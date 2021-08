Novità importante sul fronte dei vaccini: dal 16 a agosto prossimo Regioni e Province autonome dovranno "predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei vaccini ai cittadini" nella fascia d'eta' 12-18 anni, "anche senza preventiva prenotazione". E' quanto stabilisce il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, in una lettera indirizzata a Regioni e Province autonome. La decisione "in previsione della riapertura delle scuole ed anche dell'avvio della prossima stagione sportiva", si legge.

Il bollettino di mercoledì 11 agosto sullo stato della pandemia segnala 6.968 nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.636. Sono invece 31 le vittime in un giorno, lo stesso incremento di ieri. Sono invece 230.039 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 241.766. Il tasso di positività è del 3%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri. Sono 15 in più, in totale, 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva . Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.948, con un incremento di 68 unità rispetto a ieri.

Italia

I dati , resi noti oggi, dell'impatto complessivo della pandemia sui bambini e ragazzi in età pediatrica sono particolarmente crudi: Il 5,5% dei contagi ( 240.105 casi) riguarda bambini tra 0 e 9 anni, in questa fascia d'età si registrano 14 decessi. Mentre il 10%, pari a 436.938 positivi, riguarda ragazzi tra i 10 e i 19 anni e i morti sono 16.

Lombardia

Nelle ultime 24 in Lombardia si sono registrati 768 casi di coronavirus e 2 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono 33.845. I tamponi processati sono stati 36.816, con un indice di positivita' del 2%. I pazienti covid in terapia intensiva restano 35, mentre i ricoverati salgono a 294 (+11). Dei 768 nuovi casi , la maggior parte si concentra nel Milanese con 249 positivi, di cui 107 a Milano citta'. Questa la situazione nelle altre provincie: Bergamo 46; Brescia 90; Como 36; Cremona 43; Lecco 8; Lodi 18; Mantova 48; Monza e Brianza 46; Pavia 33; Sondrio 14; Varese 94.

Regioni



Toscana I nuovi casi sono 774 su 15.718 test di cui 10.178 tamponi molecolari e 5.540 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,92% (11,4% sulle prime diagnosi).

Emilia Romagna Sono in sostanza stabili rispetto a ieri i casi positivi di oggi in Emilia-Romagna. Ma continuano a crescere i ricoveri (non critici) e si registrano anche due nuove vittime. Nelle ultime 24 ore sono dunque 454 i contagi in più su un totale di 24.700 tamponi (di cui 11.271 molecolari e 13.429 rapidi). Il tasso di positività è dell'1,8%.

Veneto 620 i nuovi contagi nessun nuovo decesso nelle ultime ore .

Liguria Sono stati registrati 191 nuovi casi di Coronavirus e un decesso.

Alto Adige Sono 57 i nuovi casi di Covid-19 su 4.824 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona e' deceduta nelle ultime 24 ore.

Friuli Venezia Giulia Su 5.337 tamponi molecolari sono stati rilevati 143 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 2,68%, tra i quali rientrano anche 5 migranti individuati a Trieste. Nessun decesso

Piemonte 367 nuovi casi, pari al 2% di 18.405 tamponi eseguiti. Si segnalan o purtroppo altri due morti. Intabnto l'assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha attivato un numero dedicato via whatsapp 334 6681342 per informazioni sul Covid19 ed in particolare, in questa fase, sul rilascio della certificazione verde (Green pass). Il servizio è operativo da oggi e sarà attivo 365 giorni all'anno 24 ore al giorno

Marche .Sono 208 i nuovi positivi di oggi, ma non ci sono nuovi morti.

Sardegna Registrati380 ulteriori casi confermati, sulla base di 3.510 persone testate. Due i decessi.

Lazio Oggi 645 nuovi casi positivi e 3 decessi. Ii ricoverati sono 463, le terapie intensive 65.

Puglia Sono 306 i nuovi casi Covide 2 i decessi.

Umbria Dopo giorni di crescita praticamente costante diminuiscono, seppure di poco, gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Nell'ultimo giorno stati accertati 139 nuovi positivi, 145 guariti e un nuovo morto. Sono stati analizzati 2.261 tamponi e 3.320 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,49% .

Campania I positivi del giorno sono 552 su 16.659 test effettuati. Si registrato un decesso.

Abruzzo Sono 141 nuovi positivi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2.516.

Basicata 66 degli 938 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. Ieri è stato registrato anche un decesso (in totale sono 571 le vittime lucane della pandemia).

Calabria Sono 212 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive e si conta un morto in più. Rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 5,58% al 6,78%).

Mondo

Russia Sono 799 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita in Russia per complicanze legate al Covid-19. Si tratta di un record dall'inizio della pandemia, il quarto nell'ultimo mese. In crescita anche i contagi, in gran parte per la diffusione della variante Delta, che ha fatto registrare 21.571 nuovi casi di coronavirus nell'ultima giornata.

Germania Sono quasi cinquemila i casi di coronavirus confermati nelle ultime 24 ore, il dato più alto da maggio. Rispetto a ieri, in Germania sono stati confermati 4.996 positivi in più e 14 morti. Viene così aggiornato a 3.799.425 il totale dei casi dell'inizio della pandemia e a 91.817 quello dei morti.

Brasile Superati i o 564.000 morti per il covid e 20,2 milioni di infezioni, dopo aver registrato, soltanto ieri, 1.211 vittime e 34.885 casi confermati nelle ultime 24 ore. I dati ufficiali indicano che il numero medio di morti nell'ultima settimana era di 906 morti al giorno, mentre il numero di infezioni era di 32.404 al giorno, nello stesso confronto.

Austria Registrati oltre 900 nuovi contagi da Coronavirus, il numero più alto da metà maggio. Il nuovo dato supera di gran lunga la media settimanale dei circa 600 nuovi casi, con alcune zone del paese particolarmente colpite. Rigide misure di contenimento sono state adottate nel distretto tirolese di Lienz, dove è stato reimposto l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 per fare la spesa e per tutti gli eventi, dove è consentita la partecipazione di un massimo di 100 persone.

Iran Il ministero della Sanitàha segnalato 42.541 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando i casi totali a 4.281.217. I decessi sono aumentati di 536 a 95.647, che il ministero ha attribuito alla variante Delta più contagiosa.

India Superati i 32 milioni di casi di coronavirus, con un aumento di oltre 38mila contagi nelle ultime 24 ore.. Lo rende noto il governo indiano su Twitter, parlando di 38.353 contagi e 497 decessi nelle ultime 24 ore. Salgono così a 32.036.511 i casi totali e a 429.179 i morti.

I vaccini

"Riitengo - ha spiegato Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico sui vaccini agli under 12 - che sia necessario vaccinare anche i più piccoli. In Italia, da inizio pandemia, sono morti 28 pazienti di età pediatrica. E di questi 13 avevano meno di 10 anni. Vaccinando i bambini eviteremo focolai anche nelle scuole elementari e dunque il ricorso alla didattica a distanza. Ci aspettiamo l'autorizzazione a novembre, sia Pfizer sia Moderna sono già a buon punto". Intaanto la circolare del Viminale ha finalmente chiarito come e quando i ristoratori debbono cchiedere ai clienti il green pass

