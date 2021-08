La scadenza del primo settembre, quella da cui sarà obbligatorio esibire il green pass, si avvicina a grandi passi. Così come si avvicina il ritorno a scuola di studenti, insegnanti e personale non docente: tutti dovranno fare i conti con una campagna vaccinale che ancora non è terminata e il rischio concreto del ritorno alla didattica a distanza. Intanto i dati della fondazione Gimbe sono chiari: i ricoveri aumentano quando ad essere contagiati dal coronavirus sono i non vaccinati.

Green pass

Fra pochi giorni, precisamente il primo settembre, comincerà un vero nuovo corso in tutta Italia. Il green pass sarà obbligatorio in diverse situazioni. Il Governo annuncia controlli severi, che sembrerebbero essere, perlomeno nelle previsioni, ben differenti da quelli praticamente inesistenti dell'estate che si sta concludendo.

I colori delle regioni

Quello di domani, venerdì 27 agosto, sarà un monitoraggio dei dati decisivo per il cambio di colore delle regioni. Dopo le vacanze estive, infatti, si torna a parlare di restrizioni e, seppur con regole differenti rispetto alla prima e alla seconda ondata della pandemia da coronavirus, torna anche lo spettro del cambio di colore. Fra le diverse regioni a rischio, la prima a entrare in zona gialla dovrebbe essere la Sicilia.

Bollettino Covid in Italia

In aggiornamento

I numeri in Lombardia

Ieri i casi di positività al coronavirus in Lombardia erano 605 a fronte di 39.028 tamponi, per un rapporto dell' 1,5% (ieri erano 518 su 41.623 tamponi, con positività al 1,2%). Si sono registrati 5 decessi, che hanno portato il totale totale complessivo da inizio pandemia a 33.892. Le persone in terapia intensiva erano 43, erano invece 340 i pazienti attualmente non in terapia intensiva.

Le altre regioni

ABRUZZO - Sono 98 (di età compresa tra 2 e 87 anni) i nuovi casi positivi al Sars-cov2 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78641. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2523. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73827 dimessi/guariti (+36 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati

sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2291 (+61 rispetto a ieri). Sono 78 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2112 (-32 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.529 tamponi molecolari (1316720 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3.790 test antigenici (678.182).

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 61 i nuovi casi di Covid-19 su 5.261 tamponi processati nella giornata di ieri. Dal primo agosto non vengono registrati decessi causa coronavirus che restano 1.184 da inizio pandemia (11 marzo 2020 primo decesso in provincia di Bolzano), ma sono in aumento le terapie intensive. I pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in poche ore sono saliti da 3 a 5, mentre i ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 16 e quelli in isolamento nelle strutture appositamente allestite per l'emergenza di Colle Isarco e Sarnes sono 8. Le nuove positivita' sono 22 su 686 tamponi molecolari esaminati e 39 su 4.575 test antigenici

eseguiti. Su 233.605 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.612 sono state testate positive. Le persone risultate positive a un test antigenico sono 27.009. I guariti totali sono 74.681.

BASILICATA - Sono 41 i lucani positivi al Sars-cov2 in Basilicata su 798 tamponi molecolari processati ieri 25 agosto. Nella stessa giornata sono state registrate 28 guarigioni e nessun decesso. Sono 39 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera, di cui nessuno in terapia intensiva. Attualmente i positivi totali in Basilicata sono 1.333.

CALABRIA - In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.066.878 (+3.252). Le persone risultate positive al coronavirus sono 76.413 (+281) rispetto a ieri.

CAMPANIA - I positivi del giorno sono 696 su 16.215 test effettuati. Si registra un nuovo decesso (nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri). I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 di cui 21 sono occupati. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 e quelli occupati sono 361.

