Nel giorno del via libera del Parlamento europeo al green pass, il certificato digitale in vigore dal primo luglio che permetterà di andare da un paese Ue all'altro senza problemi per turismo ma anche e soprattutto per affari, il commissario Francesco Figliuolo accoglie le richieste delle Regioni aprendo alla possibilità di effettuare la seconda dose del vaccino anche in vacanza. Ma, nello specifico, in casi eccezionali. "La sfida contro il Covid si vince tra giugno e luglio. Sicuramente ad agosto ci potrebbe essere una piccola flessione, ma invito gli italiani a continuare ad aderire in massa alla campagna vaccinale. E' parere comune di tutti gli scienziati che l'abbassamento dell'ospedalizzazione, soprattutto delle terapie intensive e dei decessi, sia gran parte merito della partecipazione dei nostri concittadini che si stanno comportando in maniera esemplare".

Vaccini e ferie, s’allarga la finestra del richiamo

Ieri in Italia si sono registrati 1.896 nuovi contagi con 220mila tamponi e 102 decessi. Tasso di positività crollato allo 0,85%, il dato più basso dell'anno. Prosegue il calo dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, secondo quanto è emerso nel bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In Lombardia ieri sono stati certificati 291 casi di Covid-19, di cui 11 "debolmente positivi", e 11 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi hanno toccato quota 33.686. I tamponi processati sono 34.447 (di cui 17.121 molecolari e 17.326 antigenici), con un indice di positività dello 0,8%. I guariti/dimessi sono 434 (totale complessivo: 783.926, di cui 2.109 dimessi e 781.817 guariti). I pazienti Covid in terapia intensiva calano a 145 (-22), mentre i ricoverati salgono a 817 (+18).

Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta 4 nuovi positivi che portano il totale a 11.641 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali scendono a 118 (-12), di cui 5 ricoverati. Nessun paziente in terapia intensiva e 113 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stabile a 472.

Trentino

Terzo giorno consecutivo senza decessi in Trentino, secondo il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che indica anche la presenza di 33 nuovi contagi e altri 50 guariti. Sono stati analizzati 944 tamponi molecolari che hanno individuato 21 nuovi casi positivi e confermato 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Migliora la situazione dei ricoveri ospedalieri: un solo nuovo ingresso a fronte di 4 dimissioni; attualmente il numero dei pazienti Covid è pari a 22, di cui 6 in rianimazione.

Alto Adige

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati registrati un decesso e 21 nuovi casi Covid. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 1.179. Sono risultati positivi 14 tamponi pcr su 758 e 7 test antigenici su 3.147. Nei reparti di terapia intensiva restano due pazienti, mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono 12. In quarantena si trovano 943 altoatesini, ovvero per la prima volta dopo molti mesi sotto soglia mille. Il numero dei guariti sale di 28.

Veneto

Prosegue costante l'andamento quotidiano dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 126 nuovi casi registrati da ieri, che portano il totale dei contagi a 424.296. Il dato emerge dal bollettino regionale, che segnala 7 nuovi decessi, con il totale delle vittime a 11.592. Prosegue la diminuzione dei casi attuali, con 6.327 malati, 180 in meno rispetto a ieri. In discesa anche la situazione clinica, con 478 ricoveri in area non critica (-9) e 62 (-3) in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.560 tamponi molecolari sono stati rilevati 25 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,55%. Sono inoltre 1.577 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi di contagio. Nella giornata odierna non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 3 mentre quelli negli altri reparti scendono a 23. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 385.176 casi di positività, 107 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.033 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dello 0,6%. Si registrano 2 nuovi decessi: in totale i morti in regione sono 13.221. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69 (-1 rispetto a ieri), 360 quelli negli altri reparti Covid (-25).

