Cremona, 22 febbraio 2019 - Un giunto saltato sul ponte di Cremona. Questo pomeriggio un guasto al ponte di ferro ha causato rallentamenti nel traffico in tangenziale, con il necessario intervento della polizia locale di Cremona. Il giunto saltato si trova sulla corsia in direzione di Piacenza e, stando ai primi accertamenti svolti non dovrebbe creare problemi di stabilità all'infrastruttura, tuttavia potrebbe causare danni alle vetture e al limite essere pericoloso per la circolazione. Una valutazione che ha portato alla decisione di rendere il ponte transitabile a senso unico alternato, almeno fino all'intervento dei tecnici della Provincia di Piacenza.

La ditta specializzata intervenuta ha provveduto al rilevamento del guasto e alla riparazione. In serata il ponte è stato riaperto al doppio senso di marcia.