Milano, 20 agosto 2021 - Tutte le regioni italiane in zona bianca per un'altra settimana, con il rischio di passare in giallo rimandato di sette giorni per Sicilia, Sardegna e Calabria dove preoccupa il numero di ricoveri nei reparti di terapia intensiva e in quelli ordinari. Per contro, l'indice Rt è sceso a 1.1 mentre sale ma di poco l'incidenza. Notizie tutto sommati confortanti in un panorama, tuttavia, di incertezza crescente specialmente in vista delle riprese di scuole e attività a settembre. Ancheil bollettino quotidiano dei contagi da Coronavirus dimostra una sostanziale stabilità delle curva epidemica.

Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260. Sono 49 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Il tasso di positività è del 3,27%, rispetto al 3,5% di ieri. Sono 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di cinque unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26 (ieri erano stati 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.692, rispetto a ieri sono 65 in più.

I dati nazionali/PDF

Bollettino Lombardia

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) in Lombardia. Il totale e' di 41. A fronte di 34.547 tamponi effettuati, sono 504 i nuovi positivi (1,4%). Il totale complessivo dei tamponi e' 13.175.422. Cinque in piu' i ricoverati non in terapia intensiva: 314. Tre i nuovi decessi per un totale complessivo di 33.875. Nessun nuovo caso nelle province di Lecco e Monza Brianza. Questo il dettaglio: Milano: 136 di cui 46 a Milano citta'; Bergamo: 32; Brescia: 63; Como: 17; Cremona: 21; Lecco: 0; Lodi: 10; Mantova: 61; Monza e Brianza: 0; Pavia: 36; Sondrio: 12; Varese: 96.

Le altre regioni

Toscana

Ancora consistente l'aumento nelle 24 ore dei nuovi positivi in Toscana: il report odierno della Regione registra ancora 700 nuovi casi Covid (età media 37 anni, il 56% è sotto i 39 anni) e altri quattro morti in un giorno. Gli ultimi decessi sono stati a Firenze (due), Pisa e Arezzo e portano a 6.970 il totale delle vittime. L'incremento generale dei nuovi casi è del +0,3% sul totale del giorno precedente e porta il numero a 265.118 positivi rilevati dall'inizio della pandemia. I guariti dal virus sono stati 678 (tutti per tampone negativo) e crescono del +0,3% raggiungendo quota 245.774. Gli attualmente positivi sono oggi 12.374 (+0,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 371 (+11 su ieri, +3,71%) di cui 41 in terapia intensiva (dato in aumento, tre pazienti in più è il saldo delle 24 ore pari al +7,9%). Altre 12.003 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (dato stabile, +0,1%). Ci sono, in lieve rialzo, 11.738 persone (+73 unità, +0,6%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con contagiati.

Emilia Romagna

Risale in Emilia-Romagna il numero dei nuovi contagi, ma allo stesso tempo oggi diminuiscono i ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono 637 i casi positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 23.978 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (di cui 9.407 molecolari e 14.571 rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è del 2,7%. Dei 637 nuovi contagiati, 203 sono asintomatici: 115 sono stati individuati col contact tracing, sei con gli screening sierologici, 41 tramite i test per le categorie a rischio e quattro con i test pre-ricovero, mentre per 37 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Tra i nuovi positivi, inoltre, 198 erano già in isolamento al momento del tampone e 235 sono legati a focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 35,3 anni. Si registra poi un solo decesso, quello della 68enne non vaccinata comunicato ieri dall'Ausl di Bologna. Il totale delle vittime sale dunque a 13.316 persone. Oggi appaiono in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 44, tre in meno da ieri, mentre sono 373 negli altri reparti Covid (-2)

Veneto

Sono 505 i nuovi positivi al Covid-19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, l'1,37% dei 36 mila tamponi. Numero che porta il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia a sfiorare i 450 mila (448 mila per la precisione). Sette i nuovi ricoveri registrati da ieri per un totale di 272 posti letto a oggi occupati. Tre i decessi. Il Veneto ha ad oggi un Rt di 0,98 e una incidenza di 80 casi ogni 100 mila abitanti. Per quanto riguarda l'occupazione ospedaliera le terapie intensive sono al 4% mentre al 3% nelle aree non critiche.

