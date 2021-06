Milano - Con gli occhi puntati sulla cabina di regia che oggi decreterà ufficialmente il passaggio in zona bianca di altre regioni italiane, tra cui la Lombardia, oltre alle sette attuali, con la cancellazione del coprifuoco, si registrano ulteriori dati incoraggianti sull'andamento della pandemia in Italia in fase di regressione grazie ai risultati della campagna vaccinale. Gli indici sono in continuo miglioramento, in particolar modo la pressione sugli ospedali: continua infatti a calare l'occupazione dei letti da parte dei malati di Covid in Italia: è al 7% quella dei posti in terapia intensiva, e sempre al 7% nei reparti di area non critica di malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Ben dunque al di sotto delle soglie di allerta che sono rispettivamente del 30% e 40%. Ma vediamo il bollettino Covid di oggi.

Ieri, 2.079 nuovi positivi in Italia, in calo rispetto al giorno prima (2.199), mentre le vittime sono state 88 (+11 rispetto a mercoeldì), per un totale da quando è iniziata al pandemia a 126.855. Sono 205.335 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore nel Paese, secondo i dati del ministero della Salute. Mercoledì erano stati 218.738. Il tasso di positività è all'1%, uguale a quello registrato il giorno prima. I dimessi/guariti sono saliti di 7.616 unità, portando il totale a 3.943.704. Sono 626 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 35 rispetto a mercoledì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 30 (il giorno prima erano stati 24). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono stati 4.153, in calo di 229 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 164.530 persone (-5.362). Il numero degli attualmente positivi è diventato di ​169.309 persone, con un decremento di 5.626 persone. La regione con il maggior numero di casi è stata la Lombardia (352), seguita da Sicilia (284), e Campania (209). Qui pubblicheremo i dati del bollettino odierno e il pdf.

In Lombardia ieri si sono registrati 352 nuovi positivi (di cui 19 "debolmente") al coronavirus (ieri erano 322) a fronte di 35.696 tamponi effettuati (tasso di positività: 0,9%), che hanno portato il totale da inizio emergenza a 838.693. Gli attualmente positivi sono stati 18.871. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-33). I guariti/dimessi sono stato 467 per un totale che sale a 786.120, di cui 2.037 dimessi e 784.083 guariti. In terapia intensiva ricoverate 130 persone (-13) e 721 (-33) negli altri reparti. Altri 6 decessi che hanno portato il totale a 33.702. Ecco i casi provincia per provincia: a Milano 133 di cui 75 nel capoluogo; Bergamo: 28; Brescia: 46; Como: 15; Cremona: 11; Lecco: 6; Lodi: 3; Mantova: 21; Monza e Brianza: 17; Pavia: 15; Sondrio: 9; Varese: 33. Finora sono stati eseguiti in totale 10.994.844 tamponi. Qui pubblicheremo i dati del bollettino odierno e la tabella.

Le regioni

Veneto: sono 77 i nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato conferma il trend che da giorni ormai vede la regioni viaggiare al di sotto dei 100 nuovi casi al giorno. Confermato infine anche il trend che registra una riduzione del numero totale dei positivi (6.068) e dei ricoveri in ospedale (404). Tre i decessi.

Alto Adige: sono 12 i nuovi casi di Covid-19 su 3.585 tamponi processati . Nessun decesso nelle ultime 24 ore per un dato complessivo di 1.180 vittime causate dal coronavirus da inizio pandemia. Le nuove positivita' sono 8 su 568 tamponi molecolari esaminati e 4 su 3.017 test antigenici effettuati. Su 220.039 persone sottoposte ad un tampone molecolare, 48.542 sono risultate positive. Le persone testate positive ad un test antigenico sono 26.179. I guariti totali sono 73.102. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 14 e uno in terapia intensiva. Attualmente le persone in quarantena domiciliare sono 893.

Provincia di Trento: dati in aggiornamento

Valle d'Aosta: 4 nuovi positivi che portano il totale a 11.653 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali scendono a 112 (-4), di cui 5 ricoverati. Nessun paziente in terapia intensiva e 107 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi e' stabile a 472.

Piemonte: dati in aggiornamento

Liguria: dati in aggiornamento

Emilia Romagna: dati in aggiornamento

Toscana: sono 243.106 i casi di positività al Coronavirus, 146 in più rispetto a ieri (144 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 231.515 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.117 tamponi molecolari e 8.505 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 5.813 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.786, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 305 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 8 uomini e una donna con un'età media di 84,9 anni.

Marche: nelle ultime 24 ore sono stati testati 2517 tamponi: 1257 nel percorso nuove diagnosi (di cui 454 screening con percorso Antigenico) e 1260 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 43 (11 nella provincia di Macerata, 14 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Pesaro-Urbino, 8 nella provincia di Fermo, 4 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).

