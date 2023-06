Bagno nel Ticino, muore a 15 anni

ZERBOLÒ (Pavia)

È il secondo ragazzo morto annegato in un fiume lombardo in pochi giorni. Dopo il 18enne di origini egiziane che nella giornata di festa del 2 giugno aveva perso la vita nell’Oglio, in una zona di Calcio nella Bassa bergamasca, ieri la seconda tragedia nel Ticino, in provincia di Pavia, nel territorio comunale di Zerbolò. La vittima è un ragazzino di soli 15 anni, italiano, residente a Motta Visconti (Milano) e che frequentava l’Itis Cardano a Pavia.

Era insieme a due amici sulla spiaggia detta “dell’ex colonia”, sulla riva destra del fiume. Una giornata tutt’altro che calda, anzi con pioggia a intermittenza e anche con il fiume ingrossato dai temporali. Ma i tre amici hanno deciso di fare il bagno, senza rispettare il divieto di balneazione. In due sono tornati a riva, il quindicenne è invece andato in difficoltà mentre era in acqua. Scattati tempestivamente i soccorsi, è stato trovato dalla barca dei sommozzatori dei vigili del fuoco ed estratto dal fiume ancora vivo, anche se già privo di conoscenza, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dove però in serata è stato constatato il decesso.

S.Z.