Cremona, 30 settembre 2018 - "Questa mattina la sede della Lega di Cremona e' stata colpita da un gesto vile e infame". Lo riferisce Simone Bossi, senatore della Lega, spiegando che "anonimi vandali hanno lanciato una bottiglietta di liquido infiammabile contro la finestra della sezione, fortunatamente senza causare danni a persone o cose". "Non e' la prima volta che la Lega di Cremona viene presa di mira e attaccata da vigliacchi. Questi atti - sottolinea Bossi -sono inaccettabili e mi auguro che i responsabili vengano presto identificati e adeguatamente puniti. La politica e la democrazia si basano sulla dialettica, non sulla violenza. Non abbiamo paura di questi atti intimidatori e andiamo avanti, se pensano di fermare la Lega con certi gesti ignobili, si sbagliano di grosso".

Sull'accaduto è intervenuto anche Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda: "La nostra sede di Cremona per la seconda volta in un mese è stata devastata dai soliti teppisti, stavolta con il lancio di una bottiglia incendiaria che avrebbe potuto provocare danni enormi". E ha sottolineato: "Nel giro di tre mesi, solo in Lombardia, sono state danneggiate le sedi di Varese, di Bergamo, della Brianza e ora di Cremona. Da tempo denunciamo il clima di pesante intimidazione intorno al nostro movimento soprattutto in Lombardia: nell'ultimo biennio sono state aggredite e danneggiate numerose nostre sezioni in tutto il territorio regionale, passando da scritte con minacce di morte ai proiettili inviati un mese fa alla sezione di Varese, alle aggressioni delle sedi in Brianza fino a quelle fisiche, ripetute, nei confronti dei nostri militanti a Milano, alcuni finiti in ospedale, il tutto nel più totale silenzio del Pd e dalla sinistra".