è deceduta. Emilia-Romagna Si sono registrati 409 casi in più rispetto a ieri di Covi, su un totale di 27.856 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è dell'1,5%. Purtroppo, si registrano cinque decessi.

Si sono registrati 409 casi in più rispetto a ieri di Covi, su un totale di 27.856 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è dell'1,5%. Purtroppo, si registrano cinque decessi. Lazio Su 11.994 tamponi molecolari e 21.666 tamponi antigenici per un totale di 33.660 tamponi, si registrano 538 nuovi casi positivi e 8 decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%.

Su 11.994 tamponi molecolari e 21.666 tamponi antigenici per un totale di 33.660 tamponi, si registrano 538 nuovi casi positivi e 8 decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. Marche Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 128 muovi casi, il 6,9% rispetto ai 1.850 tamponi processati; il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti continua a salire ed ora è a 47,42 (ieri era a 44,09). Sono state registrate due vittime. Il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è ora di 3.107 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 128 muovi casi, il 6,9% rispetto ai 1.850 tamponi processati; il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti continua a salire ed ora è a 47,42 (ieri era a 44,09). Sono state registrate due vittime. Il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è ora di 3.107 morti. Piemonte Sono 281 i nuovi casi di persone risultate positive (di cui 130 dopo test antigenico), pari allo 0,5% su 58.471 tamponi eseguiti, di cui 52.944 antigenici. Si registra un decesso, mentre i guariti segnati oggi sono 159.

Sono 281 i nuovi casi di persone risultate positive (di cui 130 dopo test antigenico), pari allo 0,5% su 58.471 tamponi eseguiti, di cui 52.944 antigenici. Si registra un decesso, mentre i guariti segnati oggi sono 159. Umbria Ricoverati stabili, 41, dove nell'ultimo giorno scendono a sei da sette i posti occupati in terapia intensiva secondo i dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti. I nuovi casi di positività sono stati invece 79 e 35 i guariti, con gli attualmente positivi ora a 1.118, 44 in più. Sono stati analizzati 1.709 tamponi e 5.775 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'uno per cento (0,74 per cento venerdì).

Ricoverati stabili, 41, dove nell'ultimo giorno scendono a sei da sette i posti occupati in terapia intensiva secondo i dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti. I nuovi casi di positività sono stati invece 79 e 35 i guariti, con gli attualmente positivi ora a 1.118, 44 in più. Sono stati analizzati 1.709 tamponi e 5.775 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'uno per cento (0,74 per cento venerdì). Sardegna Si registrano oggi 44 nuovi casi, sulla base di 1.887 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6949 test.

Si registrano oggi 44 nuovi casi, sulla base di 1.887 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6949 test. Toscana I nuovi casi sono 287 su 29.854 test di cui 8.202 tamponi molecolari e 21.652 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi torna a scendere sotto l'1%, attestandosi oggi a 0,96% (3,2% sulle prime diagnosi). Due i decessi.

I nuovi casi sono 287 su 29.854 test di cui 8.202 tamponi molecolari e 21.652 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi torna a scendere sotto l'1%, attestandosi oggi a 0,96% (3,2% sulle prime diagnosi). Due i decessi. Valle d'Aosta Sono 6 i nuovi positivi e nessun decesso.

Sono 6 i nuovi positivi e nessun decesso. Veneto Sono 532 i nuovi positivi, in crescita rispetto ai 523 registrati ieri. Sono 4 i decessi nelle ultime 24 ore. I ricoverai nei reparti ordinari sono 208 (-2), mentre 37 si trovano in terapia intensiva (+1). Il numero degli attualmente positivi è pari a 10.403.

