Crema, 8 settembre 2020 - Tampone negativo per il bambino dell'infanzia Iside Franceschini. La maestra della scuola dell'infanzia di Crema, su indicazione della coordinatrice, ha provveduto oggi pomeriggio a contattare tutte le famiglie per comunicare loro quanto riferito ufficialmente da Ats Valpadana. E' quanto ha comunicato il Comune: “L'esame del tampone del minore che ha causato, venerdì scorso, l'isolamento di una classe della scuola ha esito negativo”.

Da domani quindi tutti i bambini torneranno a frequentare regolarmente la scuola. Non mancano però alcuni punti che fanno discutere, soprattutto perchè come dimostra questo caso. “Nella cornice di questo caso è stato rilevato come l'attuale protocollo sanitario comporterebbe un rischio concreto di paralisi delle scuole con bambini così piccoli - molto spesso malati - e la Regione Lombardia ha già preso l'impegno di coordinare questo protocollo con le linee guida ministeriali e dell'Iss che disciplinano il tracciamento e isolamento dei contatti stretti solo nell'eventualità di un esito positivo del tampone e non durante il periodo di attesa”.