C'è attesa per l'analisi di domani dello stato della pandemia in Italia e per le decisoni del ministrero della Sanità Secondo quando si apprende nessuna regione dovrebbe passare in giallo. Quella indiziata per un passaggio di colore dal bianco al giallo sembrava la Sicilia che oggi però ha fatto registrare una stabilità nei valori (10% intensive e 17% area medica). La regione erà rimasta per 4 giorni ferma al 9% per le rianimazioni. Stabile anche la Sardegna rispettivamente al 9% e al 10%.. Ma dalla cronaca spicciola arrivano notizie drammatiche come il rischio custer in mezza Europa dopo il rave in provincia di Viterbo o la mamma di 31 anni ricoverata al Policlinico Federico II di Napoli in terapia intensiva per una polmonite dopo essere stata trovata positiva al Coronavirus e avere partorito al sesto mese. Né lei, né il marito e nemmeno il resto della sua famiglia erano vaccinati e ora sono tutti positivi, bambini inclusi. I dati odierni segnalano come la quasi totalità dei nuovi casi sia dovuta alla variante Delta (il 97% in Umbria) mentre si discute sulla necessità ed eventuale tempisti di una terza dose di vaccino.

I contagi in Italia

Il 20% dei casi fatali di Covid-19 è dovuto alla presenza di anticorpi "impazzitì" (autoanticorpi) che azzoppano la risposta immunitaria attaccando specifiche proteine essenziali contro il virus: questi autoanticorpi, già presenti nell'organismo prima dell'infezione da SarsCoV2, aumentano di prevalenza dopo i 60 anni e potrebbero essere usati come marcatore per selezionare i pazienti a rischio da trattare con anticorpi monoclonali. Lo dimostrano due studi pubblicati su Science Immunology da un consorzio internazionale coordinato dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), dalla Rockefeller University di New York e dall'Università di Parigi. Anche l'Università di Milano-Bicocca, in sinergia con l'ASST di Monza, ha contribuito in modo sostanziale attraverso un archivio elettronico di dati relativi ai pazienti

Covid ricoverati presso l'Ospedale San Gerardo di Monza.

Il virus in Lombardia

"È importante prenotare al più presto la vaccinazione" contro il Covid: è l'appello ai giovani lanciato dal vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in una nota in cui spiega che "la somministrazione della prima dose in questi giorni permette di completare il ciclo vaccinale entro la prima decade di settembre. In questo modo l'inizio dell'anno scolastico, fissato in

Lombardia per lunedì 13 settembre, avverrebbe in piena sicurezza, con soddisfazione di tutti". Al momento, in Lombardia, sono 510.255 i ragazzi dai 12 ai 19 anni vaccinati o prenotati, pari al 74,3% dei cittadini con questa età. Non hanno invece ancora aderito alla vaccinazione circa 176.712 ragazzi (25,7%). Nella fascia d'età dai 20 ai 29 anni hanno aderito quasi 831.885 giovani (85,1%) mentre all'appello ne mancano ancora il 14,9% (pari a 145.927 persone). In vista del rientro dalle vacanze estive, Moratti fa sapere che entro la fine di agosto rientreranno in funzione tutti i centri vaccinali della Regione.

Il punto nelle regioni

Alto Adige - Sono 37 i nuovi casi di positività su 5.544 tamponi processati nella giornata di ieri. L'andamento dei nuovi positivi resta comunque in crescita in una terra che si trova agli ultimi posti su scala nazionale per copertura vaccinale. Dall'1 agosto comunque prosegue lo "zero decessi".

Trentino - Dopo una tregua durata 44 giorni, si torna a morire di Covid in Trentino: una persona vicina ai 90 anni che era ricoverata nel reparto malattie infettive è infatti deceduta. Altri 33 nuovi positivi fra i quali un bambino di nemmeno 2 ann.

Toscana - Sei decessi e 844 i nuovi positivi su 14.227 test, di cui 9.406 tamponi molecolari e 4.821 rapidi (tasso del 5,93%, che sale al 12,5% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono 12.320, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 360 (+6), di cui 38 in terapia intensiva (-1).

Emilia Romagna - Oggi 576 nuovi positivi su quasi 22mila mila tamponi eseguiti (2,6%). 302 i guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47 (stabili rispetto a ieri), 376 quelli negli altri reparti. Si registranopurtroppo tre morti.

Marche - Altri 208 nuovi casi, il 16,2% rispetto ai 1.283 tamponi processati. Il tasso di incidenza su 100 mila abitanti è tornato a salire ed ora è a 74,13 (ieri era a 73,52).

