Scandolara Ravara, alla guida con un tasso di alcol 7 volte il consentito: denunciato 39enne

Cremona, 19 ottobre 2023 – Un automobilista è stato denunciato perché è stato sorpreso ubriaco alla guida, dopo essere uscito di strada abbattendo un cartello della segnaletica e finendo la corsa in un campo.

L'incidente è avvenuto di sera a Scandolara Ravara, lungo la strada provinciale, nei giorni scorsi. Il 39enne ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori dalla carreggiata. Gli automobilisti che hanno assistito hanno allertato i carabinieri e il 118.

Le analisi a cui è subito stato sottoposto dai carabinieri di San Daniele Po hanno stabilito che stava guidando con un tasso alcolemico di 3,46 grammi per litro, quasi 7 volte il consentito. Dopo i controlli per l'uomo sono arrivati la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro dell'auto e il ritiro della patente.