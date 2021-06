"Ventotto morti oggi per Covid-19 e ancora sono tanti. Ma sono convinto che presto saranno zero e io ho già scelto la bottiglia". Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta il bollettino di oggi tornando a ribadire ottimismo per il futuro, grazie ai vaccini.

Nel generale clima di fiducia, per il miglioramento generalizzato dei dati grazie ai vaccini, preoccupa nel mondo la variante Delta. Per esempio in Russia, dove, a causa della variante, sono stati confermati 17.906 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: il massimo di contagi accertati in un solo giorno dallo scorso 31 gennaio. Nella sola Mosca sono stati accertati 9.120 contagi, il massimo finora nella capitale dall'inizio dell'epidemia.

L'Italia intanto si appresta a diventare sempre più bianca, con ben sette tra regioni e province autonome che da dopodomani lasceranno la zona gialla, dove rimane solo la Valle d'Aosta. Allo stesso tempo, però, anche da noi è allerta variante Delta, la mutazione del Covid che spaventa il mondo per il suo livello di contagiosità. In 7 regioni è già stata individuata e tra queste vi è anche la Lombardia dove a Milano, nel focolaio che si è sviluppato in una palestra, tutti i cinque test sequenziati - tra i 14 casi positivi confermati - hanno stabilito che si tratta della variante indiana del Covid.

Vediamo i dati del bollettino Covid odierno.

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia, specie sui decessi. I nuovi casi sono 1.147 contro i 1.325 di ieri. Con 216.026 tamponi (ieri 200.315) scende anche il tasso di positività, 0,5% (ieri 0,7%). I decessi sono 35 (ieri 37), per un totale di 127.225 vittime dall'inizio dell'epidemia. Si allenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie: le terapie intensive sono 28 in meno (ieri -27) con 11 ingressi del giorno, e scendono a 416, mentre i ricoveri ordinari sono 208 in meno (ieri -176), 2.680 in totale. I casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.250.902, i morti 127.225. I dimessi e i guariti sono invece 4.031.605, con un incremento di 7.648 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 92.072, in calo di 6.536 nelle ultime 24 ore.

In isolamento domiciliare ci sono 88.976 persone (-6.300 rispetto a ieri). e regione con piu' casi odierni sono Sicilia e Lombardia (+183), seguite dalla Campania (+139). I contagi totali salgono cosi' a 4.252.095. I guariti sono 4.087, per un totale di 4.035.692. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 2.922 in meno (ieri -6.536): i malati ancora attivi sono ora 89.150. Di questi, sono in isolamento domiciliare 86.252 pazienti. Sono 394 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 22 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 10 (ieri erano stati 11 ). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.504, in calo di 176 unità rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 183 casi di covid e 3 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi salgono a 33.751. I tamponi processati sono 43.430, con un indice di positivita' dello 0,4%. I dimessi/guariti registrano +425 (totale 793.206), invece gli attualmente positivi segnano -245 (totale 13.587). I pazienti covid in terapia intensiva scendono di 11 unita' (80), mentre i ricoveri di 25 (402). Nel Milanese si sono registrati 59 contagi, a Brescia 24, Varese 20, Monza e Brianza 19, Como 11, Bergamo 9, Pavia 7, Mantova: 4, Cremona: 9, Lecco: 2, Lodi:5, Sondrio: 7.

EMILIA ROMAGNA - Sono 93 oggi i nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna, su un totale di 24.222 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è quindi 0,4%. Non risultano invece decessi di persone positive, di nuovo. Dei nuovi contagiati 39 sono asintomatici, individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L'età media dei positivi di oggi è 36,7 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-1 rispetto a ieri), 233 quelli negli altri reparti Covid (-13). Le persone complessivamente guarite sono 325 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 367.185.

MARCHE - Sono solo 16 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 1.179 nuove diagnosi con un rapporto positivi testati dell'1,4%: 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 4 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Ascoli Piceno, mentre la provincia di Fermo è covid free e ci sono 2 casi fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche «nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.183 tamponi: 1.179 nel percorso nuove diagnosi (di cui 492 screening con percorso Antigenico) e 1.004 nel percorso guariti (un rapporto

positivi testati del 1,4%)».

