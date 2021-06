Primo giugno, ma anche primo giorno di vera libertà per molti italiani. Da oggi sono in vigore le nuove regole per le riaperture. E mentre nella giornata di ieri tre regioni sono entrate in zona bianca, anche la Lombardia confida di fare ingresso entro breve nel nuovo e liberatorio colore, viste anche le dichiarazioni ottimistiche del presidente Attilio Fontana. Oggi in Italia sono stati registrati 2.483 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 1.820 di ieri, mentre 93 sono stati i decessi. I dimessi e i guariti sono invece 3.868.332, con un incremento di 10.313 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 225.751, in calo di 7.923 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività crolla dal 2,1% all'1,1%.Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che calano di 44 unità (ieri -34) con 41 ingressi del giorno, e scendono a 989 in tutto, sotto quota mille per la prima volta dal 22 ottobre 2020, oltre sette mesi fa. In ribasso anche i ricoveri ordinari, 290 in meno (ieri -209), 6.192 in totale.

I contagi in Italia

La situazione in Lombardia

Le regioni

Il virus nel mondo



Abruzzo

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.6 per cento. 127 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 14 (+1 rispetto a ieri con 2 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5199 (-144 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18684 sono residenti o domiciliati in

provincia dell'Aquila (+16 rispetto a ieri), 19276 in provincia di Chieti (+3), 18076 in provincia di Pescara (+6), 17280 in provincia di Teramo (+9), 580 fuori regione (+1) e 179 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Alto Adige

Basilicata

Sono 25 i nuovi casi di contagio da Sars-cov2 (23 residenti), su un totale di 865 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 157. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.542 (-134). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61 (+3) di cui 1 in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.223 somministrazioni. Finora sono 208.601 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,7 per cento) e 118.977 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 327.578. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Calabria

Sono 74 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.731 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 799.229 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 870.244. Le persone risultate positive al coronavirus sono 67.006, quelle negative 732.223. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.172 (+5 rispetto a ieri), i guariti sono 56.478 (+451 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 248 (-9 rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono cosi' suddivisi: Cosenza 28, Catanzaro 21, Crotone 9, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 12. Gli attualmente positivi sono 9.356.

Campania

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 375 positivi al coronavirus, 1.056 guariti e 10 decessi, di cui 5 nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 265 e i sintomatici 110, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale delle guarigioni è di 346.440, mentre i decessi complessivi 7.216. I tamponi processati ieri sono 10.442, dei quali 5.362 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 58 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 636 occupati.

Emilia Romagna

Dall'inizio della pandemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 383.986 casi di positività, 107 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.064 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,5%.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.953 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,40%. Sono inoltre 2.144 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi, per una percentuale di positività dello 0,14%. Oggi si registra un decesso, mentre i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 5 e quelli in altri reparti scendono a 36. I decessi complessivamente ammontano a 3.788, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.007 a Udine, 674 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.726, i guariti clinici 5.669 e le persone in isolamento scendono a 4.801. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.025 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.209 a Trieste, 50.638 a Udine, 20.952 a Pordenone, 13.027 a Gorizia e 1.199 da fuori regione.

Lazio

Sono 16.919 gli attualmente positivi al Sars-cov2 nel Lazio, di cui 882 ricoverati, 145 in terapia intensiva e 15.892 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 317.114, i morti 8.185 su un totale di 342.218 casi esaminati.

Liguria

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.335 tamponi: 1.031 nel percorso nuove diagnosi (di cui 319 nello screening con percorso antigenico) e 1304 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 3,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 34 (4 in provincia di Macerata, 11 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Pesaro-Urbino e 5 in provincia di Ascoli Piceno). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (10 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (11 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4 casi rilevati). Per un altro caso si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati 319 test e sono stati riscontrati 10 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un

rapporto positivi/testati pari al 3%.

