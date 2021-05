Dati in controtendenza dalle Regioni. Se l'Emilia Romagna registra il numero più basso di contagi dallo scorso ottobre la Puglia invece passa dall'1,7 per cento di ieri al 3,38% di oggi il tasso di positività. Nessun decesso in Alto Adige, Molise e Umbria. Intanto, secondo un sondaggio, solo 1 italiano su 4 si sente al sicuro senza mascherina. Sul fronte dei vaccini, per Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, dopo l'ok dell'Ema, previsto entro venerdì, al siero anti-Covid per i ragazzi fra i 12 e i 15 anni, "inizieremo a vaccinare i ragazzi in tempi brevi. Dipenderà da chi ha il governo della situazione, però i recenti progressi fatti nella vaccinazione della popolazione ci rendono ottimisti sui tempi".

Per Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Irccs Galeazzi di Milano, con l'Italia in zona gialla "può esserci un incremento nel numero di casi, ma non proporzionalmente di morti e di casi gravi perché la vaccinazione è stata fatta soprattutto su anziani e soggetti a rischio. Oggi noi abbiamo ancora 280mila positivi, che in realtà sono molti di più perché il numero è sottostimato, saranno almeno 500 mila, forse 800 mila. C'è ancora una massa critica di persone, quindi, che possiamo incontrare e aumentando i contatti sociali aumenterà anche il rischio di contagio".

La Lombardia

Con 828.701 casi confermati di Covid-19 al 20 maggio di quest'anno, la Lombardia è stata la regione più colpita dal Sars-CoV-2. I casi riguardanti i bambini al di sotto dei 18 anni sono stati 91.968, di cui 2.626 ricoverati (il 40% con meno di 2 anni), 52 i piccoli in terapia intensiva e 6 i decessi, tutti con comorbidità. In totale sono stati 32 i reparti pediatrici della regione che hanno ricoverato pazienti positivi.

Le regioni

Abruzzo

Sono complessivamente 73744 i casi positivi registrati dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 40 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2471 (si tratta una 93enne della provincia dell'Aquila e di una 87enne della provincia di Chieti.

Alto Adige

Sono 20 i nuovi casi su 1.938 tamponi processati nella giornata di ieri. Non sono stati registrati decessi per un dato complessiva che resta a 1.175 vittime da inizio pandemia. Le nuove positività' sono 7 su 290 tamponi molecolari effettuati e 13 su 1.648 test antigenici effettuati. Su 216.606 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.115 sono risultate positive. I guariti sono 72.225. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 26.046. I pazienti

Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 15, quelli in terapia intensiva 5 e quelli nelle strutture private convenzionate 8.



Basilicata

Sono 50 i nuovi casi di positivi, su un totale di 1.183 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso. I lucani guariti o negativizzati sono 109. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.210 (-60), di cui 4.124 in isolamento domiciliare. Sono 20.712 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 550 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 86 (+2).



Calabria

A oggi sono stati sottoposti a test 782.885 soggetti per un totale di 41.307 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 66.064 (+113 rispetto a ieri), quelle negative 716.821. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -7 terapie intensive, +399 guariti/dimessi e 10 morti.

Campania



Sono 410 i positivi del giorno in Campania, di cui 119 sintomatici, su 11.750 tamponi molecolari processati. La curva è al 3,5%. Lo riferisce l'unità di crisi regionale. I deceduti sono 37 (11 nelle ultime 48 ore) e i guariti 1.220. Dall'inizio dell'emergenza sono morte per Covid in Campania 7.139 persone, mentre sono 339.214 i guariti. I ricoverati positivi al Covid in Campania sono 81 in terapia intensiva su 656 posti letto disponibili e 861 in degenza su 3.160 posti letto disponibili.

Emilia Romagna

Contagi al minimo storico dall'autunno a oggi in Emilia-Romagna. Sono 161 i nuovi casi registrati in più rispetto a ieri, dato mai così basso dal 2 ottobre scorso, su un totale di 22.728 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (di cui 12.191 molecolari e 10.537 rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi crolla dunque allo 0,7%. Dei nuovi contagiati, 58 sono asintomatici: 43 sono stati individuati col contact tracing, sette attraverso i test per le categorie a rischio e quattro coi test pre-ricovero, mentre per altri quattro casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Tra i nuovi positivi, inoltre, 76 erano già in isolamento al momento del tampone e 97 sono legati a focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38,2 anni. Si registrano però anche oggi 10 decessi.

Friuli Venezia Giulia

Su 4.240 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,68%. Sono inoltre 2.219 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi, per una percentuale di positività dello 0,23%. Nella giornata odierna si è registrato un decesso, a cui se ne aggiunge un altro pregresso.

