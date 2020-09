Cremona, 13 settembre 2020 - Alla vigilia della prima campanella, il vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, ha scritto un lungo messaggio rivolto ai ragazzi, ma anche a tutto il personale della scuola.

Il vescovo di Cremona scrive: “Carissimi alunni e insegnanti, dirigenti e addetti ai vari servizi necessari alle nostre scuole, di ogni ordine e grado, in questi giorni non si parla che di voi! Immagino che ne siate un po’ felici e un po’ stanchi. Perché non ci dovrebbe essere niente di più normale dell’inizio di un nuovo anno scolastico (ricordo come da piccolo anche io aspettavo il 1° ottobre di ogni anno), ed invece, stavolta, sembra tutto più complicato, decisivo, non solo per voi e per le vostre famiglie, ma per l’intera collettività, in ogni parte del mondo”.

Non manca anche il riferimento all'emergenza, lo stesso vescovo è stato colpito dal coronavirus. “Certo, l’epidemia da coronavirus ci ha fatto sperimentare un grande dolore, ha seminato paura, ci ha chiusi in casa e allontanati gli uni dagli altri, ed è giusto e necessario avere grande prudenza perché il contagio non si diffonda. Anche io vi chiedo di fare tutti la massima attenzione, ogni giorno, con pazienza e amore. Amore a voi stessi e agli altri”.