Com’è morto Luigi Floretta? Eseguita l’autopsia, attesa per i risultati dei test sull’anestesia

Brescia, 4 luglio 2023 – Serviranno ulteriori accertamenti per capire di che cosa è morto Luigi Floretta, 45 anni, il dipendente amministrativo della Rai di Bolzano deceduto venerdì al Civile 48 ore dopo un intervento di implantologia in uno studio odontoiatrico di Brescia.

Oggi, martedì 4 luglio, è stata eseguita l'autopsia alla presenza, tra gli altri, dei consulenti della famiglia della vittima, ma l'esame in base alle prime informazioni trapelate non avrebbe fornito indicazioni chiare.

Si attende adesso l'esito delle analisi farmacologiche per verificare quale tipo di sedazione sia stata utilizzata e in quali dosi. La procura ha già restituito la salma ai parenti e ha dato il nulla osta per i funerali. Sul caso il pm Francesco Carlo Milanesi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto al registro degli indagati il dentista, titolare di studio, un’assistente e l’anestesista presenti all’intervento.