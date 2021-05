Milano, 31 maggio 2021 - Nel primo giorno in zona bianca per Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia e con, da domani martedì 1 giugno, la riapertura di bar e ristoranti al coperto anche in zona gialla, il bollettino giornaliero conferma i trend in discesa degli indicatori della pandemia. Anche se i numeri di oggi risentono, come tutti i lunedì, del minor numero di test effettuati in Italia. Sono 1.820 nuovi casi a fronte di 87mila tamponi per un tasso di positività del 2,1% e purtroppo altri 82 decessi. Sono 1.033 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 38 (ieri erano stati 27). Sono invece 6.482 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 109 in meno nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di casi è la Campania (284), seguita da Sicilia (258), e Lazio (251).

Sono 1.820 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo l'analisi di 86.977 tamponi, con l'indice positività al 2%. Nelle ultime 24 ore si registano altri 82 morti, che portano il totale delle vittime a 126.128 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.033 persone (-28 da ieri), con 38 nuovi ingressi, 6.482 sono i ricoveri ordinari (-109 da ieri), 3.858.019 i guariti (+6.358) e 233.674 gli attualmente positivi (-4.622).

Intanto scende ancora, fino a quota 12%, a livello nazionale, la percentuale di posti letto nelle terapie intensive degli ospedali italiani occupati da pazienti Covid e senza che nessuna regioni superi la soglia di allerta del 30%. Mentre calano all'11% i posti in reparto, anche in questo caso con tutte le regioni sotto la soglia d'allerta, che è pari al 40%. Questi i numeri, relativi al 30 maggio, forniti dall'Agenas e basati su una rielaborazione di quelli forniti della Protezione Civile. Si tratta dei valori più bassi mai raggiunti dall'inizio del monitoraggio Agenas, ovvero da novembre.

I contagi oggi in Lombardia

"Oggi la Lombardia supera 6 milioni di somministrazioni". Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. "Nell'ultima settimana -evidenzia Moratti- sono state somministrate 620mila dosi, sfiorando le 90mila al giorno di media". Inoltre sono "più di 400mila i 30enni che si sono iscritti dal 27 maggio", che fanno segnare "in totale 650mila adesioni per quella fascia d'età (il 57% della popolazione)".In Lombardia ".

Le regioni

Abruzzo

Si registrano 15 nuovi casi (di età compresa tra 8 e 71 anni) e altri due decessi. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1116297 tamponi molecolari (+1150 rispetto a ieri) e 462462 test antigenici (+323 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1 per cento.137 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 13 (-1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva.

Alto Adige

L'Alto Adige da una settimana non registra più decessi di pazienti covid. I nuovi casi sono appena 12, ma - come spesso avviene di lunedì - il numero di test effettuati il giorno precedente è molto basso, ovvero: 237 tamponi pcr (10 positivi) e 881 test antigenici (2 positivi). Non ci sono più pazienti covid in cliniche private, che ieri erano ancora 4. Sale perciò da 16 a 17 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre resta stabile a 4 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Sono 1.399 gli altoatesini in quarantena e 24 i guariti, che complessivamente ormai sono 72.567.

Basilicata

Sei dei 188 tamponi esaminati ieri sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che - sempre ieri - altre 35 persone sono guarite dal covid-19. Inoltre, ieri sono stati effettuate 2.774 vaccinazioni. Al momento, in regione il totale delle somministrazioni di vaccino ha toccato quota 323.338 su 553.254 residenti.



Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 797.522 soggetti per un totale di 867.513 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 66.932 (+57 rispetto a ieri), quelle negative 730.590. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 17 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 316 guariti/dimessi e altri 2 morti.

Campania

Sale ancora l'indice di positività in Campania con un basso numero di test. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 284 i casi positivi su 4.774 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 5,94% rispetto al 3,92% precedente. Si registrano 15 decessi. I guariti sono 944,. Negli ospedali continuano sono stabili i posti occupati in terapia intensiva, 62, e continuano a calare i ricoveri in degenza: oggi sono 703.

Emilia Romagna

Sono 188 i nuovi positivi su un totale di 8.506 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%. Si contano 3 nuovi decessi: 13.186 i morti dall'inizio della pandemia.

