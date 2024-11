Sorprende ladro nel suo ristorante “Guida” i carabinieri all’arresto

Ha visto un ladro nel suo ristorante e non si è perso d’animo: ha chiamato i carabinieri e poi lo ha inseguito, avvertendo le forze dell’ordine di dove fosse e permettendo così di far arrestare il malvivente. Giovedì a metà mattina il titolare di un ristorante del centro è andato ad aprire la sua attività. Ha notato che la vetrina del locale era stata sfondata e che, ancora più sorprendente, all’interno c’era un ladro, intento ad appropriarsi di bottiglie e alimentari che metteva in una borsa. Dopo un momento di stupore il ristoratore è passato all’azione. Il ladro, sorpreso… nell’esercizio delle sue funzioni non ci ha pensato neppure un attimo a opporre resistenza, ma ha preso la borsa con il suo contenuto ed è fuggito. Per nulla intenzionato a farla passare liscia al malvivente, il ristoratore lo ha seguito senza farsi notare e contemporaneamente ha avvertito le forze dell’ordine di quel che stava accadendo, informando che stava seguendo il malvivente a distanza, senza perderlo d’occhio.

In questo modo, avvertendo la centrale dei carabinieri di dove si stesse dirigendo il ladro, sempre con lui ai calcagni, quando una pattuglia ha raggiunto il ristoratore, per i militari è stato semplice individuare il ladro, indicato dalla vittima e poi fermarlo. Il responsabile del furto e dello sfondamento della vetrina, un trentenne italiano, aveva con sé ancora la refurtiva. È stato fermato e accompagnato in caserma, dove è stato identificato e arrestato in quanto colto in flagrante.

P.G.R.