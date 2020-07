Crema (Cremona), 29 luglio 2020 - «Per favore , indossi la mascherina". E il passeggero, per tutta risposta, lo prende a pugni. È successo ieri mattina intorno alle 8 sul piazzale della stazione dei pullman di Crema. Un autista, mentre stava verificando i biglietti di chi stava entrando nell’autobus, ha visto un passeggero che stava salendo a bordo senza indossare la mascherina.

A quel punto lo ha fermato e gli ha chiesto di indossarla, come prevedono le disposizioni in vigore. Il passeggero, per tutta risposta, prima lo ha insultato, poi lo ha preso a pugni e quindi si è dato alla fuga.

Qualcuno dei passeggeri presenti alla scena ha chiamato i soccorsi e un’ambulanza della Croce verde è arrivata sul posto, seguita a breve distanza da una volante della polizia di Crema. L’autista, 55 anni, rimasto ferito dall’esagitato, è stato medicato sul posto e quindi trasportato in pronto soccorso dove gli sono state curate le contusioni procurategli dal passeggero furioso e, dopo i controlli necessari, è stato dimesso. L’uomo che lo ha picchiato è stato descritto dai testimoni, sarebbe un soggetto noto alla polizia. È attivamente ricercato in tutta la zona e in ogni caso sarà denunciato per lesioni personali.