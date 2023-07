Cremona, spacciatore fugge in monopattino: bloccato dopo l’inseguimento

Cremona – È fuggito in monopattino subito dopo aver venduto una dose di droga: i carabinieri però lo hanno inseguito e bloccato poco dopo: addosso aveva ancora i 100 euro appena incassati nella vendita. Lo spacciatore, un 21enne di origine straniera con numerosi precedenti, è stato arrestato per spaccio, mentre il suo “cliente”, un 23enne già segnalato in Prefettura come consumatore di stupefacenti, è stato perquisito e nuovamente segnalato.

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di lunedì 3 luglio nella zona di via Postumia, dove i carabinieri si erano appostati per intercettare movimenti sospetti. Verso le 18 il 21enne è arrivato in monopattino e, dopo avere parcheggiato tra alcuni veicoli in sosta, si è guardato intorno, poi è salito su un'auto parcheggiata con a bordo il conducente. Tra i due c'è stato un rapido scambio, poi il ragazzo è sceso dal veicolo e si è allontanato con il suo monopattino.

A qual punto i militari sono intervenuti e hanno bloccato e identificato il conducente dell'auto, un 23enne segnalato alla prefettura come consumatore: durante la perquisizione gli è stato trovato in tasca un pezzo di hashish di 13 grammi.

A quel punto i carabinieri, con l'aiuto di una gazzella, hanno inseguito il 21enne in monopattino e lo hanno intercettato in una via poco distante, bloccandolo. Addosso aveva 100 euro in contanti, la somma ricevuta poco prima dal 23enne per acquistare l'hashish. Droga e soldi sono stati sequestrati e il 21enne è stato arrestato.