EMILIA ROMAGNA - Sono di nuovo in aumento i casi di coronavirus: oggi se ne contano 561 (ieri erano 412), ma le vittime sono in calo: i decessi sono tre contro i sette di ieri. I 561 nuovi casi sono stati riscontrati a fronte di oltre 25.000 tamponi, quindi con un tasso di positività del 2,2% (ieri era all'1,5%). Intanto calano i ricoveri (-7), anche in terapia intensiva, aumentano i guariti (+418).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 26 nuovi contagi (tra cui 8 migranti/richiedenti asilo: 5 a Trieste, 3 a Udine) con una percentuale di positività del 2,39%. Sono inoltre 2.516 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,4%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 30 gli ospedalizzati in altri reparti.

LAZIO - Sono 16.365 le persone attualmente positive al Sars-cov2 nel Lazio, di cui 508 ricoverate, 67 in terapia intensiva e 15.790 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 347.842 e i morti 8.499, su un totale di 372.706 casi esaminati.

LIGURIA - Sono 139 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nell'ultimo report diffuso da Regione Liguria: nelle ultime 24 ore effettuati 3.323 tamponi

molecolari, 3.886 antigenici rapidi. Sono 82 i pazienti ricoverati, 4 in meno di ieri. Di questi, 10 sono in terapia intensiva. Il bollettino non riporta nuovi decessi: sono 4.381 le vittime da inizio emergenza.

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 251 nuovi casi di covid-19, il 16,3% rispetto ai 1.543 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 15% con 259 casi su 1.722 tamponi); per il secondo giorno consecutivo e' cresciuto il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora è a 77,12 (ieri era a 74,26).

PIEMONTE - Due decessi di persone positive al test del coronavirus (nessuno di oggi) sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è quindi 11.713 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.569 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.597 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 360.195(+ 175 rispetto a ieri).

PUGLIA - In Puglia sono 284, 43 in meno di quelli registrati ieri, i nuovi casi su 13.465 test processati per accertare l'infezione da coronavirus. Nelle province di Lecce e di Bari accertati il maggior numero di nuove positività, rispettivamente 70 e 67. Seguono per nuovi contagiati le province di Foggia con 60, Brindisi con 40, Bat con 30 e Taranto con 16. Altri 2 i casi accertati di residenti fuori regione mentre 1 caso è stato riclassificato, riattribuito e tolto dal totale. Gli attualmente positivi sono 4.547 di cui 228 ricoverati in area non critica e 24 in terapia intensiva. Un decesso registrato nelle ultime ore per un totale di 6.698 persone decedute, il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi è di 251.180, 290 in più rispetto a ieri.

SICILIA - In aggiornamento

SARDEGNA - Sono 424 i nuovi casi di Covid rilevati oggi in Sardegna, sulla base di 3.255 persone testate. Due i decessi: una donna di 81 anni, residente nella Citta' Metropolitana di Cagliari, e una di 96, residente nella Provincia di Sassari. Tra molecolari e antigenici, sono stati processati complessivamente 8.044 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (+ 1 rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 228 (+ 3 rispetto a ieri).

Salgono a 7.762 i casi di isolamento domiciliare (+ 79 rispetto a ieri).

TOSCANA - Sono 677 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus in Toscana, che portano a 268.653 i casi totali dall'inizio della pandemia. Di questi 669 sono stati confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 249.906 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.945 tamponi molecolari e 4.699 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 6.428 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.752, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 440 (21 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (3 in più). Registrati 2 nuovi decessi.

TRENTINO - Sono 25 i nuovi casi positivi al tampone molecolare e 19 all'antigenico, a fronte rispettivamente di 378 molecolari e 2.553 tamponi rapidi; i molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

VALLE D'AOSTA - In aggiornamento

VENETO - Prosegue la crescita dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 719 positivi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 451.830, e un decesso, con il totale a 11.674. Aumentano ancora i soggetti attualmente positivi, che oggi sono 12.619, 82 in più rispetto a ieri. Stabile invece è la situazione clinica, con 4 nuovi ricoveri in area non critica (totale 216) e 4 in meno nelle terapie intensive (46 posti occupati).