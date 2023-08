Bagnini volontari salvano tre turisti nel lago Il soccorso a Piona in memoria di Claudio

Hanno tirato fuori dalle acque del laghetto di Piona tre giovani stranieri che rischiavano di annegare. Se non fosse per i bagnini volontari degli Amici di Claudio e i soccorritori della Croce rossa di Colico, il bilancio tragico di questa estate sarebbe ancora più pesante. L’associazione è stata fondata nel 2008 da mamma Patrizia Gobbi per evitare che altri ragazzi vengano inghiottiti dal lago, come successo – nello stesso punto e nello stesso modo – a suo figlio Claudio di 15 anni. Era giovedì 12 luglio 2007 alle 16.40. Un giorno, una data e un’ora che non dimenticherà mai.

Daniele De Salvo