Friuli Venezia Giulia

Oggi su un totale di 1.477 test sono state riscontrate 8 positività al Covid 19, pari allo 0,54%. Nel dettaglio su 977 tamponi molecolari sono stati rilevati 4 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,41%, su 500 test rapidi antigenici 4 casi (0,80%). Oggi non si registrano decessi. I ricoveri nelle terapie intensive restano 5, mentre quelli in altri reparti sono 38 (+2). I decessi complessivamente ammontano a 3.787, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.007 a Udine, 673 a Pordenone e 292 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.635, i guariti clinici 5.672 e le persone in isolamento scendono a 4.869 (-6).

Lazio

Oggi nel Lazio, su quasi 7mila tamponi (-2.461) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 251 nuovi casi positivi (-27), i decessi sono 4 (-2), i ricoverati sono 929 (+16). I guariti 1.292, le terapie intensive sono 146 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5%.

Liguria

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1074 tamponi: 451 nel percorso nuove diagnosi e 623 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 50.

Molise

In Molise, dove questa mattina è scattata la zona bianca, il virus continua ad arretrare. Lo confermano anche i dati della settimana appena passata. I positivi negli ultimi sette giorni sono stati 35 su 2.768 tamponi processati, con un tasso di positività all'1,2 per cento (nella settimana precedente i contagi erano stati 36 con un tasso all'1,3). Gli attualmente positivi in regione oggi restano 133 (67 in meno rispetto a lunedì scorso) mentre i ricoverati in ospedale sono passati da 20 a 11 (9 in meno). Restano solo 2 i pazienti in terapia intensiva (erano 5 lunedì scorso). Le vittime in una settimana sono state 3 (sale a 491 il totale dei decessi in regione dall'inizio della pandemia), mentre i guariti negli ultimi sette giorni sono stati 99 (il totale dei molisani che hanno sconfitto il covid sale a 12.962).

Piemonte

Sono 7 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale e' ora di 11.631 deceduti risultati positivi al virus. 126 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico), pari all'1 % di 12.446 tamponi eseguiti, di cui 9.317 antigenici. Dei 126 nuovi casi, gli asintomatici sono 73 (57,9%).I casi sono così ripartiti: 25 screening, 92 contatti di caso, 9 con indagine in corso; per ambito: 2 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 14 scolastico, 110 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.302. I ricoverati in terapia intensiva sono 81 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 594 (- 31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4490. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.956.778 (+ 12.446 rispetto a ieri), di cui 1.640.150 risultati negativi.

Puglia

Su 3.755 test sono 142 i casi positivi. Sono stati, inoltre, registrati 6 decessi.

Toscana

L'incidenza settimanale dei casi scende al di sotto dei 50 contagi su 100 mila abitant. Tredici i decessi registrati ieri mentre i nuovi casi sono 147 su 6.775 test di cui 5.373 tamponi molecolari e 1.402 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 2,17% sul totale dei tamponi e del 5,7% sulle prime diagnosi.



Trentino

Un nuovo decesso per Covid dopo undici giorni caratterizzati dall'assenza di lutti. Sono stati analizzati 206 tamponi molecolari, che hanno individuato 6 nuovi casi positivi e confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi invece sono stati 159 ed hanno permesso di individuare 4 soggetti positivi. Scendono a 31 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 13 in rianimazione. Anche ieri c'è stato infatti un solo ricovero contro 2 dimissioni intervenute.

Sardegna

Solo 16 casi di Covid, però, si registrano anche tre morti nelle ultime 24 ore. Salgono a 56.659 i contagi complessivi dall'inizio dell'emergenza e i morti a 1.464. In totale sono stati eseguiti 1.305.138 tamponi, per un incremento complessivo di 2.900 test rispetto al dato precedente. Sono 139 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica e 13 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.575 e i guariti sono complessivamente 42.468 (+70). In Sardegna, zona bianca da oggi, riaprono piscine (anche al chiuso), centri benessere e termali, sale giochi e bingo, parchi tematici e di divertimento. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato una nuova ordinanza con le prescrizioni per il riavvio delle attività anche al chiuso, comprese le disposizioni per le feste post cerimonie (green pass necessario anche in zona bianca), la ristorazione, le sale da ballo e le discoteche (numero delle persone presenti contemporaneamente ogni metro cubo, ricambio dell'aria), le sagre. Restano ferme le disposizioni sul distanziamento personale, l'utilizzo delle mascherine e l'igienizzazione delle mani, la disinfezione delle superfici e degli oggetti di qualsiasi esercizio o locale aperto al pubblico.