Silvio Brusaferro (Iss): "Il virus è tornato a crescere. In particolare tra i bambini 6 - 11 anni"

Mondo

Bulgaria Il Paese del'Est Europa ha il più alto numero di decessi pro capite correlati al Covid-19 nel mondo. E' quanto emerge dai dati diffusi dalle autorità sanitarie della Bulgaria, uno dei Paesi con il più basso tasso di vaccinazione dell'Europa. I dati parlando di 338,83 morti ogni 100mila abitanti. Solo un quinto dei quasi 7 milioni di bulgari è completamente vaccinato contro il coronavirus. Alla Bulgaria segue il Brasile, che secondo i dati della Johns Hopkins University è al secondo posto al mondo per numero di morti, 287,46 ogni 100mila. L'unico altro Paese europeo tra i primi cinque è la Romania, al terzo posto con un tasso di 237,73 morti. Cina Fino a ieri più di 1,07 miliardi di persone in Cina hanno completato la loro vaccinazione contro il Covid-19. In totale sono state somministrate 2,26 miliardi di dosi di vaccino, L'ultima ondata di Covid-19 si è diffusa fino a ieri in 14 province, in cui sono stati segnalati nuovi casi trasmessi localmente o portatori asintomatici negli ultimi 14 giorni. Colombia Verrà somministrato il vaccino cinese Sinovac ai bambini tra 3 e 11 anni, con l'obiettivo di aumentare frequenza scolastica e far avanzare il Piano Nazionale di Vaccinazione. In totale, 21.005.191 persone hanno completato il programma di vaccinazione completo e 193.707 persone hanno ricevuto dosi di richiamo. Il ministro della Salute, Fernando Ruiz, ha spiegato che l'obiettivo della vaccinazione dei bambini e' "ridurre il contagio alle loro famiglie e raggiungere questioni cosi' importanti come il loro ritorno sicuro nelle aule in tutte le condizioni di prevenzione dei rischi". I bambini riceveranno due dosi, a distanza di 28 giorni. Germania Un focolaio di infezioni da Covid-19 ha provocato la morte di otto persone anziane in una casa di riposo In totale 42 persone residenti nella struttura a Schorfheide, a nord di Berlino, e 15 membri dello staff hanno contratto l'infezione. Sarebbero stati alcuni dipendenti non vaccinati a facilitare la diffusione del virus tra gli anziani, che pur avendo completato il ciclo di immunizzazione erano a rischio. Messico 320 nuovi decessi per, per un totale di 287.951 morti. I nuovi positivi sono stati 4.001 per un totale di 3.802.287. Il Messico resta il quarto Paese al mondo con il maggior numero di morti per Covid-19, dietro a Stati Uniti, Brasile e India, e il quindicesimo per numero di contagi confermati, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Finora, 74,42 milioni di persone di età superiore ai 18 anni hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, ovvero l'83% della popolazione adulta. Russia Nuovo record di contagi con 40.251 casi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi solo 3.326, pari all'8,3% del totale, sono asintomatici. E' la seconda volta in questa settimana che i contagi giornalieri superano la soglia di 40 mila. A Mosca, epicentro della pandemia, sono ammontati a 7.267, e a San Pietroburgo a 3.578. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.160. In Russia prende il via una settimana di ferie retribuite, assieme a una serie di restrizioni sanitarie riattivate per frenare la diffusione della pandemia. Tonga Primo caso di contagio da coronavoirus dall'inizio della pandemia. Rimasta una delle poche nazioni al mondo ad avere evitato le infezioni di Covid-19, Tonga si è dovuta arrendere quando un viaggiatore proveniente dalla Nuova Zelanda è risultato positivo. Tonga, come altre isole vicine era finora riuscita a mantenere il Covid al di fuori dei propri confini, grazie anche al proprio isolamento. Il timore è che il

Covid possa ora mettere a dura prova le insufficienti strutture sanitarie presenti. E' quanto è accaduto alle vicine Fiji, che fino allo scorso aprile erano rimaste quasi immuni dal virus, fino a quando la variante Delta non ha causato oltre 50mila contagi e almeno 673 morti.