Pavia - Furti in appartamenti e negozi. Al termine di una articolata operazione denominata 'Octavia', i carabinieri del Comando provinciale di Cuneo sono risuciti a smantellare una banda di ladri. Dodici i provvedimenti di custodia cautelare - tra cui otto arresti in carcere, un domiciliare e tre obblighi di dimora - emessi dal Gip del Tribunale di Cuneo su richiesta della locale Procura.

La banda è accusata associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati in abitazione, in esercizi commerciali e di ricettazione. Oltre 50 i reati contestati agli indagati. Un centinaio i militari dell'Arma impegnati nelle

perquisizioni nei confronti degli indagati, che hanno impegnato anche il Comando provinciale di Asti. Sono trenta i furti aggravati in abitazione di cui la banda è accusata, messi a segno tra le province di Cuneo, oltre a Mombercelli e Varzi ( Pavia). Contestati anche 23 furti aggravati in esercizi commerciali in provincia di Cuneo, due furti con destrezza, due ricettazioni di refurtiva e un furto di auto. Il valore complessivo della refurtiva trafugata è stato quantificato in oltre 100 mila euro tra oro, preziosi, elettrodomestici e abbigliamento.