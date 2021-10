Fra una decina di giorni entrerà in vigore una svolta epocale per l'Italia. Il possesso del green pass sarà infatti obbligatorio sui luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Mai negli ultimi decenni è stata necessaria una certificazione univoca per lavorare e divertirsi. Mentre gli italiani si stanno adeguando, anche se non si fermano le manifestazione dei no vax e no green pass, c'è chi si sta già ricevendo la terza dose di vaccino. E si pensa anche alla pillola che cura il covid-19.

In aggiornamento

Ieri erano 328 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, a fronte di 56.497 tamponi effettuati, su un totale di 15.194.153 da inizio emergenza. Nella giornata di ieri ci sono stati 4 decessi (il 2 ottobre era stato uno), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.054. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, erano 359 di cui 57 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare c'erano 9.583 soggetti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza erano 840.761 (+176).

EMILIA ROMAGNA - Lieve aumento dei ricoveri, due nuovi decessi e 244 contagi di coronavirus. I nuovi casi sono rilevati su quasi 11.800 tamponi delle ultime 24 ore. Età media 37 anni. Bologna con 72 contagi (più 5 del circondario imolese) è la provincia col maggior numero di infezioni giornaliere, poi Modena (51). I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.581 (+137).

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 18 nuovi casi di covid-19, il 4,6% rispetto ai soli 395 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 3,4%, con 66 casi su 1.921 tamponi); il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti continua a scendere e ora è a 29,90 (ieri era a 30,43). Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 114.092.

TOSCANA - In Toscana 131 nuovi casi di coronavirus, su 4.401 tamponi molecolari e 2.723 antigenici rapidi, quattro morti e 256 guariti. Nelle ultime 24 ore il tasso dei positivi raggiunge l'1,8% sul totale dei tamponi e il 4,5% in relazione ai nuovi soggetti controllati. Lieve incremento della pressione sugli ospedali, effetto comunque del fine settimana. I ricoverati nelle aree covid sono complessivamente 269 (cinque in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (uno in meno). Dall'inizio dell'emergenza sono 283.135 i contagi accertati, 269.483 le guarigioni e 7.184 i decessi. In discesa le quarantene. I dati aggregati delle aziende sanitarie testimoniano un calo a 6.199 degli asintomatici e dei malati lievi in isolamento domiciliare (-134) e una riduzione a 14.814 delle sorveglianze attive di persone entrate in contatto con casi infetti (-200).

UMBRIA - In aggiornamento

VENETO - In aggiornamento

ABRUZZO - Sono 14 (di età compresa tra 11 e 96 anni) i nuovi casi positivi al Sars-cov2 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81380. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2546 (si tratta di una 73enne della provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77162 dimessi/guariti (+99 rispetto a ieri).

ALTO ADIGE - In aggiornamento

BASILICATA - Sono 65 i positivi al coronavirus in Basilicata su 919 tamponi analizzati tra sabato 2 e domenica 3 ottobre. Nelle stesse giornate si registrano 68 guariti e un decesso a Brienza. Sono 33 le persone ricoverate negli ospedali lucani, di cui uno in terapia intensiva. I positivi totali in Basilicata ammontano a 1.205.

CALABRIA - In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.203.033 (+1.528). Le persone risultate positive al coronavirus sono 84.197 (+72) rispetto a ieri.

CAMPANIA - Sono 163 i nuovi positivi al Sars-cov2 registrati oggi in Campania su poco meno di 6mila test effettuati (5.941). A darne notizia L'Unità di crisi della Regione Campania che, nel bollettino ordinario, segnala anche 7 decessi nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato soltanto ieri.

Sul fronte posti letto annotati 17 degenti nelle terapie intensive regionali e 209 nelle aree covid non critiche.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.523 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,98%. Sono inoltre 942 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,42%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti sono 37.

LAZIO - Sono 9.406 le persone attualmente positive al Sars-cov2 nel Lazio, di cui 365 ricoverati, 57 in terapia intensiva e 8.984 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 367.627 e i morti 8.667, su un totale di 385.700 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

LIGURIA - In aggiornamento

PIEMONTE - L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 78 nuovi casi di persone risultate positive al coronavirus (di cui 44 dopo test antigenico), pari allo 0.5% di 15.968 tamponi eseguiti, di cui 13.076 antigenici. Dei 78 nuovi casi, gli asintomatici sono 45 (57,7%). I casi sono 45 di screening, 22 contatti di caso, 11 con indagine in corso.

PUGLIA - Oggi in Puglia si registrano 64 nuovi casi di covid-19 su 8.021 test giornalieri (tasso positività 0.8%) e un decesso. I nuovi casi sono così suddivisi: 4 in provincia di Bari; 5 nella provincia Barletta-Andria-Trani; 6 nel Brindisino; 20 nel Foggiano; 24 nel Leccese; 4 nel Tarantino. Delle 2.593 persone attualmente positive in Puglia, 150 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 36 ulteriori casi confermati di positività al Sars-cov2 sulla base di 986 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2947 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in piu' rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 110 (3 in più rispetto a ieri). 1838 sono i casi di isolamento domiciliare (26 in meno rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

SICILIA - In aggiornamento

TRENTINO - In aggiornamento

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e un nuovo caso positivo al Sars-cov2 in Valle d'Aosta. I casi positivi totali da inizio emergenza sono, pertanto, 12.159. I casi positivi attuali sono 90 di cui 87 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. I guariti rispetto a ieri sono cresciuti di due unità per un totale di 11.595. Da inizio emergenza i casi testati sono 86.788 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 190.786. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 474.