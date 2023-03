L'avvocato e lo smog: "Quattro anni di odissea, ma Comune e Regione dovranno risarcirmi"

Lo skyline di Porta Nuova a Milano oscurato dallo smog

Milano - ​«Andrò fino in fondo, non mi fermerò fino a quando avrò giustizia". La guerra legale di Silvio Battista (nella foto sotto) contro la Regione e il Comune di Milano per i danni alla salute causati dall’inquinamento fuori dai limiti non si ferma. L’avvocato di origini irpine, il cui caso di malato di bronchite cronica è appena stato rispedito al Tribunale del capoluogo lombardo dalla Cassazione, non rinuncia. "Dopo essermi rivolto nel 2019 al Tribunale, che ha negato la propria giurisdizione sulla materia, ho dovuto affrontare un’odissea giudiziaria, che mi costretto a rivolgermi al Tar della Lombardia fino ad arrivare alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ribadito che competente in materia è il giudice ordinario. In questi quattro anni, mi sono visto negare il fondamentale diritto di accesso alla giustizia, ho sottratto tempo al mio lavoro, oltre a subire un’ingiusta condanna alle spese legali da parte del giudice ordinario in favore di Regione e Comune per circa 10mila euro. Attualmente, sto valutando la possibilità di adire direttamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo". L'avvocato Silvio Battista Quando ha cominciato a manifestare i primi problemi di salute? "Sono arrivato a Milano nel 2009 e a partire...