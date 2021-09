Mentre nel mondo della politica tiene sempre banco il dibattito sul super greenpass. l'obbligo vaccinale e la terza dose, dal fronte sanitario giungono dati confortanti: dal bollettino della sorveglianza integrata pubblicato dall'Istituto superiore di sanità', risulta in diminuzione anche l'incidenza settimanale dei nuovi casi positivi, che passa dai 64 ogni 100mila abitanti nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre, a 54 ogni 100mila abitanti nella settimana dal 6 settembre al 12, con meno casi in tutte le fasce d'età.

Questi i dati odierni: sono 3838 i nuovi casi e 26 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio da coronavirus. Sono 263.571 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all'1,4%. Quaranta nuovi ingressi nelle ultime 24 ore in terapia intensiva dove sono 530 in totale i ricoverati, undici in più di ieri mentre i ricoverati con sintomi sono 3.929 in totale. La regione con il maggior numero di casi giornalieri è la Sicilia con 538 nuovi positivi, seguita dalla Toscana (+418), il Veneto (+364), la Campania (+362), la Lombardia (+348) e la l'Emilia Romagna (+343). Dall'inizio della pandemia in Italia ci sono stati 4.636.111 casi di Covid 19. Gli attualmente positivi sono aumentati di 496 unità e sono in tutto 113.536. In isolamento domiciliare ci sono 109.077 pazienti (+514). I dimessi/guariti sono aumentati di 3.314 unità per un totale di 4.392.265. Le vittime da inizio pandemia sono 130.310.

Italia

Lombardia

Con 49.158 tamponi effettuati sono 348 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in calo allo 0,7% (ieri 1%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2, 59) mentre calano negli altri reparti (-10, 428). C'è un nuovo decesso, per un totale di 33.982 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, i nuovi casi sono 101 a Milano, 58 a Brescia, 40 a Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 19 a Pavia, 17 a Cremona, 13 a Lecco, 12 a Mantova, 9 a Lodi, 7 a Sondrio, 5 a Varese e 4 a Como.

In Lombardia intanto la campagna vaccinale ha superato l'88% delle adesioni sulla popolazione over 12. L'82% ha completato il ciclo. Sono gli ultimi aggiornamenti della direzione Welfare regionale. Gli over 80 risultano vaccinati al 95%, gli over 60 al 93% e i giovani 12-29 anni all'83%. Straordinaria l'adesione dei ventenni (20/29) che supera il 90%, mentre sono in crescita quelle dei ragazzi 12/19 oltre il 75%. Bene anche le adesioni dei trentenni (84%), dei quarantenni (83%) e dei cinquantenni (89%). Sono 14,5 milioni le somministrazioni totali, con una media settimanale di quasi 33mila inoculazioni al giorno per un totale di 230mila vaccinazioni tra il 12 e il 18 settembre.x

Regioni

Abruzzo Sono 61 i nuovi positivi di età compresa tra 3 e 91 anni. C'è un nuovo decesso e il numero dei morti sale a 2.536.. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 2.393 tamponi molecolari e 6.197 test antigenici. Alto Adige. Sono 61 i nuovi casi di su 6.011 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona è' deceduta nelle ultime 24 ma preoccupa l'aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva. Infatti, i pazienti covid in rianimazione sono 9 (ieri erano 7), quindi la provincia di Bolzano è a ridosso di venire classificata zona gialla che scatterebbe raggiunta quota 10. Basilicata Trentuno nuovi contagi a fronte di 547 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata sono state registrate 23 guarigioni e non si è avuto nessun decesso Calabria Sono 198 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive su 3.442 tamponi eseguiti. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.373 (+2 rispetto a ieri). Campania Sono 362 i nuovi positivi , su 17.884 test esaminati. Il tasso di incidenza torna a salire e si attesta al 2,02% rispetto all'1,90% precedente. Il bollettino dell'Unità di crisi riporta 6 nuove vittime. Emilia-Romagna Calo della curva dei nuovi contagi: nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati 343, individuati sulla base di oltre 25mila tamponi. Si contano ancora due morti. Friuli Venezia Giulia Rilevati 74 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,08%. Nessuna nuova vittima Lazio Su 7.344 tamponi molecolari e 6.468 tamponi antigenici, si registrano 277 nuovi positivi (-99 rispetto a ieri, -46 rispetto a domenica 12 settembre). Sono 2 i decessi, 426 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive (invariate) e 326 i guariti. Marche Individuati 147 nuovi casi, il 5,4% rispetto ai 2.732 tamponi processati. Dopo 4 giorni in calo, e' tornato a salire il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti, che ora e' a 51,35 (ieri era a 50,95). Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime Puglia Registrati 13.391 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 164 casi positivi. Inoltre non vi sono stati decessi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,34% (7,3% sulle prime diagnosi). Sardegna Si registrano oggi 60 ulteriori casi confermati di positività. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1803 test. Si registra il decesso di uno uomo di 77 anni. Toscana sono 279.325 i casi di positività, 418 in più rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 8.485 tamponi molecolari e 9.391 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 81,2 anni. Umbria Nell'ultimo giorno non sono stati registrati nuovi morti. Sono invece emersi 70 nuovi positivi (68 sabato) e 90 guariti che hanno fatto scendere a 1.182 gli attualmente positivi, 20 in meno. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.693 tamponi e 6.078 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,9%. Valle d'Aosta Nessun decesso e nove nuovi casi positivi. Veneto Il bollettino Covid segna oggi 364 nuovi positivi e un morto. Il totale degli infetti raggiunge quota 465.185, quello dei deceduti 11.739. Si registra inoltre nelle ultime 24 ore un paziente in meno ricoverato in area critica e uno in più in area non critica.

Mondo

Brasile - L'ultimo bollettino del Ministero della Salute ha rilevato 935 morti e 150.106 casi di coronavirus, portando il bilancio totale a 590.508 morti e 21.230.325 positivi in 19 mesi. I dati portano il Brasile a essere il secondo paese per decessi dietro gli Stati Uniti (663.000), e il terzo per contagi, dopo gli Usa (41,4 millones) e l'India (33,4 millones), secondo l'Oms. Cina - La provincia del Fujian ha segnalato i 43 nuovi casi trasmessi localmente e nessun nuovo asintomatico. Dal 10 settembre, data della ricomparsa del focolaio più recente di Coronavirus, fino a ieri il Fujian ha riferito un totale di 335 casi confermati a trasmissione locale, ma nessun decesso dovuto alla malattia. India - 30.773 nuove contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il ministero della Salute, segnalando un calo rispetto alle 35.662 di ieri. Il numero totale di casi registrati in India dallo scoppio della pandemia è di 33.444.662. Il bilancio delle vittime è invece aumentato di 309 morti rispetto a ieri salendo a 444.838. Israele - Sono 7.445 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità israeliano spiegando che il 6,21 per cento dei 139.167 test effettuati è risultato positivo. In ospedale, circa 726 degli attuali pazienti ricoverati per complicanze del coronavirus sono in gravi condizioni, di cui 195 intubati. Il bilancio delle vittime è di 7.511. Russia - Registrati 20.174 nuovi casi e 793 morti nelle ultime 24 ore.La Russia ha registrato più di 20.000 nuovi casi al giorno per il secondo giorno di fila, le infezioni sono 155 in più delle 20.174 registrate ieri.

