Il raggiro del finto legale. Truffatore di anziane preso a Soresina grazie ai corsi dell’Arma

Soresina (Cremona) – Attende il processo in prigione il truffatore che ha raggirato un’anziana ma è stato intercettato e arrestato dai carabinieri anche grazie alle pronte segnalazioni di altre tre donne che non sono cadute nella sua trappola. Un trentenne italiano pregiudicato sabato mattina ha tentato di truffare alcune anziane. Ha contattato via telefono tre donne, due di 86 e una di 77 anni, alle quali ha raccontato la “solita“ storia del parente che ha avuto un incidente e che per evitare la galera deve pagare un avvocato.

Le tre donne, che avevano assistito a una conferenza dei carabinieri proprio contro le truffe agli anziani, non ci sono cascate e hanno avvertito i militari di Soresina che hanno allertato i colleghi della Sezione operativa di Cremona, arrivati in borghese. Mentre stavano cercando il truffatore, i militari hanno visto una persona uscire di corsa da un caseggiato e infilarsi in un’auto. Così hanno fermato il trentenne, che è apparso nervoso.

Controllando l’auto, i carabinieri hanno rinvenuto un borsello che conteneva gioielli. Sono tornati nel caseggiato da dove il trentenne era stato visto uscire e hanno trovato un’anziana che ha riferito loro di aver consegnato al malvivente i propri ori. La donna ha raccontato loro di aver ricevuto una telefonata da una persona che si era qualificata come carabiniere, che la avvertiva del fatto che un suo nipote aveva investito un pedone e stava per essere messo in prigione.

C’era un avvocato che avrebbe potuto evitargli il carcere – ha raccontato il truffatore all’anziana – però voleva avere la certezza di essere pagato. La donna aveva replicato all’interlocutore di non avere in casa la somma richiesta, ben 1.500 euro, ma il finto carabiniere aveva ribadito che l’avvocato si sarebbe accontentato anche di gioielli e che lui stesso sarebbe passato a ritirarli per consegnarli al legale e far liberare il nipote.

Cosa che di lì a poco aveva fatto. Il trentenne è stato poi intercettato e arrestato. Lunedì è stato accompagnato davanti al giudice del Tribunale di Cremona. Il magistrato ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa ma ha deciso di lasciare in prigione il pregiudicato in attesa del procedimento.