Lazio

Su 10771 (+1027) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 28mila test, si registrano 308 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono 16 (+5), i ricoverati sono 1176 (-43). I guariti 1788, le terapie intensive sono 185 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 174. Diminuiscono ricoveri e terapie intensive.

Liguria

Per il presidente della Regione Liguria .Giovanni Toti "l vaccino in vacanza non è un'operazione di marketing, è un servizio che vogliamo dare ai cittadini; costa poco e permette ai cittadini di stare nelle case di villeggiatura. Parliamo di poche migliaia di casi, perché non farlo?"

Marche

Sono stati rilevati 77 nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, lo comunica il servizio Sanità della Regione spiegando altresì che sono stati testati 2.946 tamponi: 1.349 nel percorso nuove diagnosi (955 tamponi molecolari e 394 nello screening con percorso antigenico) e 1.597 nel percorso guariti. Tra i 394 test antigenici effettuati sono stati riscontrati 16 positivi con un rapporto casi/test pari al 4%, mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari è dell'8%. Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è del 5,7%. I marchigiani contagiati da inizio emergenza salgono a 102.079 con 722.927 tamponi testati compresi gli antigenici.

Molise

Nelle ultime 48 ore si è registrato un decesso riconducibile al Covid-19, 489 in totale dall'inizio dell'emergenza. Un solo caso positivo a fronte di 354 tamponi refertati, nessun ricovero, 14 guariti Il totale degli attualmente positivi in regione è 186, 15 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarellì di Campobasso.

Piemonte

Sono 13 i decessi di persone positive al test del Covid-19, il totale è ora di 11.600 deceduti risultati positivi al virus. 274 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 33 dopo test antigenico), pari al 1,1% di 24.752 tamponi eseguiti, di cui 9.937 antigenici. Dei 274 nuovi casi, gli asintomatici sono 115 (42,0%). I ricoverati in terapia intensiva sono 94 (-7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 808 ( -24 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.299. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.856.966 (+24.752 rispetto a ieri), di cui 1.613.714 risultati negativi.

Puglia

A fronte di 9.289 test sono stati registrati 314 casi positivi. Sono stati inoltre registrati 28 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.452.254 test, 212.082 sono i pazienti guariti e 30.633 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana sono 215 su 18.710 test di cui 8.410 tamponi molecolari e 10.300 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dell'1,15% sul totale dei tamponi e del 3,4% sulle prime diagnosi. Purtroppo registrati altri 7 decessi.

Trentino

Anche oggi, per il sesto giorno consecutivo, nessun decesso in Trentino, secondo il rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dati confortanti anche per il numero dei nuovi contagi (24) e delle vaccinazioni che hanno raggiunto quota 275.000 in poco meno di 5 mesi. I tamponi molecolari molecolari analizzati ieri sono stati 545 (tutti gestiti all'ospedale Santa Chiara di Trento) dai quali sono emersi 5 nuovi casi positivi. Altri 19 contagi sono stati intercettati con 1.234 test antigenici. I nuovi casi fra bambini e ragazzi sono 8: fra questi c'è un piccolo in fascia 3-5 anni, quindi uno tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 64. Anche oggi nessun caso invece fra gli ultra ottantenni, ma ci sono 5 casi tra 60-69 anni e 2 tra 70-79 anni. Ieri i nuovi ingressi sono stati 2 ma le dimissioni sono state il triplo (6); al momento ci sono 47 pazienti, di cui 14 in rianimazione. I nuovi guariti sono 33.

Sardegna

Sono 28 i nuovi casi in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso. la pressione sugli ospedali continua a diminuire. Salgono a 56.477 i contagi dall'inizio dell'emergenza mentre i morti sono, in totale 1.449. Complessivamente sono stati eseguiti 1.287.168 tamponi, per un incremento di 7.486 test rispetto al dato precedente. Sono 167 (-17) i ricoverati in ospedale nei reparti non intensivi, mentre restano 29 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.181 e i guariti sono complessivamente 41.847 (+169).

Sicilia

Revocata, con effetto immediato, la zona rossa a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a seguito della relazione sanitaria dell'Asp competente che ha attestato il miglioramento dei numeri relativi alla diffusione del contagio. Lo stesso provvedimento dispone, invece, l'istituzione delle misure restrittive, da giovedi' 27 fino a giovedi' 3 giugno, per il Comune di Riesi (Caltanissetta), vista la relazione sanitaria dell'Asp competente e sentito il sindaco. Infine, prorogata la zona rossa, sempre fino al 3 giugno, a Maniace, in provincia di Catania.