Molise

Piemonte

Sono 209 i nuovi casi di persone risultate positive al Sars-cov2 (di cui 21 dopo test antigenico), pari all'1,3 % di 16.187 tamponi eseguiti, di cui 10.755 antigenici. Dei 209 nuovi casi, gli asintomatici sono 100(47,8%). I casi sono 37 di screening, 136 contatti di caso, 36 con indagine in corso, 2 in rsa e strutture socio-assistenziali, 29 in ambito scolastico e 178 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.511, di cui 29.374 Alessandria, 17.390 Asti, 11.449 Biella, 52.599 Cuneo, 28.015 Novara, 195.145 Torino, 13.627 Vercelli, 12.912 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.492 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.508 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 7546 test per l'infezione da covid-19 e sono stati registrati 227 casi positivi: 67 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 43 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 47 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 6 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 159 su 16.200 test di cui 7.357 tamponi molecolari e 8.853 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dello 0,98% sul totale dei tamponi e del 3,1% sulle prime diagnosi". È quanto riporta in un post su Facebook il governatore della Toscana, Eugenio Giani. Il presidente della Regione sottolinea che "un tasso dei nuovi positivi così basso non si vedeva da settembre 2020, l'incidenza media regionale è 45 casi ogni 100 mila abitanti, continuiamo così". Nel frattempo la campagna di vaccinazione contro il covid-19, riferisce ancora, è arrivata a 2,141 milioni di somministrazioni.

Trentino

Tre decessi per Covid in Trentino. Sono 32 nuovi contagi, mentre le vaccinazioni hanno superato la soglia delle 300.000. Negli ospedali fortunatamente non si registra alcun nuovo ricovero. Ieri sono stati analizzati 546 tamponi molecolari (tutti all'Ospedale Santa Chiara di Trento) che hanno individuato 17 nuovi casi positivi e confermato altre 2 positivita' intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.099, con 15 nuovi casi positivi individuati. I nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono 9: tra loro c'è anche un bambini di nemmeno 2 anni, poi 1 in fascia 3-5 anni, 3 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 47.

Sardegna

In Sardegna sono 36 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, 3.834 i test in più eseguiti, un nuovo decesso. Ancora in calo il numero dei ricoveri in ospedale, dove si trovano 131 pazienti (-8), 14 (+1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.515 e i guariti in più 102. Sul territorio, dei 56.695 casi positivi complessivamente accertati, 14.837 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.648 (+11) nel Sud Sardegna, 5.157 (+2) a Oristano, 10.862 (+5) a Nuoro, 17.177 (+9) a Sassari.

Sicilia

Umbria

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 8 nuovi contagi in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti colpiti da virus da inizio epidemia a 11.601. I casi positivi attuali sono 212, - 24 rispetto a ieri, di cui 6

ricoverato in ospedale, 1 in terapia intensiva, e 205 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di 32 unità a 10.917, i tamponi fino ad oggi sono 130.063, + 494 rispetto a ieri, di cui 33.071 processati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia i decessi di persone risultate positive Sars-cov2 in Valle d'Aosta sono 472.

Veneto

Sono 106 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 423.433. Il dato emerge dal bollettino quotidiano regionale, che registra 9 decessi, per un totale di 11.569 vittime dall'inizio della pandemia. Continuano a scendere fortemente gli attuali positivi, che sono 8.137 (-529). In calo deciso i dati clinici, con 577 ricoveri in area non critica (-26) e 76 (-2) nelle terapie intensive.

Il numero di morti per complicanze legate al coronavirus in Perù è quasi il triplo rispetto alla cifra indicata dal governo di Lima nel suo precedente bollettino ufficiale. Si tratta di 180.764 decessi riconducibili al Covid-19 rispetto alla precedente cifra ufficiale di 69.342 morti. Secondo i dati della Johns Hopkins University ora il Perù ha il numero di morti per coronavirus più alto al mondo rispetto alla popolazione, ovvero 500 ogni 100mila persone, superando l'Ungheria che conta 300 decessi ogni 100mila abitanti. Nel complesso i dimessi a seguito di guarigione in Cina continentale sono 86.149, con il numero dei decessi causati dal nuovo coronavirus fermo a 4.636. C'erano inoltre 2 casi sospetti mentre sono emersi 15 nuovi asintomatici, di cui 13 importati. Alla data di ieri, gli asintomatici sotto osservazione medica erano 391, di cui 356 importati. A partire dal 7 giugno la Polonia offrirà il vaccino anche agli adolescenti fra i 12 e i 15 anni. La Polonia è anche fra i 7 Paesi dell'Ue che sono già in grado di rilasciare il certificato digitale Covid europeo. Gli altri sei sono la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Germania, la Grecia e la Croazia. Zero morti per Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Regno Unito: è la prima volta che accade dall'estate, secondo i dati odierni ufficiali diffusi dal Governo di Boris Johnson, che confermano finora l'efficacia dei vaccini sui contagi gravi anche di fronte all'emergente variante Gamme (in precedenza detta "indiana") del virus.