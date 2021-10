Con il massiccio ritorno al lavoro in presenza e una "quasi" normalità nella vita di tutti i giorni, c'è grande attenzione all'evoluzione dei numeri della Pandemia di Covid-19 in Italia. Un occhio all'Italia, dove i contagi stanno, seppur lentamente, crescendo e un occhio alla Gran Bretagna (dove i nuovi casi viaggiano sopra i 40mila al giorno) per capire cosa succederà nelle prossime settimane per i ricoveri e le terapie intensive.

Una situazione da monitorare mentre in diversi paesi dell'Est Europa, dove il tasso di vaccinazione è intoro o non supera il 30%, gli ospedali stanno andando in tilt con reparti e terapie intensive piene e la Lituania torna al lockdown.

IL BOLLETTINO DI IERI

In Italia la situzione risulta essere ancora "sotto controllo". Salgono infatti a quota 12, più la provincia autonoma di Trento, le regioni italiane in verde, il livello di rischio più basso, nella mappa europea della situazione Covid-19 aggiornata ogni settimana dall'Ecdc, Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, e pubblicata oggi. Le 'new entry' Emilia Romagna, Lazio, Valle d'Aosta e Basilicata raggiungono in fascia verde Piemonte, Liguria, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, e Trento appunto.

La pandemia in Italia

DATI IN AGGIORNAMENTO Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.535 nuovi casi (in netto calo, in termini assoluti, rispetti a domenica quando erano stati 3.725). sono invece stati 30 i morti con 222mila tamponi effettuati. Sono invece stati 30 i decessi. In attesa dei numeri odierni sulla Pandemia ieri la curva epidemica in Italia è risultata in lieve calo nel numero dei nuovi positivi. Sono stati 3.725 i nuovi contagi Covid contro i 3.908 di ieri, ma con un minor numero dei tamponi: 403.715 (ieri 491.574) e un tasso di positività che è salito allo 0,9% (+0,1%). In calo invece i decessi: 24, contro i 30 di 24 ore prima, per un totale di 131.826 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sul fronte della pressione ospedaliera erano 341 i pazienti ricoverati in Terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono stati 18 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 2.473, diciotto in più rispetto al giorno precedente. I casi totali sono 4.741.185, mentre i guariti ammontavano a 2.940 per un totale di 4.534.584. La regione con più casi è stata la Campania (+467), seguita da Lazio (+459), Veneto (+398) e Lombardia (+393).

Il Covid in Lombardia

DATI IN AGGIORNAMENTO In attesa dei dati diffusi da Regione Lombardia, ieri sono stati 393 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, contro i 390 del giorno precedente, a fronte di 94.483 tamponi effettuati, su un totale di 16.752.923 da inizio emergenza. Domenica sono stati registrati 4 decessi, il doppio rispetto a 24 ore prima, quando si sono registrate due vittime in regione. Numeri che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 34.141. Sul fronte della pressione ospedaliera, sono rimasti sostanzialmente stabili i ricoveri: 48 i posti letto occupati da pazienti Covid in Terapia intensiva, uno meno di 24 ore prima, e 276 negli altri reparti (-5), mentre in isolamento domiciliare c'erano 8.151 pazienti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 848.709 (+197). Gli attualmente positivi in totale ieri erano 8.475 (+192). Tra le province lombarde la più colpita resta Milano, con 106 nuovi casi; seguono 64 a Varese, 42 a Bergamo e a Brescia, 33 a Como, 20 a Monza, 17 a Mantova, 12 a Pavia, 9 a Cremona, 8 a Lecco, 6 a Lodi e 2 a Sondrio.

Le altre regioni

Basilicata : sono 22 i positivi al Covid in Basilicata su 620 tamponi processati tra sabato 23 e domenica 25 ottobre. Nelle stesse giornate risultano 73 guarigioni e nessun decesso. Sono 21 le persone attualmente ricoverate, nessuna è in terapia intensiva. In totale i positivi al Covid in Basilicata sono 809. È quanto diffuso oggi dalla task force della Regione.

: sono 220 i contagi Covid scoperti con i tamponi in Veneto nelle ultime 24 ore. Un dato nettamente più basso rispetto al trend degli ultimi giorni, dovuto alla minor attività di tracciamento nel weekend. Non si registra alcun decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 477.495, quello delle vittime resta fermo a 11.815. I soggetti attualmente positivi sono 9.418. (+139). Risalgono leggermente i ricoveri ospedalieri: sono 204 (+4) i malati nei normali reparti medici, 31, senza variazioni, quelli nelle terapie intensive. Abruzzo: Sono 7 (di eta' compresa tra 30 e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 82372. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2559. Sono 59 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1451 (-38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.