Assago, incendio in un fienile: il fumo raggiunge il centro abitato, allarme nella notte

Assago (Milano), 16 agosto 2023 - La scorsa notte, intorno alla una, ad Assago è divampato un violento incendio che ha coinvolto le balle di fieno accatastate nel cascinale sulla strada per il quartiere Bazzana Inferiore. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore per domare le fiamme. Nel rogo non è rimasto ferito o intossicato nessuno e nel cascinale non erano presenti animali. Le alte fiamme, notate a chilometri di distanza, sono state prontamente circoscritte. Il fumo ha raggiunto il centro abitato di Assago, allarmando i cittadini

Il sindaco Lara Carano ha ringraziato per il rapido intervento i carabinieri di Assago e le squadre dei Vigili del fuoco di Pieve Emanuele e di Milano. Ancora non sono chiare le cause che hanno dato il via al rogo che ha provocato ingenti danni al fienile.