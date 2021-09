Al termine di una settimana caratterizzata dal calo dell'indice Rt e dell'incidenza, con tutte le regioni italiane colorate di bianco, eccezion fatta per la Sicilia che rimane gialle, c'è attesa per i dati quotidiani sulla diffusione del Covid. La giornata si è aperta con la diffusione dei dati del report esteso dell'Iss sull'efficacia vaccinale, risultati confortanti e puntualmente conestati dal movimento no vax sceso in piazza anche oggi pomoeriggio a Milano e nelle principali città italiane per manifestare contro il green pass. A proposito della certificazione verde, destinata ad allargare i suoi ambiti di applicazione, massima è l'attenzione per quanto accadrà lunedì con la ripresa delle scuole con il ventilato "sciopero" dei professori che non si vogliono piegare all'obbligatorierà del lasciapassare.

Nelle ultime 24 ore sono 5.193 i nuovi casi di Covid in Italia, in calo rispetto ai 5.621 di ieri; aumenta sensibilmente il numero dei tamponi effettuati (333.741 a fronte dei 286.028 di ieri) per cui il tasso di positivita' scende a 1,55% (ieri era 1,96%). I decessi di oggi sono 57 (ieri 62), per un totale di 129.885 da inizio pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari sono 4.117, in calo di 47 unita' rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 547 (-1) con 40 ingressi del giorno (ieri erano stati 37).

La regione con piu' casi odierni e' ancora la Sicilia con 770 contagi, seguita da Lombardia e Veneto (+596 per entrambe), Emilia Romagna (+499) e Campania (+440). I casi totali salgono cosi' a 4.601.749. I guariti sono 5.997 (ieri 6.984) per un totale dall'inizio della pandemia di 4.344.238. Il numero delle persone attualmente positive cala per il settimo giorno di fila, 863 in meno (ieri -1.429) e sono 127.626 in tutto, di cui 122.962 in isolamento domiciliare.

I dati nazionali/PDF

Nelle ultime 24 in Lombardia si sono registrati 596 casi di covid e 3 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono a 33.950. I tamponi processati sono stati 59.160, con un indice di positivita' dell'1%. I pazienti covid in terapia intensiva restano invariati a 59, mentre i ricoverati salgono a 402 (+11). Gli attualmente positivi crescono a 11.387 (+142), mentre i dimessi/guariti sono 830.524.

Nelle province lombarde si registrano: a Milano 179 contagi, Brescia: 95, Varese: 64, Monza e Brianza: 37, Como: 24, Bergamo: 43, Pavia: 51, Mantova: 20, Cremona: 20, Lecco: 21, Lodi: 7, Sondrio: 3.

Veneto: sono 596 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 461.499 malati da inizio pandemia. Il bollettino regionale non segnala invece decessi, fermi a 11.719. Gli attuali positivi sono 12.902 (-271). Scendono i dati ospedalieri con 240 ricoveri in area non critica (-10) e 57 (-1) in terapia intensiva.

Toscana: sono 276.362 i casi di positivita' al Coronavirus, 429 in piu' rispetto a ieri (415 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 259.790 (94% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.372 tamponi molecolari e 11.552 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,2% e' risultato positivo. Sono invece 6.134 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.515, -2,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 434 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'eta' media di 88,7 anni. Si tratta dei dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Emilia Romagna: sono 499i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore. Si contano però ancora quattro morti: si tratta di una donna di 88 anni e due uomini di 87 nel Bolognese e una donna di 103 anni nel Modenese. I casi attivi rimangono attorno a quota 15mila, con il 97,1% in isolamento domiciliare. Prosegue il lento calo dei ricoverati: sono 43, lo stesso numero di ieri, in terapia intensiva e dieci in meno (390) negli altri reparti Covid. I nuovi positivi sono stati individuati sulla base di 36.357 tamponi, e gli asintomatici sono 181. In termini assoluti Modena è la provincia con il più alto numero di nuovi positivi (106) seguita da Bologna (86) e Rimini (71) .

Trentino: sono 41 i nuovi contagi da Covid in Trentino, emersi da 456 tamponi molecolari che hanno individuato 10 nuovi casi e confermato 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.991, dei quali 31 sono risultati positivi. Fra i nuovi contagiati ci sono anche 11 fra bambini e ragazzi (1 ha meno di 2 anni, 1 in fascia 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 5 anziani (1 tra 70-79 anni, 4 tra 60-69 anni). Sono 20 le persone ricoverate in ospedale, nessuna in rianimazione. Dei 709.855 vaccini che risultano dall'aggiornamento di questa mattina, 327.035 si riferiscono a seconde dosi, 67.732 alle somministrazioni agli ultra ottantenni, 91.329 a quelle in fascia 70-79 anni e 108.832 in quella 60-69 anni.

Alto Adige: sono 59 i nuovi casi di Covid-19 su 8.790 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun decesso nelle ultime 24 ore: il bilancio resta di 1.188 vittime dall'11 marzo 2020, data del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Stabile la situazione negli ospedali: 25 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 7 quelli in terapia intensiva. Ci sono 19 pazienti positivi che si trovano in isolamento nelle due strutture allestite per l'emergenza. Su 236.855 persone sottoposte a tampone molecolare, 50.175 sono risultate positive. Le persone testate positive a un test antigenico sono 27.541. I guariti sono 75.522, mentre salgono le persone in quarantena che a oggi sono 1.973.

Sardegna: in Sardegna si registrano oggi 114 ulteriori casi confermati di positivita' al Covid, sulla base di 2.812 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.515 test, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 220 (nessuna variazione rispetto a ieri). 5.191 sono i casi di isolamento domiciliare (96 in meno rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi: un uomo di 51 anni e residente nella Citta' Metropolitana di Cagliari e una donna di 89 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Marche: nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 124 nuovi casi di 'Covid-19', il 4,4% rispetto ai 2.794 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 5,7%, con 114 casi su 2.014 tamponi); per il terzo giorno consecutivo e' in discesa il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora e' a 63,40 (ieri era a 66,47). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 112.205. Gli ultimi casi sono stati individuati 19 in provincia di Ancona, 25 in provincia di Macerata, 33 in quella di Pesaro-Urbino, 18 nel Fermano, 13 nel Piceno e 16 fuori regione. Questi casi comprendono 27 soggetti sintomatici, 33 contatti stretti con positivi, 41 contatti domestici, 1 rilevato in ambiente di lavoro e 2 extra-regione; sono 20 i casi oggetto di approfondimento epidemiologico. Dall'inizio della crisi pandemica sono stati individuati 25.117 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 34.868 in provincia di Ancona, 23.602 in quella di Macerata, 11.451 nel Fermano e 12.382 nel Piceno; inoltre, sono 4.785 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

Sicilia: sono 25 i morti per coronavirus registrati oggi in Sicilia. I contagi sono 770, pr un totale di 26.255 attuali positivi. I dimessi/guariti sono stati 843. I ricoverati in terapia in tensiva sono in tutto 106, tra i quali 5 nuovi ingressi

Calabria: sono 278 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.902 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.125.148 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 80.683 (ieri erano 80.405). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 7,14% al 7,12%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.351 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 72,264 (+297 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 178 (-6 rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 5.068 (+3).

Campania: elle ultime 24 ore, si sono registrati 449 positivi al Coronavirus e 2 decessi nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I test processati ieri sono 20.049. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 21 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 342 occupati.