Umbria - Diminuiscono i nuovi casi , 104 contro i 163 di ierie, ma crescono leggermente i ricoverati in ospedale, ora 53, sette in più. I guariti sono stati 123 e non si registrano nuovi morti.

Puglia - Scende dopo il picco di ieri il tasso di positività che passa dal 2,4 per cento all'1,7 di oggi. Su 12.761 tes, 217 hanno dato esito positivo. Gli attualmente positivi sono 4.334 di cui 168 ricoverati: 145 si trovano in area non critica Covid e 23 in Terapia intensiva Covid. Le vittime del virus sono due mentre sale a 249.503 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi.

Sardegna - Oggi 451 ulteriori casi confermati di positività , sulla base di 2.788 persone testate. Si registrano quattro decessi. Intanto gli over 60 stanno nuovamente facendo capolino negli hub vaccinali della Sardegna. Non certo una corsa alla somministrazione, ma un richiamo indotto dopo l'annuncio di regione e Ats di poter effettuare, nella loro fascia d'età, la scelta di Pfizer o Moderna anziché di Vaxzevria (Astrazeneca).

Veneto - Sono 588 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. A dirlo è il report quotidiano della Regione Veneto che aggiorna a 12.770 il totale dei positivi in isolamento, numero in flessione rispetto al trend degli ultimi giorni. Leggera crescita dei ricoveri (tre nelle aree non critiche e due nelle terapie intensive), ma nessun decesso.

Friuli Venezia Giulia - Su 3.206 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 nuovi contagi con una percentuale di positivita' dell'1,84%. Non si registrano decessi; sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 26 i ricoverati in cura in altri reparti.

Piemonte - Nuovi 254casi e nessun decesso. Il tasso di positività è dell'1,7% , con 15.284 tamponi diagnostici processati (10.726 antigenici); quota di asintomatici 49,2%. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 14, negli altri reparti cresce di 3 unità: il totale è ora di 139. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.283, gli attualmente positivi 3.436, i guariti +210.

Valle d'Aosta - Sono 11 i nuovi casi per un totale di 11.963 da inizio emergenza. 341 i tamponi effettuati.Nessun nuovo decesso, con il totale delle vittime fermo a 473.

Lazio - Oggi si registrano 548 nuovi casi positivi e 6 decessi. I ricoverati sono 526 (+2), le terapie intensive sono 65 (+1 su ieri), i guariti 613.

Campania - Il tasso di positività continua a salire e passa dal 3,91% al 4,48%; i positivi sono 647 su un totale di 14.412 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 4. Aumenta ancora l'occupazione delle terapie intensive, 23 rispetto al dato precedente di 20; crescono anche i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 336 di ieri ai 340 di oggi.

Abruzzo - Nessun decesso e 154 nuovi casi positivi.

Basilicata - Nessun decesso ma 68 i nuovi casi a fronte di 1.098 tamponi molecolari processati ieri. Attualmente sono 37 i ricoverati, due nei reparti di terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1223, di cui 1186 in isolamento domiciliare.

Coronavirus nel mondo

La pandemia no regredisce ma mentre nei Paesi occidentali è fondamentalmente sotto controllo grazie ai vaccini e a norme di comportamento stringenti, nelle altre nazioni continua a crescere. E' il caso dell'Iran che ha superato la soglia dei 100 mila mort. Il ministero della Salute ha annunciato altri 564 decessi nelle ultime 24 ore, portando a 100.255 il totale delle vittime. Il Brasile, uno dei paesi piu' colpiti dalla pandemia, ieri ha avuto 1.064 morti e 41.714 nuovi positivi. Qui la pandemia ha dato una tregua negli ultimi due mesi, durante i quali sono calati in maniera sensibile i casi e i decessi ma la media giornaliera nell'ultima settimana è stata di 845 morti, il Governo brasiliano pensa a una terza dose magari a gruppi prioritari come i professionisti della sanità i molto anziani.

In Giappone, uno dei Paesi che ha vaccinato di meno, 23.918 nuovi casi al 90% causati dalla variante Delta del virus.

Veniamo al fronte europeo. In Austria i casi continuano a salire. Nella giornata di ieri i nuovi contagi accertati erano 1.226 facendo coìi' attestare la media settimanale a 991 casi giornalieri su una popolazione di circa nove milioni. Il numero di persone attualmente positive è di 10.499: un dato simile l'ultima volta era stato registrato a meta' maggio.