San Daniele Po (Cremona), 14 settembre 2018 - Dieci persone sono state denunciate per aver organizzato un rave party a Solarolo Paganino di San Daniele Po, in provincia di Cremona, manifestazione che si è svolta per tre giorni dal 29 al 31 luglio scorso nell'area golenale del fiume. Le indagini dei carabinieri, insieme al personale della Digos, hanno permesso di risalire ai presunti organizzatori: tutti uomini tra i 28 e i 46 anni, originari di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, per i quali è scattata la denuncia per manifestazione non autorizzata e invasione di terreni.

Per quanto riguarda i partecipanti, i militari hanno denunciato 539 persone per invasione di terreni; fra questi anche 27 minori tra i 15 e i 17 anni. Circa 20% la presenza femminile, una cinquantina invece gli stranieri. Se la media dei partecipanti è compresa tra i 25 e i 30 anni, tra i denunciati c'è anche un 60enne e una coppia di 52enni.