Umbria

Ancora un giorno senza nuovi morti per il Covid in Umbria, fermi a 1.391 in base ai dati sul sito della Regione. Dopo il leggero aumento di lunedì, sono tornati a scendere i ricoverati in ospedale, 90, quattro in meno di lunedì, 13 dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. Registrati 55 nuovi

positivi e 85 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.916, 30 meno del giorno precedente. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.610 tamponi e 4.516 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dello 0,7 per cento sul totale (era l'uno per cento lunedì).

Valle d'Aosta

Un decesso e 21 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti affetti da virus a 11.525 da inizio epidemia. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 258, - 27 rispetto a ieri, di cui 11 ricoverati in ospedale e 247 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono saliti di 47 unità' a 10.795. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 127.565, + 552 rispetto ieri, di cui 31 653 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al

Covid Valle d'Aosta da inizio emergenza sono a 472.

Veneto

Sono 159 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, record assoluto di incidenza dall'inizio dell'emergenza (solo lo 0,46% dei 34mila tamponi effettuati). Oltre 422mila i positivi totali rintracciati con piu' di 10 milioni di tamponi effettuati dal 21 febbraio 2020 a oggi. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 11.532 dall'inizio dell'emergenza.

Il virus nel mondo

Il conteggio globale dei casi di Covid-19 ha superato i 167 milioni, mentre il bilancio dei decessi confermati si avvicina ai 3,5 milioni. Secondo la Johns Hopkins University i contagi ad oggi sono 167.319.100 e i morti 3.473.500. I tre Paesi più colpiti come numero assoluto di casi sono gli Usa, con 33.143.326 casi e 590.529 morti, l'India e il Brasile.

E l'India per la prima volta da metà aprile l'India segnala meno di 200.000 casi di Covid-19 accertati nell'arco di 24 ore, ben al di sotto degli oltre 400.000 di inizio mese, ma resta alto il dato sui decessi che sono stati 3.511 decessi. Il Giappone, il Il ministero della Salute nel suo ultimo bollettino ufficiale quotidiano a ha confermato 2.712 nuovi casi di CoViD-19, la prima volta sotto quota 3.000 dal 19 aprile scorso, e 62 decessi.

Il punto sui vaccini

La Commissione europea stima in 981 milioni di dosi le consegne di vaccini anti-Covid ai paesi Ue nel secondo semestre dell'anno. Lo ha detto la presidente dell'esecutivo comunitario Ursula von der Leyen ai leader Ue. Nel periodo luglio-settembre dovrebbero arrivare 529 milioni di dosi, con AstraZeneca che dovrebbe consegnarne oltre 100 milioni per la prima volta da inizio campagna. Per l'ultimo trimestre dell'anno, ci si attendono 452 milioni, anche tenuto conto anche del terzo contratto firmato con Pfizer.

Variante indiana

La variante indiana del virus Sars -Cov2 è più contagiosa di quella inglese. La causa sono due mutazioni che facilitano il coronavirus nell''agganciare le cellule dell'ospite. Ma la buona notizia è che i vaccini disponibili funzionano anche contro "l'indiana", in particolare dopo la seconda dose che, dunque, è utile non ritardare oltre le indicazioni dei trailer di approvazione. Sono le conclusioni di uno studio internazionale, realizzato però da un team di italiani che lavorano in patria e all'estero

Infermieri no-vax sospesi senza stipendio

Cinque dipendenti della Asl di Brindisi, quattro infermieri e un tecnico di laboratorio, sono stati sospesi dal lavoro senza stipendio fino al 31 dicembre perché hanno rifiutato il vaccino anti Covid. Un medico, invece, è stato diffidato dopo avere rifiutato il vaccino ed espresso dubbi sulla sua utilità. Per i cinque dipendenti nei giorni scorsi era già stata disposta una sospensione disciplinare. A firmare tutti i provvedimenti è stato il direttore generale dell'Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone. Gli operatori sanitari erano stati preliminarmente avvisati, con una convocazione per il vaccino per il 21 maggio, ma avevano rifiutato. Avevano precedentemente inviato una lettera alla Asl, chiedendo di poter rientrare al lavoro dalle ferie forzate. Poi la Asl ha disposto una istruttoria per verificare le ragioni della mancata vaccinazione. Al momento nella Asl Brindisi ci sarebbero 19 medici, 40 infermieri e 9 operatori sociosanitari non sottoposti alle vaccinazioni. Il medico competente sta valutando, caso per caso, le motivazioni.