I dati nazionali

Dati in aggiornamento

Entra nel vivo il dibattito sul green pass, per il quale il Governo sta lavorando a un decreto. Ieri erano stati in aumento i nuovi casi da Coronavirus: nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 2.898 contagiati (ieri 2.455) e 11 morti (+2). E su 205.602 tamponi effettuati, il tasso di positività è stato dell'1,4% (+0,1%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. In calo di una unità i ricoveri, in aumento quello relativo alle terapie intensive (+8). In totale sono state 59.966.908 le dosi di vaccino somministrate. Sono 161 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 8 nel saldo tra entrate e uscite, secondo giorno di fila di risalita del dato. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 13 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.088, quindi in calo di appena uno rispetto a ieri. I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.281.214, i morti 127.851. I dimessi ed i guariti sono invece 4.110.649, con un incremento di 1.070 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 42.714, in aumento di 1.814 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 41.465 (+1.807).

I contagi da Covid-19 aumentano soprattutto tra i giovani. Lo rileva, secondo quanto si apprende, la bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss- Ministero della Salute sull'andamento dei contagi ora all'esame della cabina di regia. Sono 19 le Regioni e Province Autonome (PA) classificate a rischio moderato e due (PA Trento e Valle D'Aosta) a rischio basso questa settimana. Lo rileva, secondo quanto si apprende, la bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss- Ministero della Salute sull'andamento dei contagi.

La situazione in Lombardia

In flessione oggi i casi Covid in Lombardia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 205, con una riduzione rispetto le 24 ore precendenti di 25 unita', cio' tra l'altro a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 35.138, e che determina un tasso di positivita' pari allo 0,58%. Stabili a 3 i decessi, mentre i guariti registrati oggi sono 594. Calano gli attualmente positivi di 392 attestandosi su un numero totale pari a 8.460. Sul fronte ospedaliero ad oggi 121 persone sono ricoverati nei reparti (-6), 37 si trovano invece nelle terapie intensive con 2 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono infine 3.398.

Nel bollettino di ieri in Lombardia si erano registrati 399 casi di Covid-19 e due morti. Dall'inizio della pandemia i decessi salgono a 33.804. I tamponi processati sono 34.711 con un indice di positivita' dell'1,1%. I pazienti covid in terapia intensiva salgono a 30 (+1), mentre i ricoverati a 143 (+15). Nelle province lombarde si contano: 145 casi nel Milanese, di cui 85 a Milano citta'; Bergamo: 14; Brescia: 20; Como: 18; Cremona: 28; Lecco: 8; Lodi: 6; Mantova: 22; Monza e Brianza: 34; Pavia: 16; Sondrio: 6; Varese: 48.

Da ieri in Lombardia è attiva la Reciprocità vaccinale interregionale, ovvero la somministrazione dei richiami anti Covid-19 ai turisti di tutte le fasce d'età. Lo annunci la Direzione generale Welfare della Regione, spiegando che »in base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l'emergenza Covid da venerdì 16 luglio, i turisti che trascorrono un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Lombardia e che hanno già effettuato la prima dose in un'altra Regione, possono prenotare il richiamo del vaccino anti Covid-19 presso uno dei centri vaccinali lombardi.

Altre regioni

Altro dato pesante dei nuovi positivi Covid in Veneto, con 424 contagi in sole 24 ore, dopo i 425 della giornata di ieri. Tre i decessi. In Toscana sono 222 i nuovi contagi da Covid. Altro dato pesante dei nuovi positivi Covid in Veneto, con 424 contagi in sole 24 ore, dopo i 425 della giornata di ieri. Vi sono anche 3 decessi rispetto a ieri, che portano il totale a 11.629. Ci sono 11 nuovi contagi al Covid-19 in Basilicata. In Emilia Romagna 207 nuovi positivi e nessun decesso. Sono 25 (riferiti a persone di età compresa tra 2 e 54 anni) i casi di Covid-19 registati oggi in Abruzzo e nessun decesso. Nessun decesso per Covid in Trentino ma il trend dei contagi si conferma in crescita: nelle ultime 24 ore sono 33 i nuovi casi positivi. Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.051 test sono state riscontrate 26 positività al Covid 19, pari allo 0,42%. nessun decesso. Nessun decesso e cinque nuovi casi positivi al Covid in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 11.708. Sono 140 i nuovi casi di Covid in Sardegna dove oggi non si registra alcun decesso. Nel Lazio su quasi 9mila tamponi (+21) e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 443 nuovi casi positivi (+90), 2 decessi. Tornano a salire i contagi in Calabria, passati dai 32 di ieri ai 77 con un numero di tamponi pressoché uguale (oggi 1.937). Risale, quindi, anche il tasso di positività passato dall'1,62% di ieri al 3,98% di oggi. Anche oggi, nessuna vittima. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 53 nuovi casi di Covid-19, il 4% rispetto ai 1.309 tamponi processati. Dal 9 al 16 luglio sono stati 116 i nuovi casi positivi al Covid individuati in Umbria, mentre sono diminuiti i ricoveri che da 10 sono passati a 5, e non è stato registrato alcun decesso e nessun nuovo ricovero in terapia intensiva. Resta stabile in Puglia il tasso di positività che oggi è allo 0,74% perché dei 6.156 test effettuati per accertare l'infezione da coronavirus, 46 hanno dato esito positivo. Nessun decesso. Continua ad aumentare il dato dei nuovi contagi Covid giornalieri in Sicilia: ieri nell'Isola i nuovi positivi erano stati 353, oggi sono 386. Nessun decesso.