UMBRIA - Continua in maniera costante il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria. Sono ora 926, 27 in meno di giovedì. Nell'ultimo giorno non sono state registrate nuove vittime,

con 13 nuovi positivi registrati e 40 guariti, secondo quanto riporta il sito della Regione. Sono stati analizzati 1.458 tamponi e 3.041 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,28 per cento sul totale (0,49 il giorno precedente). Invariato il quadro dei ricoverati negli ospedali, 38, cinque dei quali nelle terapie intensive.

TOSCANA - I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 62 su 18.955 test di cui 6.758 tamponi molecolari e 12.197 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,33% (1,3% sulle prime diagnosi). Quesi i dati diffusi dal governatore toscano Eugenio Giani nel consueto report sull'andamento dell'epidemia. Rispetto a ieri i casi sono diminuiti a fronte di un numero maggiore di test e di un tasso di positività in calo: in particolare nel precedente report i nuovi contagi sono stati 67 su 15.496 tamponi, con un'incidenza di positivi dello 0,43% (1,3% sulle prime diagnosi). L'incidenza regionale degli ultimi 7 giorni, rende sempre noto Giani, è stato di 15 casi ogni 100mila abitanti. Riguardo ai vaccini a stamani somministrate in totale 2.684.216 dosi..

ABRUZZO - Oggi in Abruzzo sono 35 i nuovi positivi di età compresa tra 3 e 82 anni. Di questi 24 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo, sono stati eseguiti inoltre 2243 tamponi molecolari e 3637 test antigenici. Purtroppo, dopo gli zero casi di ieri oggi sono 2 i deceduti registrati nel report regionale, mentre aumentano di 50 unità i guariti che complessivamente sono 70836, 1256 gli attualmente positivi (-21), 42 i ricoverati in area medica (-10), 1 in terapia intensiva (invariato), 1212 in isolamento domiciliare (-12)..

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 13 i nuovi casi di Covid-19 su 3.300 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il quinto giorno non sono stati registrati decessi: le vittime complessive da inizio pandemia di coronavirus in provincia di Bolzano sono 1.180.

BASILICATA - In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati processati 693 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 13 sono risultati positivi. Registrate 92 guarigioni, 91 di residenti e una di una persona domiciliata nella regione. Lo fa sapere la task force regionale. Effettuate 4.488 vaccinazioni. Attualmente, sono 267.081 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (48,3 per cento) e 141.885 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (25,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 408.966 su 553.254 residenti .

CALABRIA - Sono 111 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, 88 più 23 migranti sbarcati nel reggino. Ieri erano 77. I tamponi eseguiti sono 2.374. Sale al 4,68% il tasso di positività. Due i nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 1.219. Ancora in calo sensibile i ricoverati nei reparti di cura -12 (100), mentre aumentano, +1 le terapie intensive (11). I guariti sono 225 (60.481), gli isolamenti domiciliari calano di 105 ( 6.794). Gli attualmente

positivi sono 6.905 (-116).

CAMPANIA - Sono 139 i nuovi positivi al Covid in Campania su 8.336 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza si attesta all'1,66% in leggera risalita rispetto all'1,54% precedente. Nel bollettino dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnalano 4 nuove vittime. Non si interrompe il trend positivo dei ricoveri ospedalieri: i posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 20 (-2 rispetto al giorno prima), quelli nei reparti di degenza a 296 (-18)..

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.061 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi (di cui 2 migranti/richiedenti asilo a Ts) con una percentuale di positività dello 0,32%. Sono inoltre 2.851 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,07%). Nella giornata odierna si registra un decesso pregresso, rimane una sola persona ricoverata nelle terapie intensive e anche negli altri reparti i ricoveri restano 4. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.799, con la seguente suddivisione territoriale: 818 a Trieste, 2.011 a Udine, 676 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 93.551, i clinicamente guariti 5.641, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 4.473. .

LAZIO - Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+24) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 101 nuovi casi positivi (-46), si registra un solo decesso 1 (-2), i ricoverati sono 320 (-17). I guariti 215, le terapie intensive sono 77 (=). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3% i casi a Roma citta' sono a quota 60". .

