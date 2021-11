Si apre una settimana importante per la verifica della curva pandemica. Quanto succederà nei prossimi sette giorni potrebbe dirci se la situazione dei contagi da Coronavirus, definita ancora sotto controllo per quanto riguarda infezioni e ricoveri, comunque in aumento, declinerà verso colori più accesi (giallo), con riferimento alla mappa nazionale del rischio, o confermerà una sostanziale stabilità. Al momento tutta Italia è ancora bianca ma diverse regioni - oggi sono 18 a rischio moderato - potrebbero passare al giallo se indice Rt, incidenza e quello relativo all'occupazione dei posti letto salissero ancora. In gioco c'è anche la decisione di prolungare o meno lo stato di emergenza sanitaria fissato al 31 dicembre. Sullo sfondo restano sempre la campagna vaccinale che avanza oltre il 90% della popolazione adulta e lo zoccolo duro degli irriducibili no-vax, comunque una netta minoranza. I numeri di oggi:

Sono 146.725 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 350.170. Con 2.818 nuovi casi il tasso di positività è all'1,9% in aumento rispetto all'1,3% di ieri. Risultano 364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 22 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 33 (ieri 17). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.863, ovvero 109 in più rispetto a ieri. Venti i decessi. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore e' il Lazio (445), poi l'Emilia Romagna (407), il Veneto (362) la Campania (354).

Con 29.319 tamponi effettuati sono 186 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita allo 0,6% (ieri 0,5%). Stabili i ricoverati in terapia intensiva (45), mentre calano negli altri reparti (-6, 288). I decessi sono 3 per un totale di 34.162 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 64 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, di cui 20 a Milano città, 29 a Brescia, 13 a Varese, 12 a Monza e Brianza, 10 a Bergamo e Mantova, 9 a Pavia, 6 a Sondrio, 4 a Como e Cremona, 3 a Lecco e 0 a Lodi.

Veneto: sono 362 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 480.822. I casi registrati sono il frutto di 5.820 tamponi molecolari e 6.219 test antigenici effettuati. Vi sono anche quattro decessi, che aggiornano a 11.833 il numero delle vittime. Quanto al dato dei ricoveri ospedalieri, sono 170 (4 in più) i posti occupati nelle aree non critiche, e 31 nelle terapie intensive.

Friuli Venezia Giulia: è salito a 93 il numero di persone contagiate dal Covid che hanno partecipato alle manifestazioni no green pass a Trieste, che al momento risulta il maggior focolaio in Italia. La regione friulana rischia il giallo. Oggi su 1.535 tamponi molecolari sono stati rilevati 63 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,1%. Sono inoltre 4.196 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,21%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 75 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

Trentino Alto Adige: sono 49 i nuovi casi di Covid-19 su 438 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri nella provincia di Bolzano. Dopo quattro giorni non si registrano decessi - 1.203 il totale da inizio pandemia - ma sono in aumento i ricoveri di pazienti covid negli ospedali. Nei normali reparti sono ricoverate 49 persone alle quali si aggiungono le 5 in terapia intensiva. Su 247.258 persone sottoposte a tampone molecolare, 81.073 sono risultate positive. I guariti sono 78.601. In Trentino invece ci sono 18 nuovi casi, 5 ricoveri di cui 2 in rianimazione.

Piemonte: ricoverati in aumento in Piemonte: in terapia intensiva sono 21 (+2 rispetto a ieri), negli altri reparti 188 (+10). Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta, inoltre, 1 decesso, relativo a giorni precedenti, con totale delle vittime da inizio pandemia salito a 11.814. I nuovi casi positivi sono 88, con una quota dello 0,5% rispetto ai tamponi analizzati, dei quali 65 dopo test rapido. In totale i test diagnostici nelle ultime 24 ore in Piemonte sono 18.680, di cui 16.935 antigenici. La quota dei positivi asintomatici è del 73,9%, le persone in isolamento domiciliare 4-050, i nuovi guariti 78.

Liguria: sono 65 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.664 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.922 tamponi antigenici rapidi. Il numero maggiore di contagi si registra nell'Asl3 genovese (38) seguita dall'Asl5 spezzina (14), Asl 4 Tigullio (7). Asl2 Savona (5) e Asl1 Imperia (1). Aumentano gli ospedalizzati: sono 85, 8 in più di ieri. Stabili le terapie Intensive, sono 10 come ieri. Non è stato segnalato alcun decesso. 1.157 (53 in più) sono le persone in isolamento domiciliare mentre in sorveglianza attiva sono 1.758. Sui 2 mln 546.892 vaccini consegnati ne sono state somministrate 2 mln 283.130 dosi. Nelle ultime 24 ore c'è stato un calo sensibile nella somministrazione di vaccini: sono stati soltanto 476, la prima volta che il dato scende ampiamente sotto quota mille. Le persone con doppia vaccinazione sono, a oggi,

Valle d'Aosta: nessun decesso e nessun caso positivo. I casi totali restano, pertanto, da inizio emergenza 12.310. I positivi attuali sono 80 di cui 75 in isolamento domiciliare e cinque ricoverati in ospedale. Nessun guarito nelle ultime 24 ore, dunque il totale resta di 11.756. I casi complessivamente testati sono 92.610 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 230.715. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d'Aosta sono 474.