Alto Adige

In Alto Adige sono 49 i nuovi casi di Covid-19 su 5.659 tamponi processati nella giornata di ieri. Da quasi tre settimane non vengono registrati decessi a seguito del coronavirus per un dato complessivo di 1.184 vittime dall'11 marzo 2020, data della prima morte riconducibile al virus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita' sono 38 su 742 tamponi molecolari esaminati e 11 su 4.917 test antigenici eseguiti ieri. Su 232.387 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.408 sono risultate positive. I guariti totali sono 74.429. Le persone trovate positive al test rapido sono 26.822. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 18 (due in meno), di cui uno in terapia intensiva.

Trentino

Il tetto delle 650.000 vaccinazioni e' stato superato, ma anche in Trentino il virus continua a diffondersi, con una cinquantina di nuovi contagi. Torna a zero il numero dei decessi per Covid-19, in ospedale sale di nuovo il numero dei ricoverati che diventano 25. Ci sono 11 ragazzi e 6 anziani fra i nuovi casi positivi. Nello specifico 1 con meno di 2 anni, 1 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. E poi 2 ciascuno nelle fasce 60-69 anni, 70-79 anni e 80 o piu' anni. Ieri sono stati analizzati 766 tamponi molecolari che hanno riscontrato 14 nuovi casi positivi e confermato 12 positivita' intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Gli antigenici sono stati 2.433, dei quali 34 sono risultati positivi In ospedale sono entrate altre 3 persone (solo 1 e' stata dimessa) portando il totale a 25, di cui 2 in rianimazione.

Friuli

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.485 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi con una percentuale di positivita' del 2,27%. Sono inoltre 2.128 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,52%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 28 i ricoverati in cura in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.795, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 673 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.870, i clinicamente guariti 104 mentre le persone in isolamento ammontano a 904.

Piemonte

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 250 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 33 dopo test antigenico), pari all'1,2 % di 20.891 tamponi eseguiti, di cui 16.596 antigenici. Dei 250 nuovi casi, gli asintomatici sono 118 (47,2%). I casi sono così ripartiti: 40 screening, 154 contatti di caso, 56 con indagine in corso; 2 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali; 3 importati ( 2 dall'estero, 1 da altra regione italiana). Il totale dei casi positivi diventa quindi 374.184 così suddivisi su base provinciale: 30.506 Alessandria, 17.688 Asti, 11.765 Biella, 53.856 Cuneo, 29.143 Novara, 199.674 Torino, 14.002 Vercelli, 13.370 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.543 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.637 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 13 (- 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 128 ( - 11 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.380. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.237.194(+ 20.891 rispetto a ieri), di cui 1.971.456 risultati negativ

Marche

Sono 156 su 2.576 test effettuati i nuovi casi di Covid nella Regione Marche, per un tasso di positivita' pari al 6%. E' quanto si evince dal bollettino della Regione. Registrato anche un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 3.044.

Lazio

Sono 17.536 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 528 ricoverati, 67 in terapia intensiva e 16.941 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 343.898 e i morti 8.468, su un totale di 369.902 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Sicilia

Notevole incremento di casi Covid in Sicilia: sono 1.508 i nuovi positivi (tre volte regioni come la Lombardia e il Veneto) e 12 i decessi, rispetto ai quali la Regione comunica che 8 sono riferibili a ieri, 3 al 18 agosto e uno al 16 agosto. I casi totali salgono a 261.463, le vittime a 6.201. Gli attuali positivi sono 21.265, +563; i guariti 233.997, +933. Ben 411 nuovi casi sono della provincia di Catania, 231 di quella di Palermo. Sono 663 i ricoverati con sintomi, 83 in terapia intensiva, 3 del giorno; 17.543 i ricoverati con sintomi.

