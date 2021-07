Con la curva dei contagi in salita negli ultimi giorni soprattutto a seguito della diffusione della variante Delta. Ieri, con il consueto calo del lunedì sul fronte dei tamponi, i nuovi casi sono stati 3.117, con 22 decessi registrati. E con il tasso di positività che era schizzato al 3,5%. A preoccupare il dato degli ospedali: in Sardegna e Sicilia indicazioni di stress per quanto riguarda le terapie intensive, i reparti che ospitano i malati più gravi. La Sardegna è prima in questa poco invidiabile classifica, dopo essere balzata dall'1% di occupazione die posti del 20 luglio al 5% odierno, seguita dalla Sicilia e poi dal Lazio (entrambe al 4%). E intanto i "cugini" di San Marino annunciano il raggiungimento dell'immunità di gregge.

Al centro del dibattito è, ancora una volta, la campagna di vaccinazione, che pure viaggia al ritmo di 500mila somministrazioni al giorno. Preoccupa la situazione alla ripresa delle scuole. La disparità fra regioni è evidente per quanto riguarda la vaccinazione del personale scolastico. Se Campania e Lombardia guidano il Paese, Sicilia (manca all'appello il 43% degli insegnanti) e Liguria (oltre il 34% ancora non intercettato) sono molto indietro. Il ministro della Salute Roberto Speranza si è detto convinto dello strumento della persuasione" per convincere gli indecisi, ma il Governo non esclude l'obbligatorietà. Sul fronte degli studenti, l'obiettivo è arrivare al 60% della copertura degli over 12 a fine di questo mese. Sul tema non mancano le divisioni politiche. Se il governatore campano De Luca (Pd) ha come obiettivo quello di vaccinare l'80% degli studenti, il leader della Lega Salvini risponde con un "non scherziamo" all'ipotesi di vaccinare i ragazzi tra i 12 e i 13 anni.

A fronte di 8.606 tamponi effettuati, ieri erano 177 i nuovi positivi in regione (tasso di positività in aumento al 2%).

Ecco i dati in arrivo dalle altre regioni italiane. Oggi in Puglia sono stati registrati 132 casi su 11.186 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,18%. È stato registrato un decesso, in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.850.144 test e sono 1.824 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.237 e sono 246.745 i pazienti guariti. Due invece i decessi in Veneto dove si mantiene alto il numero dei nuovi positivi: 490 le nuove infezioni con un aumento importante dei ricoveri, 27 in piu' nelle aree non critiche in un solo giorno. In Toscana salgono a 249.203 i casi complessivi di positività al coronavirus da inizio emergenza, 271 in più (+0,1%) rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 237.700 (95,4% dei casi totali). Sono stati eseguiti 6.975 tamponi molecolari e 5.594 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,2% è risultato positivo. Crescita significativa dei contagi in Alto Adige: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 nuovi casi, il valore più alto delle ultime settimane. Sono risultati positivi 24 su 723 tamponi pcr e 19 su 3.244 tamponi antigienici. I nuovi guariti sono 33. Il numero dei decessi resta fermo a 1.183. Zero decessi in Abruzzo, dove si registrano 29 nuovi casi sui 4.377 test effettuati con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, salgono a 75.805. Anche il Lazio può segnare uno zero accanto al dato dei decessi. Qui "su oltre 13mila tamponi (+5.385) e oltre 22mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 543 nuovi casi positivi (-7) - fa sapere l'assessore regionale Alessio D'amato -. Iricoverati sono 254 (+14), le terapie intensive sono 35 (+1), i guariti sono 303. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all'1,5%". Sono 110 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.621 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 983.036 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 70.397. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.254 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 66.719 (+12 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 59 (+3 rispetto a ieri) di cui 5 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 2.2420 (+97).

Raddoppiano, insieme alla crescita di contagi, le prescrizioni di anticorpi monoclonali a pazienti Covid. Nella settimana dal 16 al 22 luglio sono state infatti 161, a fronte delle 80 dei sette giorni precedenti. Lo evidenzia il 16° Report sugli Anticorpi Monoclonali per Covid-19 dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa): sono 6.395 i pazienti inseriti nei registri di monitoraggio di questi farmaci, autorizzati in via emergenziale e disponibili in Italia a partire da marzo scorso per persone particolarmente fragili, con infezione recente da Sars-Cov-2 e senza sintomi gravi. Grazie all'aumento di persone anziane e fragili vaccinate, le dosi settimanali prescritte sono calate in modo netto da metà aprile. Tra il 16 e il 22, erano state ben 945, mentre sono state appena 34 nella settimana dal 25 giugno al primo luglio. Ma il loro numero è ora in risalita: sono state 74 nella settimana 2-8 luglio (+118%) e 80 nella settimana 9-15 luglio (+8%), per arrivare a 161 nel periodo 16-22 luglio (+101%).