Cremona, 2 novembre 2018 - Mette in affitto un appartamento ad Alassio, incassa la caparra e sparisce. I carabinieri di Cremona, al termine di accertamenti, hanno denunciato per truffa, V.S., 30enne nato a Carate Brianza, pregiudicato residente ad Albiate.

Il 30enne, attraverso un ingannevole annuncio, ha postato la locazione di un immobile ad Alassio in Liguria, mediante un sito internet specializzato in quel tipo di annunci. Al termine della trattativa ha fatto versare ad un 44enne, residente a Cremona, l’importo di 275 euro a titolo di caparra, mediante bonifico bancario. Ma una volta ricevuto il, bonifico, il 30enne è sparito non contattando più la vittima per finalizzare la locazione.