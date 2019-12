Sondrio, 15 dicembre 2019 - Paura e partita sospesa per un'ora. E' successo questo pomeriggio a Ivrea, in Piemonte, durante la partita di rugby di serie B tra Ivrea e Sondrio. Durante uno scontro di gioco sul campo «Diego Santi» un giocatore della formazione valtellinese di 23 anni è rimasto ferito alla testa.

Secondo le prime informazioni, il giovane del Sondrio ha riportato un serio trauma cranico. La partita è stata sospesa per permettere l'intervento del personale del 118. Il 23enne è stato trasportato con l'elicottero, in codice rosso, al Cto di Torino per le cure: non è in pericolo di vita. La gara è ripresa soltanto dopo un'ora