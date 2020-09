Cremona, 3 settembre 2020 - Il Comune di Cremona assume 18 nuovi insegnanti per le scuole dell'infanzia comunale, al fine di far fronte all'emergenza Covid. La Giunta, su proposta dell’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, ha approvato due importanti documenti per la ripartenza delle scuole dell’infanzia e degli asili nido comunali. Il primo riguarda il protocollo organizzativo che definisce la nuova organizzazione degli stessi e tutte le misure da adottare e le regole da rispettare per contenere la diffusione del contagio da Covid -19, il secondo stabilisce le modalità della collaborazione e gli impegni reciproci da assumere tra Comune e famiglie per garantire serenità e continuità alla attività educativa.

La nuova organizzazione comporta la necessità di far ricorso ad altre insegnanti. Per tale motivo è stata deliberata anche, in via straordinaria, l’assunzione di 18 insegnanti, oltre alle 37 a tempo determinato già previste, così da potenziare l’organico in base ai nuovi protocolli. Il 7 settembre sarà un primo giorno speciale, non solo per i nuovi ingressi, ma per tutti i bambini e per le stesse maestre. I bambini troveranno all’esterno della scuola l’operatrice per la misurazione della temperatura e l’igienizzazione delle mani e, chi li accompagnerà, se non si tratta di piccoli che si iscrivono per la prima volta, li condurrà sino all’ingresso della sezione di appartenenza dove ci sarà ad attenderli la loro maestra. “Non si parte da zero, tuttavia le attività estive sono state un buon banco di prova e, accanto alla consapevolezza delle difficoltà della situazione, c’è la volontà forte da parte di tutti per creare le condizioni non solo per la ripartenza, ma per stabilire da parte di tutte le istituzioni e con le famiglie un vero e proprio patto per la scuola” afferma l’Assessore Maura Ruggeri.