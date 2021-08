Verona - Brutta avventura per Fabrizio Nonis, il Beker, volto tv dei canali Alice e Gambero Rosso tv. Il noto personaggio televisivo, titolare di una macelleria in Veneto ma apprezzato anche come giornalista e scrittore - "gastronomo errante" si definisce sul suo profilo Instagram - per la competenza e la simpatia dimostrata nelle numerose apparizioni in trasmissioni su diversi network italiani, venerdì è stato vittima di un'aggressione all'esterno dello stadio di Verona.

Nonis, nominato nel 2020 ambasciatore del gusto, si era recato al Bentegodi con il figlio per assistere alla partita Hellas-Inter, finita 1-3 in favore dei campioni di Italia. Secondo quanto è riportato da alcune testate locali il gastronomo e il figlio stavano raggiungendo la loro auto, quando sarebbero stati presi di mira da un gruppo di tifosi, per motivi in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Gli assalitori avrebbero indossato i colori della squadra di casa. Uno dei componenti del gruppetto avrebbbe colpito il Beker con un pugno sul viso. Due ceffoni avrebbero anche raggiunto il ragazzo. Poi gli autori del pestaggio si sarebbero allontanati.

Padre e figlio, intontiti, sono stati aiutati da alcuni testimoni che avevano assistito alla scena e portati al pronto soccorso dell'ospedale di Verona. A Nonis è stata diagnosticata la perforazione del timpano e una microfrattura allo zigomo destro. Dell'accaduto si stanno occupando le forze dell'ordine, per verificarne dinamica e, soprattutto, eventuali motivazioni.