Emilia Romagna: sono 407 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 11mila tamponi eseguiti. Non si registrano, invece, decessi. Poco meno della metà dei nuovi casi (179) sono asintomatici. Il numero dei casi attivi rimane attorno a quota 7.500, con il 95,5% in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (due in più di ieri), quelli negli altri reparti

Covid 309 (sempre due in più). In termini assoluti, la provincia con il numero più alto dei contagi è Bologna con 97 casi, 39 dei quali nell'Imolese, seguita da Modena (84), Reggio Emilia e Forlì-Cesena (47). L'età media dei nuovi positivi è di 43,7 anni.

Toscana: altri quattro morti per Covid e altri 204 nuovi casi. Le ultime vittime sono state a Firenze, Prato, Massa Carrara e Pisa. Il totale dei morti sale a 7.283 dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi fanno salire il totale dei positivi censiti in

Toscana a 289.841 casi (+0,1% rispetto al totale del giorno precedente). I guariti crescono nelle 24 ore solo dello 0,04% - sono stati 99 a tampone di controllo negativo - e raggiungono quota 276.661. Gli attualmente positivi sono adesso 5.897 (dato ancora in crescita, +1,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 283 (+13 persone il saldo giornaliero su ieri tra ingressi e uscite, + 4,8%) di cui 28 in terapia intensiva (saldo invariato). Ci sono inoltre 5.614 persone positive in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+88 unità su ieri, più 1,6%). Infine, altre 16.255 persone sono in quarantena (+281 su ieri, +1,8%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva monitorate dalle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Umbria: come lunedì della passata settimana fa registrare una leggera flessione il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 1.160, 13 in meno rispetto a domenica secondo quanto riporta il sito della Regione. L'ultimo giorno è stato caratterizzato dall'assenza di nuovi morti, mentre 13 sono stati i nuovi positivi e 26 i guariti. Sono stati analizzati 582 tamponi e 2.801 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,38 per cento (0,34 lo stesso giorno della scorsa settimana). Riguardo alla situazione negli ospedali salgono a 44, da 43, i ricoverati, sei dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive.

Marche: sono 45 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche (su 971 tamponi del percorso guariti, un numero inferiore come sempre nei giorni post festivi) con un tasso di incidenza che resta fermo a 47,42 su 100mila abitanti. Stabile anche il numero dei ricoverati, 72, di cui 18 in terapia intensiva (invariato su ieri), 20 in semi intensiva (+1), 34 in aree non intensive (-1), ci sono poi 3 dimessi. Non sono stati segnalati nuovi decessi nelle ultime 24 ore e il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia resta fermo a 3.107. Secondo i dati del Servizio Salute della Regione, la provincia con il maggiore numero di contagi nelle 24 ore è Ancona con 22, seguita da Pesaro Urbino con 10, da Fermo con 7, Macerata con 2, Ascoli Piceno con 1, oltre a 3 casi fuori regione

Abruzzo: sono 33 (di età compresa tra 5 e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 83034. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2562. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78525 dimessi/guariti (+13 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1947 (+20 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 607 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 55 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1883 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.85 per cento. Del totale dei casi positivi, 21341 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+23 rispetto a ieri), 21090 in provincia di Chieti (invariato), 19839 in provincia di Pescara (+7), 19947 in provincia di Teramo (+3), 681 fuori regione (invariato) e 136 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Molise: nell'ultima settimana in Molise stabili i numeri della pandemia. I nuovi contagi sono 52 contro i 53 dei sette giorni precedenti. Invariato il tasso di positività all'1,9 per cento. Restano 7 i pazienti ricoverati in ospedale, ma passano da 1 a 2 i malati in terapia intensiva. Gli attualmente positivi salgono da 99 a 115.

Lazio: sono 9750 gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio, 407 i ricoverati, 57 in terapia intensiva e 9.286 le persone in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, secondo i dati aggiornati della Regione Lazio, sono stati 8.799 i deceduti, 377.042 i guariti su un totale di 395.591 casi esaminati.

Campania: sono 354 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, su 8.585 tamponi molevolari e antigenici. Nessun decesso si e' registrato. Dei 656 posti letto di terapia intensiva diposnibili, ne sono occupati 19; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 259.

Calabria: sono 56 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.163 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.301.091 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 87.608 (ieri erano 87.550). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 5,18% al 4,82%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.451 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 83.007 (+63 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 107 (+4 rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 3.159.

Basilicata: nella giornata di ieri, sono stati processati 187 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si e' registrata una guarigione e non si e' avuto alcun decesso. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 24, nessuna in terapia intensiva.

Puglia: oggi in Puglia sono stati registrati 7.469 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 95 casi positivi: 27 in provincia di Bari, uno nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 2 in quella di Brindisi, 44 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 3.125 le persone positive, 139 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 273.009 a fronte di 4.202.708 test eseguiti, 263.049 sono le persone guarite e 6.835 quelle decedute.

Sicilia: oggi 295 nuovi positivi al Covid e due decessi. I casi totali salgono a 308.527, le vittime a 7.019. Gli attuali positivi sono 7.384, +187; i guariti 294.124, +106. Il maggiore numero di nuovi casi nella provincia di Catania, 111; a seguire quelle di Siracusa, 70, e Messina, 55. Sono 300 i ricoverati con sintomi, 36 in terapia intesiva, 4 del giorno. Solo 7.004 i tamponi effettuati.

Sardegna: nelle ultime 24 ore si registrano un decesso e 21 casi confermati di positività al Covid, sulla base di 675 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.883 test per un tasso di positività dell'1,1%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in più di ieri), i pazienti in area medica sono 44 (+ 2); 1.289 i casi di isolamento domiciliare (lo stesso numero di ieri). La vittima è un uomo di 84 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