LIGURIA - Sono 43 i ricoverati negli ospedali della Liguria, secondo il bollettino odierno diffuso dalla Regione, 2 in più di ieri. Di questi, 8 sono in terapia intensiva. Il report segnala 16 nuovi casi di positività al virus: nelle ultime 24 ore effettuati 2.682 tamponi molecolari, 2.109 antigenici rapidi. Nel bollettino odierno si segnala un decesso: le vittime da inizio emergenza restano dunque 4.344. Sul fronte vaccini, dei 1.304.701 consegnati, ne sono stati somministrati 1.194.865 pari al 92%.

MOLISE - Nelle ultime 24 ore in Molise si sono registrati 7 nuovi casi di positività al Covid-19, in diminuzione rispetto a ieri (12), a fronte di 397 tamponi refertati, ieri 574, 8 i guariti. È quanto emerge dal report diffuso in serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem)

PIEMONTE - Sono 58 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,3% di 22.097 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 31 (53,4%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che nelle ultime 24 ore ha registrato anche due decessi, nessuno nella giornata di oggi, e 210 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-1), negli altri reparti 233 (-12); le persone in isolamento domiciliare 1.636. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.525 positivi, 11.686 decessi e 352.934 guariti.

PUGLIA - In Puglia, sono stati registrati 7.142 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 61 casi positivi con una incidenza dello 0,8%. I nuovi casi sono 11 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 3 decessi, in provincia BAT. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.611.108 test. 237.305 sono i pazienti guariti, 8.909 sono i casi attualmente positivi e 203 i ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.818. .

SARDEGNA - Sono 57.109 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 13 nuovi casi (ieri 8) e nessun decesso (1.485 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.353.439 tamponi, con un incremento di 2.587 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,5 per cento. Continuano a svuotarsi i posti letto Covid. .

SICILIA - In Sicilia 170 nuovi positivi al Covid e tre decessi, che fanno salire i casi totali a 230.269 e quello delle vittime a 5.931. Gli attuali positivi sono 5.702, -201; i guariti 218.636. +366.

I ricoverati con sintomi sono 259, 30 in terapia intensiva, 14.208 i tamponi effettuati.

TRENTINO - Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino, secondo il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto di 8 nuovi casi positivi: 2 su 479 tamponi molecolari e 6 su 1.122 test rapidi. In calo il numero dei ricoverati: oggi negli ospedali ci sono 10 pazienti, di cui 2 in rianimazione. I nuovi guariti sono 20.

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta 3 nuovi positivi che portano il totale a 11.670 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 61, di cui 3 ricoverati. Tra questi nessuno in terapia intensiva e 58 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi e' stabile a 472.

VENETO - Numeri Covid sempre bassi in Veneto, che registra 58 nuovi casi di positività al virus nelle ultime 24 ore, ed un decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 424.983 , quello delle vittime a 11.602 . Scendono ancora i numeri ospedalieri; sono 336 ( -24) i posti letto occupati dai malati Covid, dei quali 294 (-35) nelle normali aree mediche e 42 (-1) in terapia intensiva. .

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto che definisce le modalità di rilascio del Green Pass, la certificazione verde digitale che faciliterà la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale e all'interno dell'Unione europea (oltre che Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera). La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid-19; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal Cocid-19 negli ultimi sei mesi.

Tra le questioni che tengono banco in tema Covid, c'è la la possibilità di somministrare una seconda dose di un altro vaccino a coloro che hanno ricevuto AstraZeneca. Un mix che fa discutere il mondo scientifico e su cui è intervenuta anche l'Ema, senxza tuttavia prendere una posizione netta. "Abbiamo dati limitati sul mix di vaccini contro il Covid - spiega Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia europea del farmaco - ma alcuni studi preliminari mostrano che la risposta immunitaria sia soddisfacente e non emergono problemi per quanto riguarda la sicurezza. Sembra che sia una strategia che potrebbe essere adottata. Ma dobbiamo ancora raccogliere tutte le informazioni. Dal punto di vista dell'Ema non è facile in questo momento fornire una raccomandazione a causa dei dati limitati".