Mentre l'Italia si trova alle prese con un aumento dei nuovi casi, soprattutto in alcune regioni come l'Alto Adige, secondo i dati diffusi dall'Oms, è l'Europa la regione del mondo dove si registra il più forte aumento dei contagi negli ultimi giorni: + 6%. Il Vecchio continente è al secondo posto, invece, per aumento di morti (+12%), battuta di gran lunga dal Sud Est asiatico dove l'incremento è del 50%. Tra il 25 e il 31 ottobre i nuovo casi di Covid nel mondo sono stati poco più di 3, con "una leggera tendenza al rialzo" (+3%). Oltre 50mila i decessi segnalati nel periodo in esame, aumentati dell'8% rispetto ai 7 giorni precedenti.

Al 31 ottobre, calcola l'agenzia ginevrina, sono oltre 246 milioni i casi di Covid-19 confermati da inizio pandemia e quasi 5 milioni i decessi. "A parte la regione Europea che ha riportato un aumento dei nuovi casi settimanali rispetto alla settimana precedente, le altre regioni hanno registrato riduzioni o trend stabili", spiega l'Oms. I cali maggiori sono stati segnalati dalla regione Mediterraneo orientale (-12%), seguita da Sud-Est asiatico e Africa (-9%). Le regioni che nell'ultima settimana esaminata dall'Oms riportano i tassi di incidenza settimanale più elevati per 100mila abitanti sono l'Europa (192,3 nuovi casi per 100mila abitanti) e le Americhe (71,8/100mila). Le stesse due regioni hanno registrato la maggiore incidenza settimanale di decessi (2,6 e 1,5 per 100mila abitanti rispettivamente). Il numero più alto di nuovi casi è stato segnalato da Stati Uniti (528.455 nuovi contagi, +7%), Regno Unito (285.028, -14%), Federazione Russa (272.147, +9%), Turchia (182.027, -8%) e Ucraina (152.897, +14%).

La pandemia in Italia / PDF

Dato in aggiornamento.

Il Covid in Lombardia

Dato in aggiornamento.

Le altre regioni

Basilicata In Basilicata sono 38 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti), non si registrano decessi per Covid-19.

In Basilicata sono 38 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti), non si registrano decessi per Covid-19. Alto Adige Forte balzo in avanti dei contagi da Sars-Cov-2 e un altro decesso: è in deciso peggioramento la situazione epidemiologica in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 196 nuovi casi positivi sulla base di 1.334 tamponi pcr (368 dei quali nuovi test). Il nuovo decesso per Covid-19 porta a 1.205 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono ancora il lieve aumento i ricoveri: sono 62, due in più rispetto ad ieri, 3 dei quali (uno in meno) sono assistiti in terapia intensiva e 59 (3 in più) nei normali reparti ospedalieri.

Forte balzo in avanti dei contagi da Sars-Cov-2 e un altro decesso: è in deciso peggioramento la situazione epidemiologica in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 196 nuovi casi positivi sulla base di 1.334 tamponi pcr (368 dei quali nuovi test). Il nuovo decesso per Covid-19 porta a 1.205 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono ancora il lieve aumento i ricoveri: sono 62, due in più rispetto ad ieri, 3 dei quali (uno in meno) sono assistiti in terapia intensiva e 59 (3 in più) nei normali reparti ospedalieri. Trentino Nelle ultime 24 ore in Trentino si registra un morto per Covid e oltre 83 nuovi contagi. I ricoverati sono complessivamente 27, il numero è stabile rispetto ai giorni scorsi, in ragione di un nuovo ingresso e una dimissione. In terapia intensiva vi sono due persone, mentre le classi in quarantena sono sette.

Nelle ultime 24 ore in Trentino si registra un morto per Covid e oltre 83 nuovi contagi. I ricoverati sono complessivamente 27, il numero è stabile rispetto ai giorni scorsi, in ragione di un nuovo ingresso e una dimissione. In terapia intensiva vi sono due persone, mentre le classi in quarantena sono sette. Lazio Sono 9.752 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 438 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 9.256 in isolamento domiciliare.

Sono 9.752 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 438 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 9.256 in isolamento domiciliare. Puglia Si registrano 232 nuovi casi su 22.601 test (1%) e tre decessi. Delle 3.134 persone attualmente positive 142 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Si registrano 232 nuovi casi su 22.601 test (1%) e tre decessi. Delle 3.134 persone attualmente positive 142 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. Toscana Sono 290.321 i casi di positività al coronavirus, 290 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1%. I decessi segnano un picco: 10 vittime, 3 uomini e 7 donne, con un'età media di 85,8 anni.

