La curva in discesa, cala la pressione sugli ospedali, l'indice Rt e il tasso di di positività ma il numero di vittime è ancora relativamente alto anche se oggi se ne contano solo 83. Va in archivio una nuova settimana di monitoraggio del contagio da coronavirus che da più di un anno riempie cronache e preoccupazioni di tutti gli italiani che da poche settimane riassaporano un vago senso di ritorno alla normalità con l'allentamento delle misure restrittive. Lunedì sarà un giorno importante nella lotta alla pandemia perchè coincide con il passaggio in zona bianca per la prima volta di Friuli Venezia Giulia e Molise e il ritorno della Sardegna, l'unica a sperimentarlo da quando lo scorso autunno è stato introdotto il sistema a colori per rappresentare la mappa del rischio. Con il mese di giugno i ristoranti e i bar potranno tornare a servire anche all'interno dei locali come chiedevano da tempo, inaugurando il calendario di riaperture estive che riguardano anche matrimoni, fiere e attività di intrattenimento. Ecco perché è fondamentale che il bollettino di questi giorni confermi l'andamento di discesa della curva pandemica e scongiuri la presenza della nuova variante indiana che preoccupa l'iper-vaccinata Inghilterra. Nel frattempo avanza la campagna vaccinale che dal 3 giugno sarà aperta a tutti senza limiti di età.

I dati nazionali di oggi 29 maggio

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I casi nelle ultime 24 ore sono 3.351, contro i 3.738 di ieri e soprattutto i 4.717 di sabato scorso. Con 247.330 tamponi, 1.500 meno di ieri, ma il tasso di positivita' e' comunque in discesa all'1,3% (ieri 1,5%). I decessi sono 83, il secondo numero piu' basso dell'anno (ieri 126). Le vittime totali da inizio epidemia sono 126.002. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 47 in meno (ieri -64) con 29 ingressi del giorno, mai cosi' pochi nel 2021, e scendono a 1.095. Giu' anche i ricoveri ordinari, 392 in meno (ieri -515), 6.800 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Con quelli di oggi diventano 4.213.055 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 241.966 (-4.304), 234.071 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.800 di cui 1.095 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.845.087 con un incremento di 7.569 unita' nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore e' la Lombardia (620), seguita da Sicilia (385), Campania (331), Lazio (307) e Puglia (269).

I dati della Lombardia di oggi 29 maggio

Sono 620 i nuovi pazienti positivi al Covid-19 in Lombardia, l' 1,38% dei 44.888 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 13, da inizio pandemia 33.593. Ricoverati con sintomi sono 1.131 persone, 243 i pazienti in terapia intensiva con tre persone che sono entrate in reparto nelle ultime 24 ore. I guariti dimessi sono oggi 752, 768.559 da febbraio 2020. Gli attualmente positivi risultano essere 33.593, 145 in meno da ieri. Sul fronte delle province sempre Milano guida con 203 nuovi positivi in un giorno. Seguono Bergamo con 89 casi, Varese con 74 e Monza e Brianza con 67. Più indietro Brescia (54) e Como (38). A meno di 20 casi in un giorno ci sono tutte le altre province lombarde: Lecco 16, Pavia 14, Mantova 12, Cremona 10, Sondrio 9 e Lodi 3.

Le altre regioni

Valle d'Aosta: i nuovi positivi al Covid crescono di 22 unita' rispetto a ieri toccando quota 11.567 a fronte di 438 tamponi processati. Il numero degli attuali positivi si incrementa leggermente di 7 raggiungendo quota 227. Crescono di 15 i guariti e non si registrano decessi. Al momento nelle strutture ospedaliere vi sono ricoverate 6 persone, mentre in 221 si trovano in isolamento domiciliare.

Veneto: sono 198 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 423.117 i casi dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal Bollettino regionale, che segnala 7 decessi, con il totale a 11.558 vittime. Scendono sotto quota 9.000 gli attuali positivi, che sono 8.761, 282 meno di ieri. I ricoveri in ospedale scendono sotto i 700, con 691 pazienti (-20) in totale, di cui 614 (-14) in area non critica e 77 (-6) in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia: I decessi complessivamente ammontano a 3.787, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.007 a Udine, 673 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.569, i guariti clinici 5.675 e le persone in isolamento scendono a 4.890. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.964 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.190 a Trieste, 50.624 a Udine, 20.932 a Pordenone, 13.020 a Gorizia e 1.198 da fuori regione.

Trentino Alto Adige: per il decimo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi attribuibili al Covid 19. Nel certificarlo, il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari indica anche una ulteriore contrazione del numero di contagi: 36 quelli emersi ieri a fronte di circa 2.700 tamponi analizzati. Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 3 ulteriori dimissioni ed 1 solo ricovero; il totale al momento è di 34 pazienti, di cui 14 in rianimazione. Nel frattempo il numero delle vaccinazioni fatte da fine dicembre è arrivato a 290.973 mentre quello dei guariti - con i 24 di oggi - è pari a 43.494. Prosegue il buon andamento della pandemia anche in Alto Adige. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi. I nuovi casi Covid sono 46 (29 tramite l'analisi di 688 tamponi pcr e 17 tramite 6.949 test antigenici). In provincia di Bolzano stabile il numero dei ricoveri: 14 nei normali reparti e 4 sia in terapia intensiva che nelle cliniche private. 1.548 altoatesini sono in quarantena e il numero dei guariti è salito di 70.

