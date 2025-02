Sotto i tappetini dell’auto avevano arnesi da scasso. Tre portati in caserma e denunciati, due sono recidivi

A volte ritornano e si prendono un’altra denuncia. Era il 28 gennaio quando i carabinieri avevano fermato un’auto a Madignano. Dentro c’erano alcune persone che avevano documenti falsi e arnesi da scasso ed era finita con una denuncia a piede libero per tutti loro. Lunedì la scena si è ripetuta a Pandino dove, nel pieno centro del paese, i carabinieri hanno fermato un’auto sospetta. All’interno c’erano tre uomini e controllando i loro documenti, i militari si sono accorti che due di loro erano le stesse persone già trovate e denunciate a Madignano. Di più: controllando l’auto, sotto i tappetini i carabinieri hanno trovato cacciavite, piede di porco, guanti e passamontagna. A quel punto i tre sono stati portati in caserma dove sono stati di nuovo denunciato per possesso di arnesi da scasso e poi di nuovo lasciati liberi. P.G.R.