Sicilia



Sono 258 nuovi casi Covid e 8 decessi che fanno salire i casi totali a 225.809 e le vittime a 5.827. Gli attuali positivi sono 9.932, +49; i guariti 210.050, +201. Dei nuovi positivi 90 sono della provincia di Palermo, 87 di quella di Catania. Sono 475 i ricoverati con sintomi, 59 in terapia intensiva, due del giorno; 11.218 i tamponi effettuati.

Umbria

Nessuna vittima per Covid ma in lieve rialzo i ricoveri (70, due in più rispetto a ieri) mentre restano stabili a sei i posti occupati nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono emersi soltanto sei nuovi contagi, su 794 test antigenici e tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività pari a 0,7 per cento. I guariti nell'ultimo giorno sono 41 e gli attualmente positivi scendono ancora, a 1.523 (35 meno di ieri).

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 10 nuovi contagi da Covid -19 che portano il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio emergenza a 11.593. I positivi attuali sono 236, + 8 rispetto a ieri , di cui sei ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva m, e 229 in isolamento domiciliare. I guariti salgono di due unità rispetto a ieri e raggiungono i 10.885. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 129.569 + 103 rispetto a ieri di cui 32.748 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza sono ad oggi 472.

Veneto

Sono 60 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo si legge nel bollettino quotidiano della Regione. Continua a flettere il numero dei positivi in isolamento (8mila) e dei ricoveri (603). Un solo decesso registrato dopo la giornata di domenica, prima giornata da svariati mesi a zero decessi.

Ha superato quota 170 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo da inizio pandemia, secondo il conteggio dell'università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati quasi 3,54 milioni. Il Paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 33,25 milioni di casi e oltre 594 mila decessi. Seguono l'India (27,89 milioni, 326 mila) e il Brasile (16,47 milioni, 461 mila).

"La variante indiana presenta un problema: ci si può infettare tra la prima e la seconda dose, in particolare col vaccino Pfizer". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe "Noi - ha ricordato Cartabellotta - ancora abbiamo solo un 1% di casi legati alla variante indiana. La strategia di posticipare la seconda dose di Pfizer potrebbe non essere stata una buona idea, ma in ogni caso certe decisioni possono essere riviste".

Sono 34.631.219 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 94,4% del totale di quelle consegnate, che sono finora 36.692.939. Nel dettaglio, 24.310.552 Pfizer-BioNTech, 3.375.557 Moderna, 7.420.580 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.226.250 Janssen (J&J). E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.06 di oggi, lunedì 31 maggio 2021. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 11.942.769, il 20,15% della popolazione.

Avevano deciso di festeggiare a casa, anche per problemi giudiziari, sperando forse di dare meno nell'occhio. Invece i carabinieri sono arrivati comunque a interrompere un ricevimento con 38 ospiti per una comunione. Nell'abitazione, oltre al buffet, anche il gruppo per l'intrattenimento musicale completo di cantante neomelodico. Un 32enne di Licola, nel Napoletano, ha deciso di organizzare nell'abitazione la festa per il figlio, anche perchè è ai domiciliari; dei suoi 38 ospiti, 10 erano minorenni. Multati dunque i 28 adulti e segnalato il detenuto al tribunale di sorveglianza per richiedere l'aggravamento della misura applicata.

Le persone guarite dal Covid, titolari di una certificazione Covid, dovrebbero essere esentate dai test relativi al viaggio o dalla quarantena nei 180 giorni dopo un test Pcr positivo. E' quanto prevede la nuova raccomandazione della Commissione europea per favorire i viaggi in Ue.