Emilia Romagna: nelle ultime 24 ore, si sono registrati 224 nuovi casi di Covid e sei decessi. Lo comunica l'ente regionale. Ieri sono stati analizzati 21.742 tamponi con un tasso di positivita' dell'1%. L'eta' media dei nuovi positivi di oggi e' 38,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede da Modena con 47 nuovi casi, seguita da Bologna (40), Rimini (32), Reggio Emilia (28), Ravenna (19) e Forli' (18). Poi Cesena (14), Parma (13) e Piacenza (8). Infine, il Circondario Imolese (3) e Ferrara (2). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 104 (-5 rispetto a ieri), 532 quelli negli altri reparti Covid (-28).

Toscana: sono 241.012 i casi di positivita' al Coronavirus, 200 in piu' rispetto a ieri (195 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 225.696 (93,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.100 tamponi molecolari e 10.585 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% e' risultato positivo. Sono invece 6.547 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.618, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 557 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 114 in terapia intensiva (4 in piu'). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne con un'eta' media di 84,9 anni.

Marche: individuati 83 nuovi casi di Covid-19', il 5,5% rispetto ai 1.506 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' in calo rispetto al giorno precedente, quando era stato del 6,1%, con 103 nuovi casi su 1.686 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 102.551.

Umbria: sono 26 i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore su un toale di 6.496 test analizzati, fra antigenici e molecolari. Secondo i dati della Regione aggiornati al 29 maggio, si registrano dieci ricoveri in meno rispetto a ieri negli ospedali umbri, 74 in tutto, di cui sei (due in meno) in terapia intensiva. Altri tre i morti, che raggiungono oggi quota 1.400. I guariti sono 95 e gli attualmente positivi scendono a 1.591 (72 in meno). Il tasso di positività complessivo è 0,4 per cento e sale a 1,2 per cento rispetto ai soli tamponi molecolari.

Lazio: Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-328) e oltre 14.000 antigenici per un totale di quasi 26.000 test, si registrano 307 nuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 (-1), i ricoverati sono 933 (-78). I guariti sono 1.260, le terapie intensive sono 155 (-4). Sono alcuni dei dati diffusi dall'assessore alla Sanita' e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesu'. Dai dati, inoltre, emerge come il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1% i casi a Roma Citta' sono a quota 185.

Campania: scende l'indice di positivita' in Campania. Secondo i dati forniti dall'Unita' di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 331 i casi positivi, su 11.128 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza e', dunque, pari al 2,97%, rispetto al 4,29% precedente. I morti sono sette. Le persone guarite sono 545. Negli ospedali continuano a scendere i posti in terapia intensiva, 63 e i ricoveri in degenza: oggi sono 749 quelli occupati.

Puglia: registrati 7686 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e rilevati 269 casi positivi, con una incidenza del 3,4%. Dei nuovi casi 61 sono in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 40 in provincia di Lecce, 50 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.484.493 test, 217.472 sono i pazienti guariti e 26.223 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati sono 671. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.187, mentre il numero complessivo delle vittime è mentre 6.492.

Calabria: in Calabria ad oggi sono state sottoposte a test 794.341 persone per un totale di 864.017 tamponi eseguiti. Quelle risultate positive al Coronavirus sono 66.736 (+177 rispetto a ieri), quelle negative 727.625. Sono i dati resi noti dal dipartimento Tutela della Salute.

Basilicata: sono 48 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (45 sono residenti), su un totale di 1.056 tamponi molecolari, e si registrano 3 decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano a Grassano, Palazzo San Gervasio e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 260. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.748 (-218). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 63 (-9) di cui 3 in terapia intensiva.

Sicilia: 385 nuovi positivi al Covid e 7 decessi. Salgono a 225.203 i casi totali e 5.814 le vittime. Scendono sotto quota 10 mila, vale a dire a 9.988, gli attuali positivi, -627; 209.401 sono i guariti, +1.005. Dei nuovi casi, 169 sono della provincia di Catania. Sono 502 i ricoverati con sintomi, 72 in terapia intensiva, tre del giorno; e' pari a 15.094 l'incremento dei tamponi effettuati.

Sardegna: sono 22 i nuovi casi di positivita al Coronavirus accertati in Sardegna dall'Unità di crisi regionale, 2.276 i test in più eseguiti. Si registra ancora un decesso. Restano ricoverati in ospedale 145 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, 14 (-2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.644 e i guariti sono complessivamente in più 81. Dei 56.613 casi positivi complessivamente accertati, 14.803 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.635 (+7) nel Sud Sardegna, 5.154 (+2) a Oristano, 10.849 (+5) a Nuoro, 17.158 (+2) a Sassari.