Aumento prezzo dei biglietti dei mezzi, linea dura della Regione: i Comuni contrari pagheranno per tutti

MILANO – I Comuni che voteranno contro l’adeguamento del prezzo dei biglietti dei mezzi pubblici agli indici Istat dovranno tirar fuori di tasca propria i soldi che servono a compensare i mancati introiti dovuti al mancato rincaro. E dovranno farlo non solo per la rete di trasporto di propria competenza ma per l’intera rete di competenza dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale della quale fanno parte e nella quale hanno espresso il proprio voto.

Questo è quanto prevede una modifica alla legislazione vigente proposta da Marco Bestetti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e approvata ieri in Consiglio regionale dal centrodestra nell’ambito della legge di revisione normativa ordinamentale. Il pensiero è inevitabilmente corso a quanto accaduto tra luglio e il 6 settembre scorso, quando, nell’assemblea dei soci dell’Agenzia del Tpl, il Comune e la Città Metropolitana di Milano si opposero all’adeguamento dei biglietti del mezzi pubblici che la Regione ha reso quasi automatico ricorrendo al piano B, vale a dire: stanziando risorse proprie. Il Comune mise 8,7 milioni di euro, la Città Metropolitana 553mila. Somme relative, però, ai trasporti di propria competenza.

Finora la legge regionale ha infatti lasciato alle Agenzie del Tpl due scelte alternative: procedere al rincaro oppure mettere risorse di tasca propria per la propria rete e il proprio territorio, come detto. Ora il conto da pagare si fa più salato. Ed è lo stesso Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti, a dichiarare in Consiglio regionale che l’obiettivo è dare un segnale ed evitare che si ripeta quanto avvenuto tra luglio e settembre in quel dell’Agenzia milanese, confermando, così, quanto dichiarato dal Pd, che in Aula si è visto bocciare la questione pregiudiziale sulla liceità della norma.

«Da ora in avanti – si legge nel comunicato dei Dem –, l’amministrazione che si opporrà agli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico decisi dalla Regione dovrà mettere risorse di tasca propria anche per tutte le altre amministrazioni ricomprese nello stesso distretto. In altre parole, se Milano bloccherà, come ha fatto a luglio, gli aumenti di biglietti e abbonamenti, dovrà coprire i mancati introiti anche per i territori di Monza e Brianza, Lodi e Pavia. E così potrà accadere in ogni provincia. Una norma sbagliata che sarà impugnata".

"Il Pd aveva presentato una questione pregiudiziale per impedire l’approvazione di una modifica che – spiega il primo firmatario, il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono – è contraria alle norme in vigore. La risposta dell’assessore Lucente è che questa norma serve per “dare un segnale”, una velata minaccia". Per l’esattezza, l’assessore in Consiglio ha dichiarato quanto segue: "È un modo anche per dare un certo segnale perché a luglio quello che è successo è stato particolarmente imbarazzante. Questo non significa che con la modifica della legge 6 non si possa tornare a rivedere le quote (di ogni socio ndr ) e modificarle".