Sardegna

Altri quattro morti e 403 nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna sulla base di 3.069 persone testate. Complessviamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 5.921 tamponi. Il tasso di positività è del 6,8 per centro. Le vittime sono tre uomini di 73, 75 e 86 anni e una donna di 88, tutti residenti nella città metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (-1), 179 invece quelli in area medica (+4). In totale sono 7.425 le persone in isolamento domiciliare (+144).

Calabria

Sono 282 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.236 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.048.111 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 74.789 (ieri erano 74.507). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 7,58% al 12,61%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.294 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 69.885 (+202 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 133 (-1 rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 3.640 (+77).

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 14.160 test per l'infezione da Covid-19 e 347 casi positivi: 54 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 90 nella provincia BAT, 39 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 12 casi di residenti fuori regione. Inoltre sono stati registrati due decessi. Attualmente sono 4.479 le persone positive, 156 sono ricoverate, 22 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 260.872 a fronte di 3.140.186 test eseguiti, 249.703 sono le persone guarite e 6.690 quelle decedute.

Campania

Sono 539 i positivi del giorno in Campania su 13.080 tamponi processati. A comunicarlo l'unità di crisi della Regione. Cinque sono i morti registrati nelle ultime 48 ore in Campania: di questi due sono deceduti in precedenza ma registrati ieri I ricoverati, ad oggi, sono 370, di cui 348, otto più di ieri, in posti di degenza e 22, uno meno di ieri, in terapia intensiva.

Basilicata

In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati processati 931 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 45 (e tra questi 40 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 30 guarigioni, di cui 29 relative residenti in Regione. Lo fa sapere la task force regionale. Sono inoltre state effettuate 3.609 vaccinazioni. Attualmente sono 384.615 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (69,5 per cento) e 303.174 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (54,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 687.789 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In Italia negli ultimi 45 giorni l'82,4% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante Delta, mentre è in calo la Alfa, ferma all'8%. Nuovi casi di infezione causati dalla variante Delta sono stati segnalati in tutte le Regioni e Province autonome. Sono i dati contenuti nel settimo bollettino dell'Istituto superiore di Sanità, 'Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia'.

In calo l'indice Rt in Italia, a 1,1 contro 1,27 della scorsa settimana. E' quanto rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. In lieve aumento l'incidenza, passata secondo i dati Iss da 68 a 69 casi per centomila abitanti (nel periodo 9-15 agosto), mentre i dati in tempo reale fotografano una sostanziale stabilita', 73,6 a ieri contro 73 di giovedi' scorso. "Rallenta l'aumento dell'incidenza settimanale a livello nazionale",

"I tassi di occupazione e il numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in aumento", ma "l'attuale impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri è limitato". E' quanto indica la bozza del Monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia Covid in Italia. In questi giorni alcune regioni, come Sicilia e Sardegna, hanno visto le loro percentuali su questi due indicatori della situazione ospedaliera ballare sul filo delle soglie massime definite dai nuovi parametri per il passaggio in zona gialla, ma nella bozza del monitoraggio si legge che "nessuna regione/provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica". Il tasso di occupazione in terapia intensiva, a livello nazionale, è in aumento al 4,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate che è salito da 322 (dato al 10 agosto) a 423 (dato al 17 agosto). La media nazionale del tasso di occupazione in aree mediche aumenta al 6,2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è cresciuto da 2.880 (il 10 agosto) a 3.472 (il 17 agosto). "La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica", viene puntualizzato nella bozza in relazione all'indice Rt ospedaliero. Si osserva comunque "una diminuzione anche dell'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero", che si attesta a 1.08 (dato al 10 agosto) contro il precedente valore di 1.2 (dato al 3 agosto).