Toscana

In Toscana 127 nuovi casi di coronavirus, su 8.533 tamponi molecolari e 7.345 test antigenici rapidi, nove decessi e 425 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione. Il tasso dei positivi raggiunge oggi lo 0,8%. Continua nell'ultima giornata la tendenza di alleggerimento del carico sugli ospedali. Il totale dei ricoverati nelle aree Covid flette a 341 (-33 rispetto a ieri), di cui 80 in terapia intensiva (quattro in meno). Dall'inizio dell'emergenza sono 242.786 i contagi accertati, 230.765 le guarigioni e 6.784 i decessi. Nelle ultime 24 ore nuovo marcato calo anche delle quarantene. Secondo i dati gli isolamenti domiciliari di asintomatici e malati con sintomi lievi scendono a 4.896 (-274), mentre le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti restano attualmente 13.061 (-1.056 in un giorno).

Marche

In 24 ore 82 positivi al Covid nelle Marche su 1.536 nuove diagnosi. Nel percorso Screening antigenico 512 test e rilevati otto positivi (da sottoporre al tampone molecolare); rapporto positivi/testati 2%. In totale nell'ultima giornata sono stati analizzati 3.004 tamponi: 1.536 nel percorso nuove diagnosi (di cui 512 screening con percorso Antigenico) e 1.468 nel percorso guariti.

Umbria

Ancora due ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, ora 47, cinque dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive. Secondo il sito della regione aggiornato al 9 giugno, nell'ultimo giorno sono stati registrati 21 nuovi positivi, 66 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono 1.151, 46 in meno di martedì. Sono stati analizzati 1.792 tamponi, con un tasso di positività dell'1,1 per cento sui soli molecolari.

Abruzzo

Sono complessivamente 74.362 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Rispetto a ieri si registrano 48 nuovi casi (di età compresa tra 7 e 77 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.498. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.105 (-356 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti 114.0231 tamponi molecolari (+3.498 rispetto a ieri) e 473.064 test antigenici (+1.100 rispetto a ieri). Il tasso di positività è pari all'1%.

Puglia

In Puglia sono stati registrati 6.996 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati rilevati 185 casi positivi, con una incidenza del 2,6% in aumento di un punto percentuale rispetto a ieri. Sono stati registrati 8 decessi: 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.549.087 test: 228.669 sono i pazienti guariti, 16.518 i casi attualmente positivi e 357 i ricoverati, 15 in meno di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.757.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati processati 862 tamponi molecolari: solo 33 sono risultati positivi al Covid e di questi 31 appartengono a persone residenti in regione. Nella stessa giornata sono state registrate 59 guarigioni. Lo ha reso noto la task force regionale. Anche nelle ultime 24 ore nessun nuovo decesso è stato segnalato in regione: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 564. In 24 ore il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani è sceso da 44 a 43, nessuna delle quali in terapia intensiva. Il numero dei lucani attualmente positivi è ancora in calo, da 3.095 a 3.067.

Calabria

In Calabria, a oggi, il totale dei tamponi eseguiti ha toccato quota 889.518 (+2.584). Le persone risultate positive al coronavirus sono 67.872 (+114) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione della Regione.

Sardegna

Sono 56.937 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 37 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.326.989 tamponi per un incremento complessivo di 3.868 test rispetto al dato precedente. Si registrano 2 nuovi decessi (1.481 in tutto). Sono invece 94 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti (6) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.104 e i guariti sono complessivamente 43.252 (+109).

Sono 39.312.253 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 92,8% del totale di quelle consegnate, che sono finora 42.383.709. Nel dettaglio, 27.733.972 Pfizer-BioNTech, 4.096.657 Moderna, 8.993.380 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.559.700 Janssen (J&J). Hanno completato il ciclo vaccinale 13.338.891 italiani, pari al 24,59% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. "Un risultato - le parole del generale Figliuolo - che dimostra la grande efficienza raggiunta dalla macchina organizzativa, con una media di somministrazioni compresa tra il 90 e il 95% delle dosi consegnate. È la bella Italia che quando si mette assieme e fa squadra, vince".

