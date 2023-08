Anfo, incidente tra auto e moto: morto 53enne

Anfo (Brescia), 19 agosto 2023 - Ancora uno schianto dall'esito mortale sulle strade bresciane. Un motociclista di 53 anni ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 19 agosto in territorio di Anfo. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30 sulla Provinciale 237.

In base alle prime, sommarie informazioni, il centauro per ragioni in corso di accertamento si è schiantato frontalmente con un'auto che procedeva nella direzione di marcia opposta. Sul posto l'Areu ha inviato un’ambulanza e l'elisoccorso ma salvare il cinquantrenne si è rivelato impossibile. Sul posto ance la polizia locale e i vigili del fuoco. Il traffico è in tilt, con lunghe code.

Solo nel pomeriggio di Ferragosto si era registrato un altro mortale: un centauro 73enne è deceduto dopo essere precipitato in un burrone a Bagolino.