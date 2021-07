Sono 2.455 i nuovi casi di Covid-19 in Italia registrati oggi, giovedì 15 luglio; 9 invece i decessi. Numeri più alti rispetto a ieri, quando erano stati registrati 2.153 nuovi casi (23 invece le vittime). Con 190.922 tamponi eseguiti, il tasso di positività è dell'1,3%, contro l'1% di ieri. Crescono anche i pazienti in terapia intensiva: 153 (+2) con 11 nuovi ingressi (ieri erano stati 7). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.089, quindi 19 in meno rispetto a ieri. I casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.278.319, i morti 127.840. I dimessi e i guariti sono invece 4.109.579, con un incremento di 3.264 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 40.900, in calo di 800 unità nelle ultime 24 ore (tornano a scendere dopo due giorni di incremento). Le persone in isolamento domiciliare sono 39.658 (-783, anch'esse di nuovo in calo dopo due giorni di aumento).

I numeri i n Lombardia

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 381 nuovi casi di Covid-19 in Lombardia (dove la variante Delta è salita al 47%), pari all'1,1% dei 32.332 tamponi effettuati. Secondo il bollettino girnaliero della Regione, calano i ricoverati nelle terapie intensive (-3) mentre ci sono 5 nuovi ricoveri in altri reparti (128). Non si registra nessun decesso (il totale complessivo resta quindi di 33.802 morti in regione dall'inizio della pandemia). A livello di provincia, Milano conta 130 contagi di cui 77 in città. Così le altre province: Bergamo (18), Brescia (23), Como (25), Cremona (13), Lecco (6), Lodi (17), Mantova (28), Monza e Brianza (26), Pavia (21), Sondrio (2) e Varese (43).

Allarme varianti

Intanto l'Oms lancia l'allarme: "forte probabilità" di nuove varianti più pericolose e difficili da controllare". Lo ha detto il comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità, ammonento che "la pandemia di Covid-19 sta venendo rappresentata erroneamente come prossima alla fine quando non lo è affatto". Per quanto riguarda la variante Delta, invece, l'Ema ha ribbadito che "i quattro vaccini anti-Covid autorizzati in Ue forniscono un'alta protezione, soprattutto contro la malattia grave e l'ospedalizzazione".

La situazione in Gran Bretagna

Sono 48.553 i nuovi casi di Covid nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, il livello più alto da gennaio. I morti sono 63, il più alto aumento giornaliero dal 26 marzo. Lo riporta il sito ufficiale del governo britannico. Il bilancio delle vittime del virus nel Regno Unito è di 128.593.