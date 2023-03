Il bollettino settimanale Covid: in calo sia i contagi sia i decessi

Illustrazione di Arnaldo Liguori

Milano, 10 marzo 2023 – In Italia sono in calo sia i nuovi contagi sia i decessi per Covid19. Lo dicono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute che dà una fotografia dell’andamento della pandemia nel nostro Paese. Ecco i numeri: nella settimana dal 3 al 9 marzo si sono registrati in totale 23.988 nuovi casi e 216 decessi, rispettivamente il 10,1% e 5,3% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si erano registrati 26.684 casi e 228 decessi. Stabile il tasso di positività al 5%.

Tornano a calare i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino riporta un totale di 477.908 tamponi, pari al 10,4% in meno rispetto alla settimana precedente (533.212).