Umbria: sono stati 16 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno (meno 47 per cento rispetto al giorno precedente) a fronte di 38 guariti. Registrata anche un'altra vittima. Gli attualmente positivi sono ora 1.102, 23 in meno di giovedì. I tamponi analizzati sono stati 1.690 e 3.395 i test antigenici. Il tasso di positività sul totale è dello 0,3 per cento (0,46 il giorno precedente). Ancora in calo, seppure di poco, i ricoverati in ospedale, ora 45, due in meno rispetto al giorno precedente, cinque nelle terapie intensive.

Abruzzo: sono 28 i casi di Covid-19 registrati oggi e risultati dai 3.179 test eseguiti (2.239 tamponi molecolari e 1.480 test antigenici), con il totale dei casi che, da inizio emergenza, sale a 74.421 (il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti 6 casi risultati duplicati o in carico ad altra Regione). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2500 (si tratta di un 94enne residente fuori regione). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70.389 dimessi/guariti (+141 rispetto a ieri: il totale odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle Asl, relativi al periodo aprile-maggio 2021). Soni 76 i pazienti (-5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.452 (-115 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.532 (-120 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.145.691 tamponi molecolari e 476.130 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.7 per cento.

Molise: dati in aggiornamento

Lazio: dati in aggiormento

Campania: dati in aggiornamento

Puglia: un lievissimo aumento di nuovi casi di Covid19 a fronte di un lieve calo di test si registra oggi in Puglia. Sostanzialmente stabili i decessi. Prosegue l'aumento dei guariti anche se a ritmi più contenuti e pertanto non è alta la diminuzione degli attuali positivi. Infine i ricoverati scendono sotto i 300. E' quanto si evince dal bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Sono stati registrati 140 contagi e 7 decessi. Ieri erano otto. In tutto hanno perso la vita 6.585 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.561.176 test. Sono 231.088 i pazienti guariti mentre ieri erano 230.425 (+633). I casi attualmente positivi sono 14.347 mentre ieri erano 14.877 (-530). I ricoverati sono 294 mentre ieri erano 332 (-38). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 252.020.

Calabria: dati in aggiornamento

Basilicata: ieri sono stati processati 688 tamponi molecolari: 52, tutti di persone residenti in regione, sono risultati positivi al covid-19. Nella stessa giornata sono state registrate le guarigioni di 55 persone residenti in Basilicata. Lo ha reso noto la task force regionale. Inoltre, nella nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana, è evidenziato che «ieri sono state effettuate 4.335 vaccinazioni» e che «sono 247.250 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (44,7 per cento) e 129.083 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 376.333 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)».

Sicilia: dati in aggiornamento

Sardegna: curva dei contagi da Covid stabile. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 21 nuovi casi (ieri 19) e due decessi (1.483 in tutto). Complessivamente sono 56.977 le positività accertate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.334.261 tamponi, con un incremento di 3.340 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,6 per cento. Continuano a svuotarsi negli ospedali i posti letto Covid. Sono infatti 83 (-4) le persone attualmente ricoverate in area medica, mentre è stabile il numero dei pazienti (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.985, i guariti in totale 43.421 (+79).

Da lunedì 14 giugno, la Provincia autonoma di Trento, la Lombardia, il Lazio, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Puglia diventano zona bianca, raggiungendo così Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegnat. Saranno dunque in totale 13 le Regioni con meno restrizioni, per un totale di oltre 28 milioni di abitanti, quasi la metà degli abitanti del Paese.

"Da lunedì la Lombardia passa in zona bianca". Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sul suo profilo Facebook. "Tutti i parametri sono in costante miglioramento - ha detto - e se le cose stanno andando così bene lo si deve anche e sicuramente alla grande partecipazione dei lombardi alla campagna vaccinale. Grazie a tutti e avanti così". "Oggi abbiamo superato i 7 milioni di vaccinazioni somministrate e il 73,8% (pari a 6.650.000) dei 9.013.000 di lombardi 'vaccinabili ha già ricevuto o prenotato la prima dose" ha detto Fontana. In particolare - ha sottolineato la Regione - le prime dosi somministrate sono 4.855.000, le seconde 2.145.000. Su un totale di 9.013.000 di lombardi 'vaccinabili', il 53,9% ha già ricevuto la prima dose; sugli oltre 10 milioni di cittadini lombardi il 23,8% ha già completato il ciclo vaccinale. E si tirano già le somme: il passaggio dalla zona gialla alla bianca vale 38 milioni di euro al mese per le attività commerciali milanesi, consentendo un incremento del 7% del fatturato. A fare i calcoli è l’Ufficio studi di Confcommercio. "I dati odierni confe

BAR E RISTORANTI - In zona bianca - spiegano le Faq del governo - i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

SPOSTAMENTI - A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti: senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca; senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate; verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

VISITE AD AMICI E PARENTI A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle ore 5.00 alle 24.00, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 24.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

SECONDE CASE - È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

LA MASCHERINA - Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per:bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.