Come mai avesse ben 1.875 euro in contanti nel portafogli rimane un mistero - anche se ha affermato di aver prelevato tutti quei soldi al bancomat per pagare il proprio soggiorno in albergo -, la certezza riguarda il fatto che una donna di Cremona può tirare un lunghissimo sospiro di sollievo visto che il portafogli le è tornato intonso. E con i 1.875 euro in contanti e le due carte bancomat che conteneva. A trovarlo è stata una donna a Pantelleria, dove la cremonese stava trascorrendo qualche giorno di vacanza, che lo ha subito portato ai carabinieri. I quali hanno trovato la legittima proprietaria del portafogli e le hanno restituito tutto. Denaro compreso. La cremonese, quindi, sentendosi sollevata e in debito con quella donna le ha offerto una ricompensa. Ma ecco il colpo di scena: "Ho fatto solo il mio dovere", ha risposto la donna rinunciando al denaro propostole.

