Soresina, violenta lite tra stranieri in via Genala: un accoltellato e un arresto

Protagonisti di una serata folle due stranieri di 19 e 20 anni. Martedì, alle 21, una “gazzella“ dei carabinieri del posto è stata fermata, mentre percorreva via Genala, da un giovane che stava sanguinando. I militari hanno subito soccorso il giovane, uno straniero di 20 anni, che ha loro riferito di essere stato ferito con un coltello da un connazionale e lo ha indicato in una persona che stava nei pressi.

Dopo aver messo in sicurezza il ferito e chiamato un’ambulanza, i militari si sono avvicinati all’altra persona, uno straniero di 19 anni, chiedendo spiegazioni e domandandogli di identificarsi. Il giovane è apparso subito nervoso e per nulla collaborativo, non ha obbedito alle richieste dei militari e a un tratto ha estratto da sotto la maglietta un coltello da cucina. Sono stati momenti di alta tensione con lo straniero che minacciava i carabinieri.

A un certo punto però il 19enne ha deciso di acconsentire alle richieste dei militari e ha gettato a terra l’arma. A quel punto i carabinieri lo hanno bloccato e hanno recuperato il coltello. Nel frattempo è arrivata un’ambulanza che ha medicato il ferito. Intanto i militari hanno perquisito i due protagonisti della lite e anche addosso al giovane ferito è stato trovato un coltello da cucina. Quando il ferito è stato medicato, ha rifiutato il ricovero in ospedale e a quel punto i due stranieri sono stati portati in caserma.

Lì il ferito è stato denunciato per porto di arma da taglio e poi liberato, mentre il ventenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità, porto abusivo di arma da taglio e violazione delle norme sull’immigrazione.

Lo straniero ha passato la notte in guardina e ieri nella tarda mattinata è stato portato nel Tribunale di Cremona davanti al giudice. Qui il magistrato ha convalidato l’arresto, rinviato all’udienza del 27 settembre e poi ha rimesso in libertà lo straniero. Nel contempo sono state avviate le procedure per la sua espulsione, sempre che quando le pratiche burocratiche saranno completate e si dovrà dar corso al suo accompagnamento in frontiera il soggetto in questione venga rintracciato.