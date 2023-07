Autovelox in Lombardia dal 5 al 9 luglio. Ecco dove e quando

Milano, 5 luglio 2023 – Come ogni settimana la Polizia segnala le postazioni mobili degli autovelox in Lombardia. Ovviamente rimangono in funzioni i sistemi di controllo fisso e il tutor sulle autostrade. L’invito è comunque di rispettare sempre i limiti di velocità indipendentemente dalla presenza di strumenti di controllo: è una questione di sicurezza vostra e sopratutto degli altri utenti. Per questo in casi particolari di brutto tempo, con pioggia violenta e grandine, è ancor più importante limitare la velocità anche sotto i limiti previsti. Ecco le postazioni previste da mercoledì 5 giugno a domenica 9 giugno.

Mercoledì 5 luglio 2023

Autostrada A 35 Bergamo - Nembro - Albino

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate Varese

Strada Provinciale SP 342 Asse Interurbano Bergamo

Giovedì 6 luglio 2023

Autostrada A 4 Torino-Trieste a Milano

Autostrada A 7 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A 22 Brennero-Modena a Mantova

Strada Provinciale SP 342 Asse Interurbano Bergamo

Strada Comunale a Meda in via Vignazzola in provincia di Monza e Brianza

Venerdì 7 luglio 2023

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso a Como

Strada Provinciale SP 122 Francesca a Pontirolo in provincia di Bergamo

Sabato 8 luglio 2023

Autostrada A 7 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia a Brescia

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi a Lodi

Domenica 9 luglio 2023