Banda del metal detector in azione a Parabiago, villa svaligiata e distrutta: cane preso a sassate

Parabiago (Milano), 4 aprile 2023 - Ancora ladri in azione nelle villette fra Canegrate e Parabiago. Nei giorni scorsi una banda è riuscita ad entrare in una casa della frazione Ravello di Parabiago. La casa è stata quasi distrutta: è stata sollevata una vasca da bagno, smontato i faretti nel cartongesso oltre che la parte bassa della cucina.

I ladri hanno poi preso di mira il cane spruzzandogli sostanze urticanti per poi rubare oggetti di valore e contanti. Il valore del colpo si aggira attorno ai 30 mila euro. Il cane è anche stato preso a sassate. Sembra si tratta di una banda esperta in colpi del genere che gira con il metal detector per cercare ovunque oggetti e preziosi, come capitato qualche settimana fa in alcune abitazioni di Canegrate e San Giorgio su Legnano.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Parabiago e della Compagnia di Legnano.