Sono 290.321 i casi di positività al coronavirus, 290 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1%. I decessi segnano un picco: 10 vittime, 3 uomini e 7 donne, con un'età media di 85,8 anni. Veneto Sono 781 i nuovi contagi Covid riscontrati in Veneto, con una crescita nelle ultime 24 ore. Si registrano anche due nuovi decessi. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.174 (+171). In crescita anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: nei reparti non critici sono 225 (+7) e nelle terapie intensive 41 (+2).

Sono 781 i nuovi contagi Covid riscontrati in Veneto, con una crescita nelle ultime 24 ore. Si registrano anche due nuovi decessi. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.174 (+171). In crescita anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: nei reparti non critici sono 225 (+7) e nelle terapie intensive 41 (+2). Abruzzo Sono 106 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 83157. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 2.564.

Sono 106 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 83157. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 2.564. Sardegna : dato in aggiornamento

: dato in aggiornamento Campania : dato in aggiornamento

: dato in aggiornamento Piemonte : dato in aggiornamento

: dato in aggiornamento Emilia Romagna : dato in aggiornamento

: dato in aggiornamento Marche : dato in aggiornamento

: dato in aggiornamento Calabria : dato in aggiornamento

: dato in aggiornamento Friuli Venezia Giulia S ono stati rilevati 125 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,84%. Si registrano i decessi di quattro persone, il più giovane è un uomo di 63 anni di Gorizia. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 18, mentre i pazienti in altri reparti sono 87.

ono stati rilevati 125 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,84%. Si registrano i decessi di quattro persone, il più giovane è un uomo di 63 anni di Gorizia. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 18, mentre i pazienti in altri reparti sono 87. Valle d'Aosta Nessun decesso e cinque nuovi casi positivi al Covid in Valle D'Aosta. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio epidemia sono 474.

Nessun decesso e cinque nuovi casi positivi al Covid in Valle D'Aosta. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio epidemia sono 474. Sicilia: dato in aggiornamento

Il virus nel mondo

Un po' in tutto il mondo, ma specialmente in Europa, l'andamento della pandemia sta facendo registrare una più o meno forte accelerata. In modo inversamente proporzionale al progredire della campagna vaccinale, sono diversi i Paesi che stanno affrontando una recrudescenza. In Germania, per esempio, "nelle ultime 24 ore si sono registrati 194 decessi con e per Covid, una settimana fa erano stati 114". A lanciare l'allarme è stato il l presidente dell'istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino. Il Paese sta vivendo una pandemia "enorme" di non vaccinati, come ha affermato oggi il ministro della Sanità Jens Spahn, chiedendo un'azione più severa per combattere la ripresa dei casi di contagio del

Covid-19 nel Paese. "In alcune regioni della Germania i posti letto per la terapia intensiva stanno di nuovo esaurendo", ha aggiunto. La Germania, il paese più popoloso d'Europa con circa 83 milioni di persone, è alle prese con una quarta ondata di infezioni nelle ultime settimane, con il tasso di incidenza di sette giorni su livelli mai visti da maggio scorso. Il paese ha registrato 20.398 casi nelle ultime 24 ore.

Leggi anche: Il Covid torna a fare paura. Ecco come i Paesi stanno correndo ai ripari.

Problemi anche nei Balcani: con 4.573 nuovi infetti da coronavirus e 41 decessi nelle ultime 24 ore la Croazia registra oggi il record negativo giornaliero della quarta ondata della pandemia e si avvicina ai numeri che nel dicembre del 2020 segnarono il picco della pandemia in generale. Nonostante il peggioramento della situazione sanitaria, il governo ha escluso qualsiasi tipo di lockdown o nuove restrizioni e il Paese resta tra i più aperti in Europa, ma anche tra quelli con il tasso di vaccinati più bassi sul continente. Finora appena il 56 per cento degli adulti ha completato il ciclo vaccinale, pari al 47 per cento dell'intera popolazione di quattro milioni di abitanti. La forte crescita dei nuovi casi ha però indotto molti a decidere di vaccinarsi e negli ultimi giorni si vedono di nuovo lunghissime file ai punti di vaccinazione in tutte le maggiori città.

Nuovo record anche in Slovenia: 3.456 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Secondo le autorità sanitarie locali, il 44,7% dei test effettuati nell'ultima giornata hanno dato esito positivo. Mentre i medici sloveni chiedono che vengano introdotte misure più rigide per fermare i contagi, nel Paese di circa 2 milioni di abitanti sono attualmente 29.354 i casi attivi. Circa il 53% della popolazione ha completato l'iter vaccinale, ovvero 1,12 milioni di persone. Domani il governo si riunirà per discutere le proposte dei medici, che hanno chiesto di limitare gli assembramenti, ridurre gli orari di apertura di bar e ristoranti, favorire il lavoro da casa per i dipendenti del settore pubblico, secondo quanto riportato dalla televisione nazionale.