Chi rischia la zona gialla

Con l'estate ormai entrata nel vivo del turismo e degli spostamenti e la voglia di ripresa, "bisogna però tenere d'occhio il risveglio silente della pandemia, che fa registrare un rialzo dei nuovi casi (13 nuovi casi ogni 100.000) e della positività (1 paziente su 33 nuovi soggetti testati) e il rischio di alcune regioni di tornare gialle. Attualmente la regione con il rischio maggiore di entrare in zona gialla è la Sardegna (0,32 su una scala da 0 a 1), seguita da Sicilia (0,31) e Veneto (0,24); al contrario la regione con il rischio inferiore di entrare in zona gialla è la Valle d'Aosta (0,04), seguita da Basilicata, provincia di Trento e Puglia a 0,08. Il rischio medio nazionale di divenire gialli è attualmente pari a 0,18". Lo indica l'ultimo Instant Report Covid-19 dell'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica.

Dal mondo

Record del mondo dei contagi in un solo giorno ieri. Succede in Indonesia, con oltre 54mila casi in 24 ore, strappando il record al Brasile, che aveva registrato 45 mila casi in un giorno solo. I nuovi decessi sono 1.205. L’incidenza dei contagi, in un Paese tra i piu’ popolosi del mondo, e’ pari a 169 casi per milione di abitanti, comunque inferiore non solo a quella dei Paesi europei piu’ colpiti come la Spagna (498) ma anche ad altre nazioni del Sud Est asiatico, come la Malesia (333).

Anche la Russia se la passa male e conferma 25.116 nuovi casi di Covid-19, 4.561 dei quali a Mosca. I dati ufficiali riportati dall’agenzia Tass parlano anche di altri 787 decessi per complicanze riconducibili al coronavirus dopo il triste record di 799 morti in 24 ore segnalato ieri. Il bollettino ufficiale sale così a 5.933.115 contagi dall’inizio della pandemia con 147.655 decessi. Le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione sono 5.322.345.

Paura anche sul fronte olimpico. Sono 15 i contagi da Covid riscontrati a Tokyo tra persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso di Covid segnalato all’interno del villaggio olimpico che riguarda, precisa l’organizzazione, una persona proveniente dall’estero e non un atleta, di cui non è stata rivelata nè l’identità nè lo stato di salute. Le altre persone infettate sono 7 lavoratori a contratto, sei dipendenti del comitato organizzatore locale e due rappresentanti dei media. Dei positivi, 8 sono arrivati a Tokyo dall’estero da meno di due settimane, 7 risiedono in Giappone.

Negli ultimi sette giorni il numero di nuovi contagi e decessi a causa della pandemia di Covid-19 e' aumentato in tutto il mondo. L'unico calo di una certa importanza viene registrato in America Latina e Caraibi (-9% casi e -12% decessi) che, pero', veniva da settimane molto difficili. Il dato medio di nuovi casi giornalieri a livello globale e' salito del 15 per cento, attestandosi a 477.930. Il motivo principale e' la diffusione della variante Delta, altamente contagiosa, che ha permesso una nuova accelerazione dopo il rallentamento tra aprile e giugno.

Il Regno Unito ha registrato 51.870 nuovi casi di Covid-19 e 49 morti nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino ufficiale rilanciato dai media britannici. Il dato sui nuovi contagi e' un record per gli ultimi sei mesi: il precedente picco di casi giornalieri era stato toccato ieri con 48.553 infezioni. Sono 855 i nuovi casi di Covid-19 confermati in Israele, il dato più alto dal 22 marzo scorso. Lo ha reso noto il ministero israeliano della Salute, secondo quanto riferito dai media locali. Ieri erano stati 750 i contagi in più rispetto alle 24 ore precedenti.

I 500 italiani bloccati all'estero

Il Comitato cura domiciliare Covid-19 ha inviato stamane una richiesta al ministero degli Esteri, invitando le autorità italiane a prendere "immediatamente" in carico la situazione di circa 500 giovani, tra cui molti minorenni, rimasti bloccati all'estero (Malta, Grecia, Spagna, Dubai, Gran Bretagna, Cipro, Portogallo), dopo essere risultati positivi al Covid-19 o per avvenuto contatto con positivi, e "senza alcun tipo di assistenza né da parte del nostro Paese, né da parte delle istituzioni del Paese ospite"